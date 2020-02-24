2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Белоснежные храмы, заповедные луга и дыхание Руси на обзорной экскурсии по живописному городу

Елена
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Елена – ваш гид
Боголюбово — невероятное по красоте и атмосфере место, где сохранился подлинный дух русской старины.

Я покажу его главные достопримечательности — церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский женский монастырь — помогу погрузиться в богатую историю северо-востока Руси и по-настоящему ощутить местный колорит.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Тайны древнего Боголюбово
Тайны древнего Боголюбово

Что вас ожидает

О, этот город Боголюбый с изящным храмом на Нерли!
Возведенное из белого камня в XII веке, Боголюбово стало резиденцией сына Юрия Долгорукого, князя Андрея Боголюбского. Я расскажу о его незаурядной личности и великих деяниях — вы узнаете, как Андрею удалось объединить разрозненные княжества, заложить основные принципы самодержавия и повлиять на будущее Российского государства. Также вы обязательно увидите изящную церковь Покрова на Нерли, олицетворяющую расцвет Владимиро-Суздальского княжества при Андрее Боголюбском.

Древний Свято-Боголюбский женский монастырь
Еще один символ Боголюбово — Свято-Боголюбский женский монастырь. Вы погуляете по его ухоженной территории, рассмотрите переходную башню дворца Андрея Боголюбского и собор Рождества Богородицы. Зайдете в собор Боголюбской иконы Божией Матери 1866 года, освященную самим Феофаном Затворником, и увидите чудотворный список иконы XII века.

Организационные детали

  • По желанию, можно включить в экскурсию посещение музейной экспозиции собора Рождества Богородицы — 200 рублей с человека.
  • Стоимость экскурсии указана за группу до 4 человек. Если вас больше, за каждого дополнительного участника доплачивается по 200 рублей.
Тайны древнего Боголюбово
Тайны древнего Боголюбово
Тайны древнего Боголюбово
Тайны древнего Боголюбово

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Вдохновленная сама летописной историей Великого Владимирского княжества, предлагаю и гостям Владимирского края вдохновиться и восхититься рукотворными и нерукотворными чудесами нашей земли!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Были на экскурсии с детьми (5, 5, 7, 9, 12 и 12 лет). Елена смогла заинтересовать всех. 2,5 часа пролетели незаметно. Спасибо!
8 августа 2019
Были на экскурсии с детьми, всем понравилось! Рекомендую!!!

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