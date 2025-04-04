Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по княжеским палатам и храмам Боголюбова
Погрузитесь в историю Боголюбова, резиденции князя Андрея Боголюбского. Узнайте о древних храмах, первозданной природе и легендах XII века
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 13:00
16 мая в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны древнего Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Боголюбово - удивительное место с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский монастырь
Начало: Уточняется
12 мая в 18:30
13 мая в 18:30
4700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Боголюбово и храм Покрова на Нерли
Путешествие в Боголюбово откроет перед вами величие древнерусской архитектуры и историю князя Андрея Боголюбского. Ощутите атмосферу старины
Начало: Возле Боголюбского женского монастыря
Завтра в 08:00
13 мая в 08:00
4700 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 апреля 2025Спасибо Елене за экскурсию.
- ДДворниченко19 марта 2025Отличная экскурсия! Елена прекрасный экскурсовод! Очень рекомендуем.
- ААлексей17 февраля 2025Экскурсия прошла интересна и на одном дыхании. Общий бэкграунд по истории региона высокий. По времени даже больше чем по плану без доп оплат. Респект Елене
- ММария10 июня 2024Все было суперррр!!!
- ААлла18 января 2024Елена - настоящий профессионал! Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Не смотря на мороз -23°, мы легко дошли до церкви Покрова
Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Для студентов»
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Сколько стоит экскурсия по Боголюбово в мае 2025
Сейчас в Боголюбово в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 4700 до 5000. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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