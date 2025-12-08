День на свежем воздухе не обязательно должен быть испытанием на выносливость.
Я устрою для вас несложную прогулку по окрестностям Благовещенска, после которой захочется улыбнуться и сказать: «Вот она, простая красота природы».
А ещё это отличный способ познакомиться с местной флорой и фауной и на время забыть о городской суете!
Я устрою для вас несложную прогулку по окрестностям Благовещенска, после которой захочется улыбнуться и сказать: «Вот она, простая красота природы».
А ещё это отличный способ познакомиться с местной флорой и фауной и на время забыть о городской суете!
Описание экскурсии
Маршрут проложен по песчаной сопке среди корней вековых деревьев, от карьера до озера Песчаного. Главная цель — смотровая площадка с видом, который стоит каждого шага: отсюда открывается широкая панорама Зейско-Буреинской равнины и блестящая лента реки Зеи.
Что будет по пути
- Прогулка по тропе здоровья с мягким рельефом — подняться надо будет лишь на небольшую сопку
- Два смотровых пункта с разными перспективами: на равнину, реку и окрестные леса
- Рассказы о том, как формировался этот ландшафт, чем он живёт сегодня, какие растения и животные встречаются рядом
Животный мир Песчанки
Я познакомлю вас с историей и географией этой местности, расскажу, почему здесь такая богатая флора и фауна. В летний сезон вдоль тропы особенно оживлённо:
- в листве прячутся монгольские жабы — редкие и удивительно выносливые земноводные
- у воды можно заметить следы американской норки
- в воздухе звучат голоса многочисленных птиц, для которых это место — надёжное убежище
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из города и обратно на автомобиле Renault Sandero Stepway
- Детского кресла в машине нет
- Маршрут несложный, но лучше идти в удобной обуви
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Благовещенске
Провёл экскурсии для 81 туриста
Меня зовут Данил, я проводник и фотограф. Написал книгу и много пишу о природе. Знаю много об Амурской области — её истории, географии, биологии. Веду активный образ жизни, люблю пешие походы. Коммуникабельный, отлично нахожу контакт с людьми.
Входит в следующие категории Благовещенска
Похожие экскурсии из Благовещенска
Индивидуальная
до 4 чел.
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Погрузитесь в историю и природу Благовещенска, исследуя древние базальтовые останцы и наслаждаясь панорамами Амура и Китая
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Благовещенск: прошлое и настоящее
Посетить главные места города и послушать посвящённые ему авторские песни
12 дек в 08:30
15 дек в 08:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нихао, Благовещенск
Увлекательное путешествие по городу на границе с Китаем в компании профессионального гида и краеведа
10 дек в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.