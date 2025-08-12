-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Хотите узнать о Владимире и Боголюбово больше, чем просто факты? Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии и погрузитесь в мир древних преданий и легенд
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
9360 ₽
10 400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мир Боголюбова: дворец и храм Покрова
Погрузитесь в историю Боголюбова, посетив княжеский дворец и знаменитый храм Покрова на Нерли. Узнайте о великих деяниях Андрея Боголюбского
Начало: В посёлке Боголюбово
«В 12 веке здесь правил Андрей Боголюбский, который основал Рождественский храм и возвёл княжескую резиденцию»
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
5950 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны древнего Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Боголюбово - удивительное место с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский монастырь
Начало: Уточняется
«Вы погуляете по его ухоженной территории, рассмотрите переходную башню дворца Андрея Боголюбского и собор Рождества Богородицы»
7 сен в 10:00
8 сен в 18:30
4700 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтонина12 августа 2025Отличный экскурсовод! Много знает и интересно рассказывает. Экскурсия очень понравилась!
- ТТатьяна7 августа 2025Содержательный, интересный рассказ! Эрудированный экскурсовод с грамотной культурной речью! Отличное техническое оснащение. Самые приятные впечатления!!
- ТТатьяна7 августа 2025Замечательная экскурсия, проведенная Еленой, - содержательный, интересный и доступный даже для неподготовленного слушателя рассказ об удивительных событиях и местах. Два часа пролетели как один миг)) Спасибо!!!
- ЕЕлена23 июля 2025Благодарим Елену за интересную экскурсию. У Елены глубокие знания истории, приятная, грамотная речь. Все отлично организовано, Елена была на связи, заранее договорились о месте встречи. Рекомендую! Получили огромное удовольствие от экскурсии.
- ДДанил19 июля 2025Хотим выразить благодарность Елене за чудесную экскурсию. Интереснейший рассказ, прекрасно подобранные места для визуализации, чуткое отношение ко всем участникам (с
- РРуссов11 июля 2025Спасибо Евгению. Очень познавательная экскурсия. Без его рассказа не смогли бы оценить всю ценность и красоту храма на Нерли и окружающего ландшафта. Также узнали интересные детали и про Владимир по дороге из Боголюбова и про храмы в самом Владимире.
- ДДмитрий28 июня 2025Глубокое знание исторических аспектов на фоне интересного повествования. Использование дополнительных визуализационных приемов для глубокого погружения в тему. В общем: экскурсия очень понравилась, экскурсовод прекрасный.
- ЕЕлена18 июня 2025Очень приятный и душевный гид. Чувствуется, что всю информацию, которую получаешь об истории и Владимирской области Елена пропустила через себя и свои чувства.
- ВВенера14 июня 2025Благодарим Елену за теплую, добрую и интересную экскурсию. Два часа положительных эмоций, новых знаний, потрясающих впечатления и как вишенка на
- ААнастасия8 июня 2025Отличная экскурсия! Елена - экскурсовод с очень глубокими знаниями по истории Древней Руси и Владимирского края! Не просто рассказчик-любитель, а настоящий профессионал с аккредитацией. Мы получили большое удовольствие от нашей совместной прогулки с Еленой и очень рекомендуем Елену как экскурсовода!
- ЮЮлия4 июня 2025Отлично!
- ССветлана31 мая 2025Огромное спасибо экскурсоводу Елене! Ехала с целью воплотить свою давнюю мечту посетить Храм Покрова на Нерли. Мечта осуществилась! Благодаря Елене, узнала много подробностей про нашу историю, чего не ожидала. С душой и со всей искренностью Елене желаю благодарных слушателей!
- ГГолубкова26 мая 2025Экскурсия с Еленой прошла замечательно! Вкрадчивый, приятный голос, интересные факты, любовь к своему делу. Елена полностью погрузила нас в атмосферу, рассказала много интересного, вся экскурсия прошла тепло и душевно, на одном дыхании. Очень рекомендую!
- ННадежда12 мая 2025Очень благодарны Елене за увлекательную экскурсию, которая была интересна даже детям (10 лет). Елена очень хороший и эрудированный рассказчик, увлеченный
- ССветлана4 мая 2025Очень благодарны Елене за вчерашнюю экскурсию! Всё очень подробно, за это огромное спасибо. Отдельная благодарность за уточнения и повторения по
- ННаталья2 мая 2025Большое спасибо Елене за познавательную экскурсию! Организовано все четко, информация подаётся интересно и понятно. Нас было двое взрослых и дочь подросток 15 лет- понравилось всем! Сразу видно, что гид увлечен историей! Рекомендую посетить данную экскурсию!
- ААнастасия16 февраля 2025Огромную благодарность хочу выразить двум прекрасным людям: Марии - за организацию экскурсии и конечно, экскурсоводу Евгению! Вместе с Евгением мы
- ННадия5 января 2025Гид Евгений- великолепен!
- ППетр30 октября 2024Евгений отличный экскурсовод! Как книжку интересную прочитали по нашей истории. Рекомендуем!!
- MMarina5 октября 2024Евгений провел нам отличную экскурсию!
Замечательный гид, профессионал!
Значительный объем серьезной исторической информации передал нам в увлекательной форме. Экскурсия прошла на одном дыхании!
