цена меня заинтересовала, решила забронировать. До этого момента думала, что я вообще не фотогеничная, никогда не получалась на фото) муж впринципе не любит фотографироваться «стесняшка»)

Ну думаю либо сейчас, либо никогда, Анна подтвердила запись, мы списались накануне, все отлично) мужа предупредила в последний момент))

И вот настал этот день) шла с мыслью, что хотя бы будут с мужем совместные фото, для личного архива) потому что никогда не было фотосессий, даже на свадьбе мы были против фотографа)



Анна встретила нас у гостиницы, очень приятная девушка, сразу нас к себе расположила) время пролетело незаметно, все фотографии получились максимально живыми, она нам подсказывала в какие встать позы, мы прогулялись, по смеялись, еще огромный плюс, она очень много всего интересного знает про город) подсказала куда можно сходить, отдохнуть)



И вот через несколько часов мне приходят фотографии, на них не было ни капли ретуши)

У меня пропал дар речи, от красоты!)



Это настолько классные и профессиональные снимки, у меня с трудом получилось даже выбрать фото для ретуши) а снимков было более 200 штук)

мне казалось они и так идеальные!)



Фото с ретушью, тоже не заставили себя долго ждать) уже на след день у меня все было в телефоне)



Вообщем! Я теперь буду фотографироваться только у Анны! Если у вас есть свободное время в отпуске, а уж тем более если вы живете в Благовещенске, не поленитесь, закажите фотопрогулку) Вы точно не пожалеете)



Я хотела снимки для домашнего архива, а теперь мне хочется, чтобы их увидели все!)



Анна, еще раз спасибо, вы находка, очень редко встретишь на столько профессионального фотографа в наше время! ❤️