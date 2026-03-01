По следам Великой Ярмарки. Выходные в Нижнем Новгороде. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
9 мар в 10:00
5 апр в 10:00
от 15 600 ₽ за человека
Знакомство с Нижним Новгородом за 2 дня. Лето-осень
Начало: Россия, Нижний Новгород
30 апр в 10:00
1 мая в 10:00
от 11 550 ₽ за человека
Нижегородские традиции. Сокращенная программа. Зима-весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
8 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 18 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бору в категории «2-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Боре
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Боре в марте 2026
Сейчас в Боре в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 11 550 до 18 400.
Забронируйте тур в Боре на 2026 год по теме «2-дневные туры», цены от 11550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май