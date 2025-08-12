А Антонина Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли Отличный экскурсовод! Много знает и интересно рассказывает. Экскурсия очень понравилась!

Т Татьяна Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли Содержательный, интересный рассказ! Эрудированный экскурсовод с грамотной культурной речью! Отличное техническое оснащение. Самые приятные впечатления!!

Т Татьяна Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли Замечательная экскурсия, проведенная Еленой, - содержательный, интересный и доступный даже для неподготовленного слушателя рассказ об удивительных событиях и местах. Два часа пролетели как один миг)) Спасибо!!!

Е Елена Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли Благодарим Елену за интересную экскурсию. У Елены глубокие знания истории, приятная, грамотная речь. Все отлично организовано, Елена была на связи, заранее договорились о месте встречи. Рекомендую! Получили огромное удовольствие от экскурсии.

Д Данил Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли читать дальше нами был ребенок 1.5 лет), что сразу располагает к общению. Внимательность к деталям. Продуманный маршрут. Благодаря вам мы увидели гармонию природы и архитектуры. Надеемся, что получится побывать и на других ваших экскурсиях. Хотим выразить благодарность Елене за чудесную экскурсию. Интереснейший рассказ, прекрасно подобранные места для визуализации, чуткое отношение ко всем участникам (с

Р Руссов Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Спасибо Евгению. Очень познавательная экскурсия. Без его рассказа не смогли бы оценить всю ценность и красоту храма на Нерли и окружающего ландшафта. Также узнали интересные детали и про Владимир по дороге из Боголюбова и про храмы в самом Владимире.

Д Дмитрий Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли Глубокое знание исторических аспектов на фоне интересного повествования. Использование дополнительных визуализационных приемов для глубокого погружения в тему. В общем: экскурсия очень понравилась, экскурсовод прекрасный.

Е Елена Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли Очень приятный и душевный гид. Чувствуется, что всю информацию, которую получаешь об истории и Владимирской области Елена пропустила через себя и свои чувства.

В Венера Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли читать дальше торте потаённый уголок с детскими "граффити" 15 века, прошедшими сквозь время! В компании была девочка 12 лет, которая сказала, что не хочет, чтоб экскурсия заканчивалась! Благодарим Елену за теплую, добрую и интересную экскурсию. Два часа положительных эмоций, новых знаний, потрясающих впечатления и как вишенка на

А Анастасия Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли Отличная экскурсия! Елена - экскурсовод с очень глубокими знаниями по истории Древней Руси и Владимирского края! Не просто рассказчик-любитель, а настоящий профессионал с аккредитацией. Мы получили большое удовольствие от нашей совместной прогулки с Еленой и очень рекомендуем Елену как экскурсовода!

Ю Юлия Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Отлично!

С Светлана Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли Огромное спасибо экскурсоводу Елене! Ехала с целью воплотить свою давнюю мечту посетить Храм Покрова на Нерли. Мечта осуществилась! Благодаря Елене, узнала много подробностей про нашу историю, чего не ожидала. С душой и со всей искренностью Елене желаю благодарных слушателей!

Г Голубкова Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли Экскурсия с Еленой прошла замечательно! Вкрадчивый, приятный голос, интересные факты, любовь к своему делу. Елена полностью погрузила нас в атмосферу, рассказала много интересного, вся экскурсия прошла тепло и душевно, на одном дыхании. Очень рекомендую!

Н Надежда Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли читать дальше историей своего края, умеющий адаптироваться под потребности и запросы участников… Если планируете посетить Владимир и Боголюбово, то в компании Елены Вы сможете погрузиться в эпоху становления Руси, узнать причинно-следственные связи событий, которые происходили на этой земле, биографию ключевых фигур нашей истории. Очень благодарны Елене за увлекательную экскурсию, которая была интересна даже детям (10 лет). Елена очень хороший и эрудированный рассказчик, увлеченный

С Светлана Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли читать дальше ходу экскурсии по просьбе экскурсантов(не все удаётся схватить сразу, просили повторить). У Елены очень приятный голос и тепм повествования! Спасибо огромное! Надеемся ещё приехать и обратиться к Елене!!! Очень благодарны Елене за вчерашнюю экскурсию! Всё очень подробно, за это огромное спасибо. Отдельная благодарность за уточнения и повторения по

Н Наталья Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли Большое спасибо Елене за познавательную экскурсию! Организовано все четко, информация подаётся интересно и понятно. Нас было двое взрослых и дочь подросток 15 лет- понравилось всем! Сразу видно, что гид увлечен историей! Рекомендую посетить данную экскурсию!

А Анастасия Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах читать дальше посетили Владимир и Боголюбово и это была не просто экскурсия, а целый момент жизни, в который было прожито огромное количество эмоций! 4 часа пролетели так незаметно, что хотелось продолжения.

Евгений, огромное спасибо за созданную Вами потрясающую атмосферу, за Ваш интересный рассказ и ответы на все вопросы! Это было увлекательно, позновптельно и очень душевно.

Евгений оказался не просто замечательным экскурсоводом, но и очень заботливым человеком! Вкусный горячий чай согрел не только руки, но и сердце! От всей души благодарю и желаю Вам, дорогие друзья соприкоснуться с историей Владимира в сопровождении Евгения! Огромную благодарность хочу выразить двум прекрасным людям: Марии - за организацию экскурсии и конечно, экскурсоводу Евгению! Вместе с Евгением мы

Н Надия Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Гид Евгений- великолепен!

П Петр Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах Евгений отличный экскурсовод! Как книжку интересную прочитали по нашей истории. Рекомендуем!!