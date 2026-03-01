По святым Владимирским местам. Нижний Новгород - Владимир - Муром
Начало: Россия, Нижний Новгород
1 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 35 900 ₽ за человека
Легендарные монастыри Нижнего Новгорода. Лето-осень
Начало: Нижний Новгород
1 мая в 10:00
3 мая в 10:00
от 24 300 ₽ за человека
По следам Великой Ярмарки. Выходные в Нижнем Новгороде. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
9 мар в 10:00
5 апр в 10:00
от 15 600 ₽ за человека
Знакомство с Нижним Новгородом за 2 дня. Лето-осень
Начало: Россия, Нижний Новгород
30 апр в 10:00
1 мая в 10:00
от 11 550 ₽ за человека
Нижегородские традиции. Сокращенная программа. Зима-весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
8 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 18 400 ₽ за человека
