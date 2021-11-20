Об экскурсии

В 10 километрах к востоку от Владимира находится уникальное место, хранящее в себе много тайн и легенд. Еще в 12 веке Андрей Боголюбский выстраивает себе замок неслыханной красоты с церковью Рождества Богородицы… Еще одно уникальное архитектурное чудо, не иначе, — Церковь Покрова-на-Нерли, воспетая не одним поколением, навсегда останется в Вашем сердце. Белокаменная жемчужина расположена в живописнейших заливных лугах. Тысячи и тысячи туристов и паломников ежегодно приезжают в Боголюбов-град, чтобы проникнуться величием наследия благоверного князя Андрея Боголюбского.

В тёплое время года (до конца октября) за дополнительную плату мы также можем организовать лодочную прогулку к месту слияния двух рек Клязьмы и Нерли, где некогда была таможня благоверного князя Андрея Боголюбского, а также посетить уникальные смотровые площадки с воды.