2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Белоснежные храмы, заповедные луга и дыхание Руси на обзорной экскурсии по живописному городу
Боголюбово — невероятное по красоте и атмосфере место, где сохранился подлинный дух русской старины.
Я покажу его главные достопримечательности — церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский женский монастырь — помогу погрузиться в богатую историю северо-востока Руси и по-настоящему ощутить местный колорит.
О, этот город Боголюбый с изящным храмом на Нерли!
Возведенное из белого камня в XII веке, Боголюбово стало резиденцией сына Юрия Долгорукого, князя Андрея Боголюбского. Я расскажу о его незаурядной личности и великих деяниях — вы узнаете, как Андрею удалось объединить разрозненные княжества, заложить основные принципы самодержавия и повлиять на будущее Российского государства. Также вы обязательно увидите изящную церковь Покрова на Нерли, олицетворяющую расцвет Владимиро-Суздальского княжества при Андрее Боголюбском.
Древний Свято-Боголюбский женский монастырь
Еще один символ Боголюбово — Свято-Боголюбский женский монастырь. Вы погуляете по его ухоженной территории, рассмотрите переходную башню дворца Андрея Боголюбского и собор Рождества Богородицы. Зайдете в собор Боголюбской иконы Божией Матери 1866 года, освященную самим Феофаном Затворником, и увидите чудотворный список иконы XII века.
Организационные детали
Стоимость экскурсии указана за группу до 4 чел. Если вас больше, за каждого дополнительного участника доплачивается по 200 ₽
Дополнительные опции (по желанию)
Посещение музейной экспозиции собора Рождества Богородицы — 200 ₽ за чел.
Если позволит погода, можно заказать прогулку на лодке к месту слияния двух древних рек Клязьмы и Нерли с осмотром достопримечательностей с воды. Стоимость для взрослых и детей старше 5 лет — около 1000 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Уточняется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Боголюбово
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1694 туристов
Я сама вдохновлена летописной историей Великого княжества Владимирского, поэтому предлагаю и гостям Владимирского края вдохновиться и восхититься рукотворными и нерукотворными чудесами нашей земли!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Елена очень душевный человек и компетентный рассказчик. Неспешно, интересно, с загадками и отгадками. Дала несколько рекомендаций по нашему дальнейшему маршруту. Очень познавательная и интересная экскурсия. Рекомендую для всех возрастных категорий.
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Юлия
Были на экскурсии с детьми, нам очень понравилась Елена! Помимо того, что Елена рассказала и показала много интересного, увлекла наших мальчишек, так еще и сопровождала нашу экскурсию в храмах чудесным церковным песнопением. Благодаря этому нам удалось прочувствовать атмосферу места на 100%. Рекомендуем Елену и желаем ей много благодарных туристов и всех благ!
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А
Андрей
Прошлись вместе с Еленой по древнему Боголюбову, прослушали выверенный с исторической точки зрения рассказ об этом знаковом месте и князе Андрее Боголюбском (для меня это было важно, днем ранее другой читать дальшеуменьшить
экскурсовод во Владимире так трактовал исторические факты, что слушать не хотелось), затем нам дали время на самостоятельный осмотр храма и территории монастыря. Все понравилось - и рассказ, и отношение экскурсовода, и манера общения. Затем переехали ближе к храму Покрова на Нерли и пешком отправились к этому памятнику архитектуры попутно слушая рассказ об истории его строительства и современном содержании окружающей его местности. В завершении Елена помогла нам сделать качественные фото, которые без ее помощи у нас не получились бы. Большое спасибо за отличную экскурсию!
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Е
Елена
Все хорошо организовано. Спокойно. Умиротворенно. Хороший вариант экскурсии для взрослых путешественников.
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Л
Лавренова
Елена,прекрасный экскурсовод,знающий своё дело. Было очень интересно её слушать.
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И
Ирина
Прекрасная экскурсия, которая оставила приятные впечатления от маршрута, знаний и видов! Все прошло на ура! Благодарим Елену за прогулку)