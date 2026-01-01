-
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Начало: Россия, Алтайский край, Бийск
«Мы разместимся в лагере в палатках и будем совершать радиальные выходы налегке к Голубому озеру и на ледник Большой Актру, с которого открывается прекрасный вид на саму вершину Актру – один из четырехтысячников Горного Алтая»
1 июл в 10:00
15 июл в 10:00
55 500 ₽
64 000 ₽ за человека
Пеший тур к Шавлинским озерам с вьючными лошадьми
Начало: Г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Горно-Алтайск, г. Б...
«В начале дня поднимаемся на плато Телдыскель, что в переводе с алтайского звездные озера»
16 июн в 10:00
26 июн в 10:00
67 000 ₽
76 000 ₽ за человека
Алтайская кругосветка 2025: Гейзерное озеро, шаман, Марс, Телецкое
Домики стандарт и комфорт, кольцевой тур, различные активности, максимально насыщенный
«Пасека 13, Еландинская пещера, маралычуйский тракт, моторафтинг по Катуни, водопады, марс, Гейзерное озеро, петроглифы, Чике Таман, Кату Ярык, Чулышман, Учар, Каменные грибы, Телецкое и многое другое мы увидим и посетим»
17 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 79 900 ₽
89 900 ₽ за человека
