Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Боголюбово

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Боголюбово, цены от 4700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Пешая
3 часа
-
10%
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Хотите узнать о Владимире и Боголюбово больше, чем просто факты? Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии и погрузитесь в мир древних преданий и легенд
Начало: Боголюбово или Соборная площадь по желанию
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
9360 ₽10 400 ₽ за всё до 5 чел.
Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мир Боголюбова: дворец и храм Покрова
Погрузитесь в историю Боголюбова, посетив княжеский дворец и знаменитый храм Покрова на Нерли. Узнайте о великих деяниях Андрея Боголюбского
Начало: В посёлке Боголюбово
«В 12 веке здесь правил Андрей Боголюбский, который основал Рождественский храм и возвёл княжескую резиденцию»
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
5950 ₽ за всё до 10 чел.
Тайны древнего Боголюбово
Пешая
2.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны древнего Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Боголюбово - удивительное место с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив церковь Покрова на Нерли и Свято-Боголюбский монастырь
Начало: Уточняется
«Вы погуляете по его ухоженной территории, рассмотрите переходную башню дворца Андрея Боголюбского и собор Рождества Богородицы»
7 сен в 10:00
8 сен в 18:30
4700 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антонина
    12 августа 2025
    Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
    Отличный экскурсовод! Много знает и интересно рассказывает. Экскурсия очень понравилась!
  • Т
    Татьяна
    7 августа 2025
    Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
    Содержательный, интересный рассказ! Эрудированный экскурсовод с грамотной культурной речью! Отличное техническое оснащение. Самые приятные впечатления!!
  • Т
    Татьяна
    7 августа 2025
    Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
    Замечательная экскурсия, проведенная Еленой, - содержательный, интересный и доступный даже для неподготовленного слушателя рассказ об удивительных событиях и местах. Два часа пролетели как один миг)) Спасибо!!!
  • Е
    Елена
    23 июля 2025
    Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
    Благодарим Елену за интересную экскурсию. У Елены глубокие знания истории, приятная, грамотная речь. Все отлично организовано, Елена была на связи, заранее договорились о месте встречи. Рекомендую! Получили огромное удовольствие от экскурсии.
  • Д
    Данил
    19 июля 2025
    Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
    Хотим выразить благодарность Елене за чудесную экскурсию. Интереснейший рассказ, прекрасно подобранные места для визуализации, чуткое отношение ко всем участникам (с
    читать дальше

    нами был ребенок 1.5 лет), что сразу располагает к общению. Внимательность к деталям. Продуманный маршрут. Благодаря вам мы увидели гармонию природы и архитектуры. Надеемся, что получится побывать и на других ваших экскурсиях.

  • Р
    Руссов
    11 июля 2025
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Спасибо Евгению. Очень познавательная экскурсия. Без его рассказа не смогли бы оценить всю ценность и красоту храма на Нерли и окружающего ландшафта. Также узнали интересные детали и про Владимир по дороге из Боголюбова и про храмы в самом Владимире.
  • Д
    Дмитрий
    28 июня 2025
    Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
    Глубокое знание исторических аспектов на фоне интересного повествования. Использование дополнительных визуализационных приемов для глубокого погружения в тему. В общем: экскурсия очень понравилась, экскурсовод прекрасный.
  • Е
    Елена
    18 июня 2025
    Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
    Очень приятный и душевный гид. Чувствуется, что всю информацию, которую получаешь об истории и Владимирской области Елена пропустила через себя и свои чувства.
  • В
    Венера
    14 июня 2025
    Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
    Благодарим Елену за теплую, добрую и интересную экскурсию. Два часа положительных эмоций, новых знаний, потрясающих впечатления и как вишенка на
    читать дальше

    торте потаённый уголок с детскими "граффити" 15 века, прошедшими сквозь время! В компании была девочка 12 лет, которая сказала, что не хочет, чтоб экскурсия заканчивалась!

