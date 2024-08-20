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тысячилетней давности через призму событий 90х… Исторической информативность ноль…

Конечно я знала, на что иду,в отзывах и в описании обо всём можно прочитать довольно подробно… Нам с мужем не зашло, не наш формат…

Теперь я понимаю, что о городе с тысячилетней историей хочется услышать в классическом формате и вести диалог, а не испытывать на себе систему Станиславского. Перевоплощение и актерское мастерство- это здорово, но для нас - скорее на сцене, не на экскурсии…

Надо отметить,что сам маршрут Евгений продумал отличный. Много смотровых точек, с прекрасными видами на речку, на город, старые домики с забавными двориками с историческим прошлым, рыночная площадь, здание автовокзала, прогулка по мостику, картины местного художника и ещё многое.

Понравилось набор старых открыток, вырезок из газет, старых вещей из чемоданчика Евгения. Только это всё так быстро было, мельком. . Вот на этом можно было бы помедленнее, чтобы успеть подробнее рассмотреть, разглядеть, что то прочитать, пощупать…

Отличное кафе Дружба, ппо рекомендации Евгения обедали, очень понравилось…

Резюмирую:

Хотелось бы данную экскурсию, но без бандита из 90х))

В любом случае Евгению спасибо, он делает свою экскурсию так, как видит.



Порекомендую ли я эту экскурсию? Сложно сказать. Это очень индивидуальное восприятие. Пробуйте, возможно это ваш формат.