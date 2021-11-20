Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии
В 10 километрах к востоку от Владимира находится уникальное место, хранящее в себе много тайн и легенд. Еще в 12 веке Андрей Боголюбский выстраивает себе замок неслыханной красоты с церковью Рождества Богородицы… Еще одно уникальное архитектурное чудо, не иначе, — Церковь Покрова-на-Нерли, воспетая не одним поколением, навсегда останется в Вашем сердце. Белокаменная жемчужина расположена в живописнейших заливных лугах. Тысячи и тысячи туристов и паломников ежегодно приезжают в Боголюбов-град, чтобы проникнуться величием наследия благоверного князя Андрея Боголюбского.
В тёплое время года (до конца октября) за дополнительную плату мы также можем организовать лодочную прогулку к месту слияния двух рек Клязьмы и Нерли, где некогда была таможня благоверного князя Андрея Боголюбского, а также посетить уникальные смотровые площадки с воды.
Ответы на вопросы
Что входит?
Экскурсионное обслуживание
Что не входит?
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: посёлок Боголюбово, ул. Ленина 47
Завершение: Посёлок Боголюбово, ул. Вокзальная, 6.
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Дарья В.
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