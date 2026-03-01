Мои заказы

Туры в Боре весной

Найдено 3 тура в категории «Весенние» в Боре, цены от 15 600 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
На автобусе
4 дня
2 отзыва
По святым Нижегородским местам. Весенний тур
Начало: Россия, Нижний Новгород
Завтра в 10:00
7 мар в 10:00
от 32 900 ₽ за человека
Нижегородские традиции. Сокращенная программа. Зима-весна
На автобусе
Канатная дорога
2 дня
Нижегородские традиции. Сокращенная программа. Зима-весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
8 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 18 400 ₽ за человека
По следам Великой Ярмарки. Выходные в Нижнем Новгороде. Зима-весна
На автобусе
2 дня
По следам Великой Ярмарки. Выходные в Нижнем Новгороде. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
9 мар в 10:00
5 апр в 10:00
от 15 600 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Боре в марте 2026
Сейчас в Боре в категории "Весенние" можно забронировать 3 тура от 15 600 до 32 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
