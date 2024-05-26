Индивидуальные экскурсии в Боголюбово с личным гидом

Найдено 11 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Боголюбово, цены от 3 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большие истории малого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
34 отзыва
Большие истории малого города
Увидеть памятники Боголюбово и насладиться нерукотворной красотой природы, знакомясь с прошлым
Начало: На Соборной площади
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
4 999 за всё до 4 чел.
Тайны древнего Боголюбово
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Тайны древнего Боголюбово
Белоснежные храмы, заповедные луга и дыхание Руси на обзорной экскурсии по живописному городу
Начало: Уточняется
16 июня в 09:30
6 июля в 09:00
4 200 за всё до 4 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Секреты русского храмового зодчества и предания древнего города
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 900 за всё до 5 чел.
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
Начало: Боголюбский женский монастырь
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
6 900 за всё до 4 чел.
Боголюбово - преданья старины глубокой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Боголюбово - преданья старины глубокой
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 3 700 за человека
Экскурсия в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экскурсия в Боголюбово и к церкви Покрова на Нерли
Начало: Боголюбский женский монастырь
Расписание: ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Боголюбову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Экскурсия по Боголюбову
Начало: Ул. Ленина, 47
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 250 за всё до 5 чел.
Боголюбов - первый шаг великого строительства
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Боголюбов - первый шаг великого строительства
Начало: Ул. Пушкина 2
Расписание: Ежедневно в любое время
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
4 400 за всё до 10 чел.
Боголюбово - Шедевры домонгольской архитектуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Боголюбово - Шедевры домонгольской архитектуры
Начало: Боголюбово, По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 290 за всё до 5 чел.
Из Боголюбово в Кидекшу
Индивидуальная
4 часа
Из Боголюбово в Кидекшу
Начало: Боголюбово, по договоренности
Расписание: Все дни недели с 10.00 до 16.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в «Город камен именем Боголюбый»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в «Город камен именем Боголюбый»
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Большие истории малого города
    Огромная благодарность Елене за ее профессионализм и интереснейшие истории
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Большие истории малого города
    Если коротко, то с удовольствием сходила бы на экскурсию с Еленой еще не один раз! Интересно рассказывает, отличные знания православия и истории, уместный юмор! Понравилось всей семье, даже моему 15-летнему подростку, который в принципе не жалует любые экскурсии)) 👍
    Если коротко, то с удовольствием сходила бы на экскурсию с Еленой еще не один раз! ИнтересноЕсли коротко, то с удовольствием сходила бы на экскурсию с Еленой еще не один раз! Интересно
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
    Марина - прекрасный гид, нам очень повезло с ней познакомиться. С удовольствием погрузились в историю этого замечательного места и полюбовались
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    красотой. Захватывающая подача материала, при этом структурированная и последовательная, глубокие знания истории, позволяющие отвечать на любые вопросы. Среди нашей небольшой группы были люди, далекие от предмета, но и их заинтересовал рассказ, слушали все с удовольствием. Рекомендуем Марину, как профессионала своего дела, который найдет подход к туристам с любым уровнем подготовки, от начинающих до самых взыскательных.

  • Д
    Дмитрий
    22 апреля 2024
    Большие истории малого города
    Елена – интересный человек и опытный экскурсовод, делится в своём рассказе личным отношением к истории и культуре.
  • Т
    Татьяна
    19 апреля 2024
    Боголюбово - Шедевры домонгольской архитектуры
    Спасибо Корнею за экскурсию, подробно рассказал об истории Боголюбова, к сожалению к церкви Покрова на Нерли пройти не смогли из-за
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    разлива, но просто были в такое время. Зато смогли окунуться в купель со святой водой и получили ответы на все наши вопросы. Рекомендую! Обязательно вернёмся летом

  • А
    Алла
    18 января 2024
    Тайны древнего Боголюбово
    Елена - настоящий профессионал! Спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Не смотря на мороз -23°, мы легко дошли до церкви Покрова
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    на Нерли. А ведь до этого ты ходили по монастырю. Но с таким замечательным гидом, и мороз не замечаешь. И взрослые, и дети были очень увлечены интересными рассказами нашего экскурсовода.

  • В
    Валентина
    8 октября 2023
    Экскурсия по Боголюбову
    Отличная экскурсия, нам все очень понравилось
  • Е
    Екатерина
    18 сентября 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире бывали несколько раз, но это пожалуй была самая замечательная экскурсия. Марина смогла не только увлечь, но и совсем по другому раскрыть для нас город.
    Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во ВладимиреЭкскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во ВладимиреЭкскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире
  • О
    Ольга
    20 августа 2023
    Тайны древнего Боголюбово
    Елена очень грамотный экскурсовод. Её спокойная и плавная манера изложения информации позволила нам усвоить богатый исторический материал.
  • О
    Ольга
    14 августа 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за делегирование нам блестящего гида.
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    Всегда большая удача, когда у экскурсовода историко-педагогическое образование. Прогулка вышла интересной, познавательной, живой и даже веселой. Погода была отличная: жаркое солнце было скрыто облаками, мы неспешно прошли по луговой тропинке к шедевру домонгольской архитектуры, по дороге узнали о превращении Владимира в новый центр русских земель, спустились к тихим водам Нерли, а на обратном пути услышали о возвышении и страшной гибели князя Андрея. Во Владимире мы с интересом расшифровывали настенные рельефы и осмотрели внутреннее убранство Успенского собора. Евгений - прекрасный знаток истории, он вдумчиво интерпретирует и сравнивает дошедшие до нас свидетельства летописей, объясняя, где легенды противоречат фактам, а сказания приукрашивают действительность. Он прекрасно чувствует аудиторию и не дает скучать или утомляться. Рекомедую экскурсию с Евгением буквально всем, вы не будете разочарованы.

    В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" заВ Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" заВ Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за

Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боголюбово
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  1. Большие истории малого города
  2. Тайны древнего Боголюбово
  3. Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
  4. В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
  5. Боголюбово - преданья старины глубокой
Какие места ещё посмотреть в Боголюбово
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Свято-Боголюбский монастырь
  2. Церковь Покрова на Нерли
  3. Палаты Андрея Боголюбского
Сколько стоит экскурсия по Боголюбово в июне 2024
Сейчас в Боголюбово в категории "Индивидуальные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 250 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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