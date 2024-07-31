2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нихао, Благовещенск
Увлекательное путешествие по городу на границе с Китаем в компании профессионального гида
4 авг в 10:00
6 авг в 13:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
Посетить главные места города и послушать посвящённые ему авторские песни под гитару
4 авг в 12:00
5 авг в 12:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Одна река, две цивилизации
Услышать рассказы о приграничном Благовещенске от лица местных жителей
4 авг в 11:00
5 авг в 14:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLiubov31 июля 2024Просто моему восхищению нет предела! Настолько понравилась экскурсия! 🔥Сергей, вашей эрудиции, тактичности, доброжелательности, дипломатичности позавидует любой политик и меценат, без
- VViktoria29 июля 2024Добрый день! Спасибо Оксане! Прекрасная экскурсия, нам понравилось все! Мы амурчане и многого не знали о Благовещенске и области. Очень познавательная экскурсия с интересным маршрутом. Рекомендую экскурсию и жителям и гостям Амурской области!
- ААлександра27 июля 2024Очень понравилась экскурсия по Благовещенску. Узнала много нового о городе. Оксана очень интересно рассказывает, много фотографий. Были в таких местах, куда сами бы не поехали. Буду рекомендовать знакомым
- ЛЛариса26 июля 2024Спасибо, спасибо, спасибо. Сказать что экскурсия хорошая,значит не сказать ничего, экскурсия Супер. Спасибо,Оксана. Рекомендую всем
- ММария9 июля 2024Экскурсия отличная. Сергей грамотный гид и интересный человек. Материал структурирован интересен. Приятно видеть человека влюбленного в свой край. В свою
- ААлена19 июня 2024Сергей интересно, понятно и доступно рассказал про прошлое и настоящее города Благовещенск. Показал интересные места, фото старого города, сразу стало
Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «Индивидуальные»
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