Описание экскурсииВам надоели однообразные фразы экскурсоводов? Тогда вам сюда. Я буду работать с вами в образе профессора Семен Семеныча Трынкина. Он, как пришелец из СССР, одевается так же, как наши отцы и деды. С ним не придется скучать, потому что он в любой фразе встраивает шутку, с совершенно серьезным видом и дает шутливые задания. Вы посетите все главные обьекты и улицы центра города, увидите своими глазами, как менялся облик города за последние столетия, по фотографиями старых времен. Отдельно и много будет сказано и о картинах В. Овчинникова с возможностью встречи с автором. В летнее время года профессор перемещается на ретроавтомобиле Запорожец, что может быть вами использовано, как обьект для фотосессии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городище
- Пешеходный мост через Протву
- Рыночная площадь
- Улица Ленина. Картины В. Овчинникова
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советская улица, 5
Завершение: Площадь Ленина, по договоренности на Советской 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
