Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по паркам Благовещенска
Погрузитесь в атмосферу природы и сделайте живые снимки в парках Благовещенска. Прогулка по тенистым аллеям с видом на Хэйхэ и встреча с белками ждут вас
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
2667 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Давайте по-дружески: история и культура двух империй в Благовещенске
О русско-китайских отношениях на берегах Амура
Начало: На улице Шевченко
24 сен в 18:30
26 сен в 15:00
4000 ₽
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по скалам Благовещенска
Отправляйтесь в живописное путешествие к Сергеевскому утёсу, где рыжие скалы нависают над зелёной водой, а виды на Амур завораживают
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
- ЮЮлия15 августа 2025Наше спонтанное желание фотопрогулки превзошло все ожидания, благодаря очень душевному фотографу Анне!
Приятная, лёгкая атмосфера прогулки с детьми в парке с
- ККсения1 августа 2025Спонтанно решили поехать посмотреть Благовещенск, я в нем впервые, муж был, но в 90-х годах. Смотрела развлечения, и увидела фотопрогулку,
