Об экскурсии

Представить многоликую историю древней столицы Руси — г. Владимира без посещения Боголюбово, невозможно. История Владимирской Руси имеет много различных страниц и пожалуй самый значимый период связан с Великим Князем Владимирским Андреем Боголюбским.

Остатки замка Андрея Боголюбского

Приглашаю вас в Боголюбов град — это место, где когда-то размещался Грандиозный замок Андрея Боголюбского. Здесь встречали послов и вершились судьбы сильных мира сего. И именно здесь произошла трагедия, которая по сей день считается одним из самых страшных и загадочных убийств в истории средневековой Руси.

Свято-Боголюбский женский монастырь

Побываем в монументальном храме 19 века на территории Свято-Боголюбского монастыря, и узнаем что связывает его с Храмом Христа Спасителя в Москве.

Храм Покрова на Нерли

Затем мы совершим настоящий паломнический путь к самому красивому храму России — Церкви Покрова на Нерли. Это место, которое обладает огромной силой притяжения и необыкновенной красотой. Недаром туристы со всего мира приезжают во Владимир только, чтобы прикоснуться к храму Покрова на Нерли. Его называют храмом, который исполняет желания.

Организационная информация: