2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

О, этот город Боголюбый с изящным храмом на Нерли!

Возведенное из белого камня в XII веке, Боголюбово стало резиденцией сына Юрия Долгорукого, князя Андрея Боголюбского. Я расскажу о его незаурядной личности и великих деяниях — вы узнаете, как Андрею удалось объединить разрозненные княжества, заложить основные принципы самодержавия и повлиять на будущее Российского государства. Также вы обязательно увидите изящную церковь Покрова на Нерли, олицетворяющую расцвет Владимиро-Суздальского княжества при Андрее Боголюбском.

Древний Свято-Боголюбский женский монастырь

Еще один символ Боголюбово — Свято-Боголюбский женский монастырь. Вы погуляете по его ухоженной территории, рассмотрите переходную башню дворца Андрея Боголюбского и собор Рождества Богородицы. Зайдете в собор Боголюбской иконы Божией Матери 1866 года, освященную самим Феофаном Затворником, и увидите чудотворный список иконы XII века.