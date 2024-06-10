Интересные экскурсии для школьного возраста в Боголюбово

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Боголюбово, цены от 4 999 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большие истории малого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Большие истории малого города
Увидеть памятники Боголюбово и насладиться нерукотворной красотой природы, знакомясь с прошлым
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:00
14 июня в 15:00
4 999 за всё до 4 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Секреты русского храмового зодчества и предания древнего города
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
Завтра в 17:00
14 июня в 17:00
7 900 за всё до 5 чел.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
15 июня в 15:30
16 июня в 13:30
5 334 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 июня 2024
    Большие истории малого города
    Елена- грамотный и очень обаятельный экскурсовод, рассказывает интересно, приятна в общении. К сожалению, экскурсия не подходит малоподвижным людям, один лифт
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    на переходе через железную дорогу не работает, лестница тяжелая. Лошадки с повозками тоже не всегда бывают, а к храму через поле идти около 1,5 км.

  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Большие истории малого города
    Огромная благодарность Елене за ее профессионализм и интереснейшие истории
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Большие истории малого города
    Если коротко, то с удовольствием сходила бы на экскурсию с Еленой еще не один раз! Интересно рассказывает, отличные знания православия и истории, уместный юмор! Понравилось всей семье, даже моему 15-летнему подростку, который в принципе не жалует любые экскурсии)) 👍
    Если коротко, то с удовольствием сходила бы на экскурсию с Еленой еще не один раз! ИнтересноЕсли коротко, то с удовольствием сходила бы на экскурсию с Еленой еще не один раз! Интересно
  • В
    Виталий
    27 марта 2024
    Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
    Николай лаконично и грамотно провел экскурсию. Профессионально, живо и интересно рассказывает про Владимирских князьях. Чувствует аудиторию. С удовольствием порекомендуем его своим знакомым и незнакомым!
  • С
    Светлана
    7 февраля 2024
    Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
    Отличная, познавательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Николай знает и любит свой город. Большое спасибо.
    Отличная, познавательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Николай знает и любит свой город. Большое спасибоОтличная, познавательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Николай знает и любит свой город. Большое спасибоОтличная, познавательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Николай знает и любит свой город. Большое спасибо
  • Е
    Екатерина
    18 сентября 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире бывали несколько раз, но это пожалуй была самая замечательная экскурсия. Марина смогла не только увлечь, но и совсем по другому раскрыть для нас город.
    Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во ВладимиреЭкскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во ВладимиреЭкскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире
  • О
    Ольга
    14 августа 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за делегирование нам блестящего гида.
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    Всегда большая удача, когда у экскурсовода историко-педагогическое образование. Прогулка вышла интересной, познавательной, живой и даже веселой. Погода была отличная: жаркое солнце было скрыто облаками, мы неспешно прошли по луговой тропинке к шедевру домонгольской архитектуры, по дороге узнали о превращении Владимира в новый центр русских земель, спустились к тихим водам Нерли, а на обратном пути услышали о возвышении и страшной гибели князя Андрея. Во Владимире мы с интересом расшифровывали настенные рельефы и осмотрели внутреннее убранство Успенского собора. Евгений - прекрасный знаток истории, он вдумчиво интерпретирует и сравнивает дошедшие до нас свидетельства летописей, объясняя, где легенды противоречат фактам, а сказания приукрашивают действительность. Он прекрасно чувствует аудиторию и не дает скучать или утомляться. Рекомедую экскурсию с Евгением буквально всем, вы не будете разочарованы.

    В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" заВ Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" заВ Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за
  • М
    Маргарита
    18 июля 2023
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Большое спасибо Марине! Очень много полезной и интересной информация. Рассказывать сложные вещи простым, понятным и нескучным языком - это определенно талант! Также отдельное спасибо за возможность изменить маршрут и подсказку других интересных локаций
  • Н
    Наталья
    1 ноября 2022
    Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
    Николай прекрасный рассказчик и прекрасно знает историю и подаёт информацию в понятном формате даже для ребёнка - с нами была
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    внучка 9 лет. Были учтены погодные условия - шёл мокрый снег, и Николай с учетом этого поэтому рассказывал что можно было что в машине. Мы получили большое удовольствие и прекрасно провели день! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Для школьников»

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  4. Дмитриевский собор
  5. Успенский Собор
Сколько стоит экскурсия по Боголюбово в июне 2024
Сейчас в Боголюбово в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 4 999 до 7 900. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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