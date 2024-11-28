Экскурсии по Благовещенску на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Благовещенске, цены от 5 950 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Благовещенск: прошлое и настоящее
На машине
8 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
Посетить главные места города и послушать посвящённые ему авторские песни под гитару
7 дек в 12:00
8 дек в 14:00
6 000 за всё до 4 чел.
Благовещенск: город на границе двух миров
На машине
скидка
15%
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Благовещенск: город на границе двух миров
Увидеть Амур, Зейский мост и строительство первой в мире канатной дороги между странами
5 дек в 14:00
6 дек в 13:00
70005 950 за всё до 3 чел.
Нихао, Благовещенск
На машине
25 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нихао, Благовещенск
Увлекательное путешествие по городу на границе с Китаем в компании профессионального гида
Завтра в 13:00
4 дек в 13:00
6 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Борис
    28 ноября 2024
    Благовещенск: город на границе двух миров
    Несмотря на «снегопад века» Максим качественно провел экскурсию, показал все куда смогли добраться.
    Несмотря на «снегопад века» Максим качественно провел экскурсию, показал все куда смогли добраться
  • П
    Попова
    5 ноября 2024
    Благовещенск: город на границе двух миров
    Огромное спасибо нашему гиду Максиму и его дочери за интересную экскурсию по городу Благовещенску. Показали нам много исторических мест в городе
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    и современных проектов города. Узнали от наших гидов историю Благовещенска и Амурской области, и чем сейчас живут люди и как развивается город. Очень рекомендуем заказывать эту экскурсию.

  • Д
    Дмитрий
    28 октября 2024
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Мы завели хорошую семейную традицию, по приезду в новый город, знакомство с ним начинать с обзорной экскурсии. Заранее вышли на
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    Сергея и забронировали тур на удобное для нас время. По единодушному мнению и взрослых и детей экскурсия прошла на ура. Сергей не только профессиональный сертифицированный гид, он ещё преподаёт в университете и член комитета по туризму, поэтому глубоко погружён в эту тему, прекрасно осведомлён о положении туристической отрасли во всей Амурской области и соседнем Китае. С ним мы посетили ключевые исторические объекты города, узнали много нового про Айгуньский договор, побывали на том месте, где была ставка графа Муравьёва. Прогулялись по центру города вдоль набережной и по основным центральным улицам. Познакомились с архитектурой сохранившихся до наших дней торговых домов, административных зданий, смогли сравнить нынешний облик с историческими фотографиями. Историями из жизни купцов, промышленников, военных, чиновников и простых горожан. Узнали предыстории появления памятников и необычных скульптур. Поговорили и о первых жителях Благовещенска, которым по самым скромным оценкам минимум 65 млн. лет - динозаврах. Жалко было холодно для игры на гитаре вживую, поэтому песню в исполнении Сергея о казаках основавших город, мы прослушали в записи, но не беда, надеемся что это наша не последняя встреча, ибо наши интересы в сфере туризма совпадают, а Сергей водит группы ещё и по заповедным местам Амурской области.

  • М
    Марина
    20 октября 2024
    Нихао, Благовещенск
    Прекрасная, интересная, познавательная экскурсия! Достойная организация. Комфортный авто, все по времени. Огромное спасибо Оксане за высокий профессионализм, любовь к своей
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    работе, уважительное отношение к туристам. Производит впечатление глубокое знание истории. Прекрасная подача материала. Если ещё раз буду в Благовещенске, обязательно запишусь на экскурсию к Оксане и буду её рекомендовать знакомым. Спасибо Оксане! Мира и процветания! Марина из Магадана.

  • З
    Зинаида
    24 сентября 2024
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Приехали в Благовещенск на 2 дня и хотелось как можно больше увидеть и узнать об этом городе. Решили взять экскурсию
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    по городу и не пожалели. За 2,5 часа узнали и об истории города и побывали на значимых объектах города. Гид рассказывал всё очень интересно и захватывающе. И эта игра на гитаре. Всё супер.

  • М
    Марина
    16 сентября 2024
    Благовещенск: прошлое и настоящее
    Спасибо Сергею за интересный рассказ, гостеприимство и радушие! Очень легко и доступно изложено даже для подростка. Мы и останки динозавров подержали в руках. Рекомендуем!
    Спасибо Сергею за интересный рассказ, гостеприимство и радушие! Очень легко и доступно изложено даже для подросткаСпасибо Сергею за интересный рассказ, гостеприимство и радушие! Очень легко и доступно изложено даже для подросткаСпасибо Сергею за интересный рассказ, гостеприимство и радушие! Очень легко и доступно изложено даже для подросткаСпасибо Сергею за интересный рассказ, гостеприимство и радушие! Очень легко и доступно изложено даже для подросткаСпасибо Сергею за интересный рассказ, гостеприимство и радушие! Очень легко и доступно изложено даже для подростка
  • Р
    Римма
    22 августа 2024
    Нихао, Благовещенск
    Вчера посетили экскурсию" Нихау- Благовещенск" с Оксаной, очень понравилось! Она интересный рассказчик, причем хочет именно донести материал, расставляет акценты, очень
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    понятно объясняет историю российско - китайских отношений, историю города. Попутно дала ещё много полезной информации о городе, Китае, будущих экскурсиях, где покушать, что еще посмотреть. Город очень необычный, удивляет такая ощутимая близость Китая и переплетение культур. Маршрут был составлен разнообразно, за короткое время посмотрели разные аспекты города, получили емкое впечатление. Экскурсию, а особенно Оксану рекомендуем, получили удовольствие, благодарим и желаем успехов и процветания в ее деле, а также мира и благополучия ее семье!

    Вчера посетили экскурсию" Нихау- Благовещенск" с Оксаной, очень понравилось! Она интересный рассказчик, причем хочет именно донестиВчера посетили экскурсию" Нихау- Благовещенск" с Оксаной, очень понравилось! Она интересный рассказчик, причем хочет именно донестиВчера посетили экскурсию" Нихау- Благовещенск" с Оксаной, очень понравилось! Она интересный рассказчик, причем хочет именно донестиВчера посетили экскурсию" Нихау- Благовещенск" с Оксаной, очень понравилось! Она интересный рассказчик, причем хочет именно донестиВчера посетили экскурсию" Нихау- Благовещенск" с Оксаной, очень понравилось! Она интересный рассказчик, причем хочет именно донестиВчера посетили экскурсию" Нихау- Благовещенск" с Оксаной, очень понравилось! Она интересный рассказчик, причем хочет именно донестиВчера посетили экскурсию" Нихау- Благовещенск" с Оксаной, очень понравилось! Она интересный рассказчик, причем хочет именно донести
  • V
    Viktoria
    29 июля 2024
    Нихао, Благовещенск
    Добрый день! Спасибо Оксане! Прекрасная экскурсия, нам понравилось все! Мы амурчане и многого не знали о Благовещенске и области. Очень познавательная экскурсия с интересным маршрутом. Рекомендую экскурсию и жителям и гостям Амурской области!

Ответы на вопросы от путешественников по Благовещенску в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Благовещенску в декабре 2024
Сейчас в Благовещенске в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 5 950 до 6 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Благовещенске на 2024 год на машине, 35 ⭐ отзывов, цены от 5950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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