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Сергея и забронировали тур на удобное для нас время. По единодушному мнению и взрослых и детей экскурсия прошла на ура. Сергей не только профессиональный сертифицированный гид, он ещё преподаёт в университете и член комитета по туризму, поэтому глубоко погружён в эту тему, прекрасно осведомлён о положении туристической отрасли во всей Амурской области и соседнем Китае. С ним мы посетили ключевые исторические объекты города, узнали много нового про Айгуньский договор, побывали на том месте, где была ставка графа Муравьёва. Прогулялись по центру города вдоль набережной и по основным центральным улицам. Познакомились с архитектурой сохранившихся до наших дней торговых домов, административных зданий, смогли сравнить нынешний облик с историческими фотографиями. Историями из жизни купцов, промышленников, военных, чиновников и простых горожан. Узнали предыстории появления памятников и необычных скульптур. Поговорили и о первых жителях Благовещенска, которым по самым скромным оценкам минимум 65 млн. лет - динозаврах. Жалко было холодно для игры на гитаре вживую, поэтому песню в исполнении Сергея о казаках основавших город, мы прослушали в записи, но не беда, надеемся что это наша не последняя встреча, ибо наши интересы в сфере туризма совпадают, а Сергей водит группы ещё и по заповедным местам Амурской области.