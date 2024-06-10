1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Большие истории малого города
Увидеть памятники Боголюбово и насладиться нерукотворной красотой природы, знакомясь с прошлым
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:00
14 июня в 15:00
4 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Секреты русского храмового зодчества и предания древнего города
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
Завтра в 17:00
14 июня в 17:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
15 июня в 15:30
16 июня в 13:30
5 334₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 июня 2024Елена- грамотный и очень обаятельный экскурсовод, рассказывает интересно, приятна в общении. К сожалению, экскурсия не подходит малоподвижным людям, один лифт
- ССергей26 мая 2024Огромная благодарность Елене за ее профессионализм и интереснейшие истории
- ЕЕлена16 мая 2024Если коротко, то с удовольствием сходила бы на экскурсию с Еленой еще не один раз! Интересно рассказывает, отличные знания православия и истории, уместный юмор! Понравилось всей семье, даже моему 15-летнему подростку, который в принципе не жалует любые экскурсии)) 👍
- ВВиталий27 марта 2024Николай лаконично и грамотно провел экскурсию. Профессионально, живо и интересно рассказывает про Владимирских князьях. Чувствует аудиторию. С удовольствием порекомендуем его своим знакомым и незнакомым!
- ССветлана7 февраля 2024Отличная, познавательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Николай знает и любит свой город. Большое спасибо.
- ЕЕкатерина18 сентября 2023Экскурсию проводила Марина. Понравилось очень! Материал структурирован, доходчив. Мы достаточно далеки от истории и во Владимире бывали несколько раз, но это пожалуй была самая замечательная экскурсия. Марина смогла не только увлечь, но и совсем по другому раскрыть для нас город.
- ООльга14 августа 2023В Боголюбово, храм Покрова на Нерли и соборы Владимира мы ездили с Евгением. Спасибо "команде" за делегирование нам блестящего гида.
- ММаргарита18 июля 2023Большое спасибо Марине! Очень много полезной и интересной информация. Рассказывать сложные вещи простым, понятным и нескучным языком - это определенно талант! Также отдельное спасибо за возможность изменить маршрут и подсказку других интересных локаций
- ННаталья1 ноября 2022Николай прекрасный рассказчик и прекрасно знает историю и подаёт информацию в понятном формате даже для ребёнка - с нами была
Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Для школьников»
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