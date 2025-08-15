Мои заказы

Пешие экскурсии-прогулки в Благовещенске с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Благовещенске, цены от 2667 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Фотопрогулка по паркам Благовещенска
Пешая
1 час
2 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по паркам Благовещенска
Погрузитесь в атмосферу природы и сделайте живые снимки в парках Благовещенска. Прогулка по тенистым аллеям с видом на Хэйхэ и встреча с белками ждут вас
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
2667 ₽ за всё до 3 чел.
Давайте по-дружески: история и культура двух империй в Благовещенске
Пешая
2 часа
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Давайте по-дружески: история и культура двух империй в Благовещенске
О русско-китайских отношениях на берегах Амура
Начало: На улице Шевченко
24 сен в 18:30
26 сен в 15:00
4000 ₽5000 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка на Сергеевский утёс: Рыжие скалы
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по скалам Благовещенска
Отправляйтесь в живописное путешествие к Сергеевскому утёсу, где рыжие скалы нависают над зелёной водой, а виды на Амур завораживают
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    15 августа 2025
    Фотопрогулка по паркам Благовещенска
    Наше спонтанное желание фотопрогулки превзошло все ожидания, благодаря очень душевному фотографу Анне!
    Приятная, лёгкая атмосфера прогулки с детьми в парке с
    читать дальше

    ненавязчивыми подсказками Анны запечатлились в море отличных фотографий. А после обработки они стали ещё ярче и сочнее, глаз не оторвать))
    Я очень довольна результатом!
    Память счастливых мгновений на всю жизнь!

    Наше спонтанное желание фотопрогулки превзошло все ожидания, благодаря очень душевному фотографу Анне!
  • К
    Ксения
    1 августа 2025
    Фотопрогулка по паркам Благовещенска
    Спонтанно решили поехать посмотреть Благовещенск, я в нем впервые, муж был, но в 90-х годах. Смотрела развлечения, и увидела фотопрогулку,
    читать дальше

    цена меня заинтересовала, решила забронировать. До этого момента думала, что я вообще не фотогеничная, никогда не получалась на фото) муж впринципе не любит фотографироваться «стесняшка»)
    Ну думаю либо сейчас, либо никогда, Анна подтвердила запись, мы списались накануне, все отлично) мужа предупредила в последний момент))
    И вот настал этот день) шла с мыслью, что хотя бы будут с мужем совместные фото, для личного архива) потому что никогда не было фотосессий, даже на свадьбе мы были против фотографа)

    Анна встретила нас у гостиницы, очень приятная девушка, сразу нас к себе расположила) время пролетело незаметно, все фотографии получились максимально живыми, она нам подсказывала в какие встать позы, мы прогулялись, по смеялись, еще огромный плюс, она очень много всего интересного знает про город) подсказала куда можно сходить, отдохнуть)

    И вот через несколько часов мне приходят фотографии, на них не было ни капли ретуши)
    У меня пропал дар речи, от красоты!)

    Это настолько классные и профессиональные снимки, у меня с трудом получилось даже выбрать фото для ретуши) а снимков было более 200 штук)
    мне казалось они и так идеальные!)

    Фото с ретушью, тоже не заставили себя долго ждать) уже на след день у меня все было в телефоне)

    Вообщем! Я теперь буду фотографироваться только у Анны! Если у вас есть свободное время в отпуске, а уж тем более если вы живете в Благовещенске, не поленитесь, закажите фотопрогулку) Вы точно не пожалеете)

    Я хотела снимки для домашнего архива, а теперь мне хочется, чтобы их увидели все!)

    Анна, еще раз спасибо, вы находка, очень редко встретишь на столько профессионального фотографа в наше время! ❤️

    Спонтанно решили поехать посмотреть Благовещенск, я в нем впервые, муж был, но в 90-х годах. Смотрела

Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Пешеходные»

