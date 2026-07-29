2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Боголюбово — невероятное по красоте и атмосфере место, где сохранился подлинный дух русской старины. Я покажу его главные достопримечательности — церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский женский монастырь — помогу погрузиться в богатую историю северо-востока Руси и по-настоящему ощутить местный колорит.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

О, этот город Боголюбый с изящным храмом на Нерли!

Возведенное из белого камня в XII веке, Боголюбово стало резиденцией сына Юрия Долгорукого, князя Андрея Боголюбского. Я расскажу о его незаурядной личности и великих деяниях — вы узнаете, как Андрею удалось объединить разрозненные княжества, заложить основные принципы самодержавия и повлиять на будущее Российского государства. Также вы обязательно увидите изящную церковь Покрова на Нерли, олицетворяющую расцвет Владимиро-Суздальского княжества при Андрее Боголюбском.

Древний Свято-Боголюбский женский монастырь

Еще один символ Боголюбово — Свято-Боголюбский женский монастырь. Вы погуляете по его ухоженной территории, рассмотрите переходную башню дворца Андрея Боголюбского и собор Рождества Богородицы. Зайдете в собор Боголюбской иконы Божией Матери 1866 года, освященную самим Феофаном Затворником, и увидите чудотворный список иконы XII века.

Организационные детали

Стоимость экскурсии указана за группу до 4 чел. Если вас больше, за каждого дополнительного участника доплачивается по 200 ₽

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