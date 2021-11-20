Боголюбово - Прогулка по древнему граду

Приглашаю Вас окунуться в мир величия древнего града Боголюбово, который не перестаёт вдохновлять и...

Приглашаю Вас окунуться в мир величия древнего града Боголюбово, который не перестаёт вдохновлять и удивлять своими тайнами.

Еще в 12 веке Андрей Боголюбский выстраивает себе замок неслыханной красоты с церковью Рождества Богородицы… Еще одно уникальное архитектурное чудо, не иначе, — Церковь Покрова-на-Нерли.

Тысячи и тысячи туристов и паломников ежегодно приезжают в Боголюбов-град, чтобы проникнуться величием наследия благоверного князя Андрея Боголюбского.
Боголюбово - Прогулка по древнему граду
Боголюбово - Прогулка по древнему граду
Боголюбово - Прогулка по древнему граду
Боголюбово - Прогулка по древнему граду
Боголюбово - Прогулка по древнему граду
Боголюбово - Прогулка по древнему граду
Боголюбово - Прогулка по древнему граду

Что вы увидите 🤩

  • Свято-Боголюбский монастырь
  • Церковь Покрова-на-Нерли
  • Древнюю реку Нерль
  • Боголюбовский луг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

В 10 километрах к востоку от Владимира находится уникальное место, хранящее в себе много тайн и легенд. Еще в 12 веке Андрей Боголюбский выстраивает себе замок неслыханной красоты с церковью Рождества Богородицы… Еще одно уникальное архитектурное чудо, не иначе, — Церковь Покрова-на-Нерли, воспетая не одним поколением, навсегда останется в Вашем сердце. Белокаменная жемчужина расположена в живописнейших заливных лугах. Тысячи и тысячи туристов и паломников ежегодно приезжают в Боголюбов-град, чтобы проникнуться величием наследия благоверного князя Андрея Боголюбского.
В тёплое время года (до конца октября) за дополнительную плату мы также можем организовать лодочную прогулку к месту слияния двух рек Клязьмы и Нерли, где некогда была таможня благоверного князя Андрея Боголюбского, а также посетить уникальные смотровые площадки с воды.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит?
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: посёлок Боголюбово, ул. Ленина 47
Завершение: Посёлок Боголюбово, ул. Вокзальная, 6.
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Еще несколько похожих предложений в Боголюбово

Тайны древнего Боголюбово
Индивидуальная экскурсия
4.9
13
2ч 30м
2 700
за 1-5 чел.
Тайны древнего Боголюбово
👣 Пешеходная
Белоснежные храмы, заповедные луга и дыхание Руси на обзорной экскурсии по живописному городу
23 ноя
24 ноя
25 ноя
ещё...
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Индивидуальная экскурсия
5
12
3 600
за 1-10 чел.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
🚗 На машине
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
21 ноя
22 ноя
23 ноя
ещё...
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
5 500
за 1-5 чел.
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
Приглашаю вас в Боголюбов град - это место, где когда-то размещался Грандиозный замок Андрея...
21 ноя
22 ноя
23 ноя
ещё...
Ежедневно
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Индивидуальная экскурсия
5
1
6200
5 270
за 1-5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
👣 Пешеходная
Секреты русского храмового зодчества и предания древнего города
21 ноя
22 ноя
23 ноя
ещё...
Большие истории малого города
Индивидуальная экскурсия
5
10
3 500
за 1-4 чел.
Большие истории малого города
👣 Пешеходная
Увидеть памятники Боголюбово и насладиться нерукотворной красотой природы, знакомясь с прошлым
21 ноя
23 ноя
25 ноя
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Боголюбово. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Боголюбово
🇷🇺