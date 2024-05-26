1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Большие истории малого города
Увидеть памятники Боголюбово и насладиться нерукотворной красотой природы, знакомясь с прошлым
Начало: На Соборной площади
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
4 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны древнего Боголюбово
Белоснежные храмы, заповедные луга и дыхание Руси на обзорной экскурсии по живописному городу
Начало: Уточняется
16 июня в 09:30
6 июля в 09:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Секреты русского храмового зодчества и предания древнего города
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
Начало: Боголюбский женский монастырь
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Боголюбово - преданья старины глубокой
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 3 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли
Начало: Боголюбский женский монастырь
Расписание: ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Боголюбову
Начало: Ул. Ленина, 47
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 250₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Боголюбов - первый шаг великого строительства
Начало: Ул. Пушкина 2
Расписание: Ежедневно в любое время
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Боголюбово - Шедевры домонгольской архитектуры
Начало: Боголюбово, По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 290₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Боголюбово в Кидекшу
Начало: Боголюбово, по договоренности
Расписание: Все дни недели с 10.00 до 16.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в «Город камен именем Боголюбый»
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей26 мая 2024Огромная благодарность Елене за ее профессионализм и интереснейшие истории
- ЕЕлена16 мая 2024Если коротко, то с удовольствием сходила бы на экскурсию с Еленой еще не один раз! Интересно рассказывает, отличные знания православия и истории, уместный юмор! Понравилось всей семье, даже моему 15-летнему подростку, который в принципе не жалует любые экскурсии)) 👍
- ТТатьяна2 мая 2024Марина - прекрасный гид, нам очень повезло с ней познакомиться. С удовольствием погрузились в историю этого замечательного места и полюбовались
- ДДмитрий22 апреля 2024Елена – интересный человек и опытный экскурсовод, делится в своём рассказе личным отношением к истории и культуре.
- ТТатьяна19 апреля 2024Спасибо Корнею за экскурсию, подробно рассказал об истории Боголюбова, к сожалению к церкви Покрова на Нерли пройти не смогли из-за
- ААлла18 января 2024Елена - настоящий профессионал! Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Не смотря на мороз -23°, мы легко дошли до церкви Покрова
- ВВалентина8 октября 2023Отличная экскурсия, нам все очень понравилось
- ЕЕкатерина18 сентября 2023Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире бывали несколько раз, но это пожалуй была самая замечательная экскурсия. Марина смогла не только увлечь, но и совсем по другому раскрыть для нас город.
- ООльга20 августа 2023Елена очень грамотный экскурсовод. Её спокойная и плавная манера изложения информации позволила нам усвоить богатый исторический материал.
- ООльга14 августа 2023В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за делегирование нам блестящего гида.
Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Индивидуальные»
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