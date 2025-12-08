День на свежем воздухе не обязательно должен быть испытанием на выносливость. Я устрою для вас несложную прогулку по окрестностям Благовещенска, после которой захочется улыбнуться и сказать: «Вот она, простая красота природы». А ещё это отличный способ познакомиться с местной флорой и фауной и на время забыть о городской суете!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Маршрут проложен по песчаной сопке среди корней вековых деревьев, от карьера до озера Песчаного. Главная цель — смотровая площадка с видом, который стоит каждого шага: отсюда открывается широкая панорама Зейско-Буреинской равнины и блестящая лента реки Зеи.

Что будет по пути

Прогулка по тропе здоровья с мягким рельефом — подняться надо будет лишь на небольшую сопку

Два смотровых пункта с разными перспективами: на равнину, реку и окрестные леса

Рассказы о том, как формировался этот ландшафт, чем он живёт сегодня, какие растения и животные встречаются рядом

Животный мир Песчанки

Я познакомлю вас с историей и географией этой местности, расскажу, почему здесь такая богатая флора и фауна. В летний сезон вдоль тропы особенно оживлённо:

в листве прячутся монгольские жабы — редкие и удивительно выносливые земноводные

у воды можно заметить следы американской норки

в воздухе звучат голоса многочисленных птиц, для которых это место — надёжное убежище

Организационные детали