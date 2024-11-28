2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
Посетить главные места города и послушать посвящённые ему авторские песни под гитару
7 дек в 12:00
8 дек в 14:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Благовещенск: город на границе двух миров
Увидеть Амур, Зейский мост и строительство первой в мире канатной дороги между странами
5 дек в 14:00
6 дек в 13:00
70005 950₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нихао, Благовещенск
Увлекательное путешествие по городу на границе с Китаем в компании профессионального гида
Завтра в 13:00
4 дек в 13:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис28 ноября 2024Несмотря на «снегопад века» Максим качественно провел экскурсию, показал все куда смогли добраться.
- ППопова5 ноября 2024Огромное спасибо нашему гиду Максиму и его дочери за интересную экскурсию по городу Благовещенску. Показали нам много исторических мест в городе
- ДДмитрий28 октября 2024Мы завели хорошую семейную традицию, по приезду в новый город, знакомство с ним начинать с обзорной экскурсии. Заранее вышли на
- ММарина20 октября 2024Прекрасная, интересная, познавательная экскурсия! Достойная организация. Комфортный авто, все по времени. Огромное спасибо Оксане за высокий профессионализм, любовь к своей
- ЗЗинаида24 сентября 2024Приехали в Благовещенск на 2 дня и хотелось как можно больше увидеть и узнать об этом городе. Решили взять экскурсию
- ММарина16 сентября 2024Спасибо Сергею за интересный рассказ, гостеприимство и радушие! Очень легко и доступно изложено даже для подростка. Мы и останки динозавров подержали в руках. Рекомендуем!
- РРимма22 августа 2024Вчера посетили экскурсию" Нихау- Благовещенск" с Оксаной, очень понравилось! Она интересный рассказчик, причем хочет именно донести материал, расставляет акценты, очень
- VViktoria29 июля 2024Добрый день! Спасибо Оксане! Прекрасная экскурсия, нам понравилось все! Мы амурчане и многого не знали о Благовещенске и области. Очень познавательная экскурсия с интересным маршрутом. Рекомендую экскурсию и жителям и гостям Амурской области!
Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «На машине»
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