  • А
    Анастасия
    8 июня 2025
    Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
    Отличная экскурсия! Елена - экскурсовод с очень глубокими знаниями по истории Древней Руси и Владимирского края! Не просто рассказчик-любитель, а настоящий профессионал с аккредитацией. Мы получили большое удовольствие от нашей совместной прогулки с Еленой и очень рекомендуем Елену как экскурсовода!
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2025
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Отлично!
  • С
    Светлана
    31 мая 2025
    Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
    Огромное спасибо экскурсоводу Елене! Ехала с целью воплотить свою давнюю мечту посетить Храм Покрова на Нерли. Мечта осуществилась! Благодаря Елене, узнала много подробностей про нашу историю, чего не ожидала. С душой и со всей искренностью Елене желаю благодарных слушателей!
  • Г
    Голубкова
    26 мая 2025
    Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
    Экскурсия с Еленой прошла замечательно! Вкрадчивый, приятный голос, интересные факты, любовь к своему делу. Елена полностью погрузила нас в атмосферу, рассказала много интересного, вся экскурсия прошла тепло и душевно, на одном дыхании. Очень рекомендую!
  • Н
    Надежда
    12 мая 2025
    Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
    Очень благодарны Елене за увлекательную экскурсию, которая была интересна даже детям (10 лет). Елена очень хороший и эрудированный рассказчик, увлеченный
    читать дальше

    историей своего края, умеющий адаптироваться под потребности и запросы участников… Если планируете посетить Владимир и Боголюбово, то в компании Елены Вы сможете погрузиться в эпоху становления Руси, узнать причинно-следственные связи событий, которые происходили на этой земле, биографию ключевых фигур нашей истории.

  • С
    Светлана
    4 мая 2025
    Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
    Очень благодарны Елене за вчерашнюю экскурсию! Всё очень подробно, за это огромное спасибо. Отдельная благодарность за уточнения и повторения по
    читать дальше

    ходу экскурсии по просьбе экскурсантов(не все удаётся схватить сразу, просили повторить). У Елены очень приятный голос и тепм повествования! Спасибо огромное! Надеемся ещё приехать и обратиться к Елене!!!

  • Н
    Наталья
    2 мая 2025
    Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
    Большое спасибо Елене за познавательную экскурсию! Организовано все четко, информация подаётся интересно и понятно. Нас было двое взрослых и дочь подросток 15 лет- понравилось всем! Сразу видно, что гид увлечен историей! Рекомендую посетить данную экскурсию!
  • А
    Анастасия
    16 февраля 2025
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Огромную благодарность хочу выразить двум прекрасным людям: Марии - за организацию экскурсии и конечно, экскурсоводу Евгению! Вместе с Евгением мы
    читать дальше

    посетили Владимир и Боголюбово и это была не просто экскурсия, а целый момент жизни, в который было прожито огромное количество эмоций! 4 часа пролетели так незаметно, что хотелось продолжения.
    Евгений, огромное спасибо за созданную Вами потрясающую атмосферу, за Ваш интересный рассказ и ответы на все вопросы! Это было увлекательно, позновптельно и очень душевно.
    Евгений оказался не просто замечательным экскурсоводом, но и очень заботливым человеком! Вкусный горячий чай согрел не только руки, но и сердце! От всей души благодарю и желаю Вам, дорогие друзья соприкоснуться с историей Владимира в сопровождении Евгения!

  • Н
    Надия
    5 января 2025
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Гид Евгений- великолепен!
  • П
    Петр
    30 октября 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Евгений отличный экскурсовод! Как книжку интересную прочитали по нашей истории. Рекомендуем!!
  • M
    Marina
    5 октября 2024
    Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
    Евгений провел нам отличную экскурсию!
    Замечательный гид, профессионал!
    Значительный объем серьезной исторической информации передал нам в увлекательной форме. Экскурсия прошла на одном дыхании!
Ответы на вопросы от путешественников по Боголюбово в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Боголюбово
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
  2. Мир Боголюбова: княжеский дворец и храм Покрова на Нерли
  3. Тайны древнего Боголюбово
Какие места ещё посмотреть в Боголюбово
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Церковь Покрова на Нерли
  2. Палаты Андрея Боголюбского
  3. Свято-Боголюбский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Боголюбово в сентябре 2025
Сейчас в Боголюбово в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 4700 до 9360 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Боголюбово на 2025 год по теме «Зимние», 59 ⭐ отзывов, цены от 4700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь