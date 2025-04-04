Экскурсии для студентов в Боголюбово

Найдено 3 экскурсии в категории «Для студентов» в Боголюбово, цены от 4700 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Большие истории малого города
Пешая
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по княжеским палатам и храмам Боголюбова
Погрузитесь в историю Боголюбова, резиденции князя Андрея Боголюбского. Узнайте о древних храмах, первозданной природе и легендах XII века
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 13:00
16 мая в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Тайны древнего Боголюбово
Пешая
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны древнего Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Боголюбово - удивительное место с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский монастырь
Начало: Уточняется
12 мая в 18:30
13 мая в 18:30
4700 ₽ за всё до 4 чел.
Боголюбово и храм Покрова на Нерли
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Боголюбово и храм Покрова на Нерли
Путешествие в Боголюбово откроет перед вами величие древнерусской архитектуры и историю князя Андрея Боголюбского. Ощутите атмосферу старины
Начало: Возле Боголюбского женского монастыря
Завтра в 08:00
13 мая в 08:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 апреля 2025
    Большие истории малого города
    Спасибо Елене за экскурсию.
    Спасибо Елене за экскурсиюСпасибо Елене за экскурсиюСпасибо Елене за экскурсию
  • Д
    Дворниченко
    19 марта 2025
    Большие истории малого города
    Отличная экскурсия! Елена прекрасный экскурсовод! Очень рекомендуем.
  • А
    Алексей
    17 февраля 2025
    Большие истории малого города
    Экскурсия прошла интересна и на одном дыхании. Общий бэкграунд по истории региона высокий. По времени даже больше чем по плану без доп оплат. Респект Елене
    Экскурсия прошла интересна и на одном дыхании. Общий бэкграунд по истории региона высокий. По времени даже
  • М
    Мария
    10 июня 2024
    Тайны древнего Боголюбово
    Все было суперррр!!!
    Все было суперррр!!!Все было суперррр!!!Все было суперррр!!!
  • А
    Алла
    18 января 2024
    Тайны древнего Боголюбово
    Елена - настоящий профессионал! Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Не смотря на мороз -23°, мы легко дошли до церкви Покрова
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    на Нерли. А ведь до этого ты ходили по монастырю. Но с таким замечательным гидом, и мороз не замечаешь. И взрослые, и дети были очень увлечены интересными рассказами нашего экскурсовода.

    Елена - настоящий профессионал! Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Не смотря на мороз -23°, мы легко

Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Для студентов»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большие истории малого города
  2. Тайны древнего Боголюбово
  3. Боголюбово и храм Покрова на Нерли
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Церковь Покрова на Нерли
  2. Палаты Андрея Боголюбского
  3. Свято-Боголюбский монастырь
  4. Дмитриевский собор
  5. Успенский Собор
Сколько стоит экскурсия по Боголюбово в мае 2025
Сейчас в Боголюбово в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 4700 до 5000. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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