В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому

Приглашаю вас в Боголюбов град - это место, где когда-то размещался Грандиозный замок Андрея...

Приглашаю вас в Боголюбов град — это место, где когда-то размещался Грандиозный замок Андрея Боголюбского.

Здесь встречали послов и вершились судьбы сильных мира сего.

Побываем в монументальном храме 19 века на территории Свято-Боголюбского монастыря, и узнаем что связывает его с Храмом Христа Спасителя в Москве.

Затем мы совершим настоящий паломнический путь к самому красивому храму России — Церкви Покрова на Нерли.

Это место, которое обладает огромной силой притяжения и необыкновенной красотой.
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому

Что вы увидите 🤩

  • Свято-Боголюбский женский монастырь
  • Остатки замка Андрея Боголюбского
  • Заливной луг
  • Храм Покрова на Нерли
Об экскурсии
Представить многоликую историю древней столицы Руси — г. Владимира без посещения Боголюбово, невозможно. История Владимирской Руси имеет много различных страниц и пожалуй самый значимый период связан с Великим Князем Владимирским Андреем Боголюбским.
Остатки замка Андрея Боголюбского
Приглашаю вас в Боголюбов град — это место, где когда-то размещался Грандиозный замок Андрея Боголюбского. Здесь встречали послов и вершились судьбы сильных мира сего. И именно здесь произошла трагедия, которая по сей день считается одним из самых страшных и загадочных убийств в истории средневековой Руси.
Свято-Боголюбский женский монастырь
Побываем в монументальном храме 19 века на территории Свято-Боголюбского монастыря, и узнаем что связывает его с Храмом Христа Спасителя в Москве.
Храм Покрова на Нерли
Затем мы совершим настоящий паломнический путь к самому красивому храму России — Церкви Покрова на Нерли. Это место, которое обладает огромной силой притяжения и необыкновенной красотой. Недаром туристы со всего мира приезжают во Владимир только, чтобы прикоснуться к храму Покрова на Нерли. Его называют храмом, который исполняет желания.

Организационная информация:

  • Для экскурсии желательно запастись удобной обувью и головными уборами (для женщин) для посещения храмов.
  • Переход до Храма Покрова на Нерли и обратно занимает около 3 км, возможен только пешеходный способ передвижения.
  • Программа может корректироваться, исходя из погодных условий.
  • Экскурсия может быть организована на вашем автомобиле, или за дополнительную плату — на моём автомобиле (до 4 человек), микроавтобусе (до 20 человек).

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Билет
5 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Посещение монастыря
  • Прогулка к Храму Покрова на Нерли (с заходом внутрь)
Что не входит
  • Транспорт (ваш или аренда в зависимости от кол-ва участников)
  • Питание
  • Дополнительные развлечения
Где начинаем и завершаем
Начало: Боголюбский женский монастырь
Завершение: Храм Покрова На Нерли
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно

Марина Е.
Марина Е.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Еще несколько похожих предложений в Боголюбово

Большие истории малого города
Индивидуальная экскурсия
5
10
3 500
за 1-4 чел.
Большие истории малого города
Увидеть памятники Боголюбово и насладиться нерукотворной красотой природы, знакомясь с прошлым
Тайны древнего Боголюбово
Индивидуальная экскурсия
4.9
13
2ч 30м
2 700
за 1-5 чел.
Тайны древнего Боголюбово
Белоснежные храмы, заповедные луга и дыхание Руси на обзорной экскурсии по живописному городу
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Индивидуальная экскурсия
5
10
3 600
за 1-10 чел.
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 000
за 1-5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Секреты русского храмового зодчества и предания древнего города
У нас ещё много экскурсий 😎 в Боголюбово. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Боголюбово
🇷🇺