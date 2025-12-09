Описание Ответы на вопросы

Евгений Ваш гид в Боровске
Индивидуальная экскурсия
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-10 человек
Как проходит Пешком

Описание экскурсии Вам надоели однообразные фразы экскурсоводов? Тогда вам сюда. Я буду работать с вами в образе профессора Семен Семеныча Трынкина. Он, как пришелец из СССР, одевается так же, как наши отцы и деды. С ним не придется скучать, потому что он в любой фразе встраивает шутку, с совершенно серьезным видом и дает шутливые задания. Вы посетите все главные обьекты и улицы центра города, увидите своими глазами, как менялся облик города за последние столетия, по фотографиями старых времен. Отдельно и много будет сказано и о картинах В. Овчинникова с возможностью встречи с автором. В летнее время года профессор перемещается на ретроавтомобиле Запорожец, что может быть вами использовано, как обьект для фотосессии.

