Индивидуальная экскурсия "Исторические приключения в Боровске" предлагает уникальное путешествие по знаковым местам города.
Узнайте о жизни горожан в древности, прогуляйтесь по Советской улице и мосту через Протву, увидите дома 19 века
Узнайте о жизни горожан в древности, прогуляйтесь по Советской улице и мосту через Протву, увидите дома 19 века
5 причин купить эту прогулку с фотографом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание фото-прогулки
Погружение в древность
В историческом центре, на Соборной горе вы узнаете об истоках города. На Рыночной площади увидите главное место, где собираются горожане со времен самого основания Боровска. Я расскажу, чем в древние времена жили местные. Кроме того, вы увидите знаменитый Текиженский овраг. Посетите смотровую площадку. И услышите легенды о подземном ходе в Пафнутиевом Боровском монастыре.
Зеркало эпох на старинных улочках города
- Вы погуляете по Советской улице и откроете красивые виды с моста через Протву. На главной улице, Ленина, я расскажу о купечестве и тематическом музее. Также вы осмотрите дома 19 века, построенные для рабочих фабрики, и познакомитесь с местным Шанхаем.
- Перенесемся в эпоху 90-х: я покажу «бандитские» дома и характерные для того времени заборы из лыж.
- А особое внимание уделим произведениям Владимира Овчинникова — вы узнаете о создателе настенной живописи в Боровске и увидите, как ему удалось сотворить буквально параллельный мир на улицах города.
📷 Вдобавок, я фотограф и сделаю вам на память хорошие снимки.
Организационные детали
- По центру удобнее перемещаться пешком, город небольшой. Но на окраины лучше ездить на машине — моей или вашей.
- В теплое время года я предложу поехать на ретроавтомобиле Запорожец — дополнительная оплата составит 1000 руб. за группу до 3 человек. В другое время могу предоставить Ладу Ларгус, число пассажирских мест до 6, плата — 800 руб. с группы.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Боровске
Провёл экскурсии для 750 туристов
Я живу в Боровске с рождения, изучаю историю города более 25 лет и хорошо знаю, как сильно менялась его жизнь и облик. Считаю учебники истории скучными. Факты должны быть толькоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 84 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анастасия
20 авг 2024
Очень понравилась экскурсия! Рекомендую! Время пролетело незаметно, классная подача 👍🏻 побывали в самых интересных местах Боровска
Ирина
12 авг 2024
Боровск- город замечательный, очень живописный, с более чем тысячилетней историей.
Экскурсия вызвала неоднозначные чувства… И, к сожалению, не впечатлила… В первую очередь персонажем из 90-х, который что-то пытался донести о событиях
Экскурсия вызвала неоднозначные чувства… И, к сожалению, не впечатлила… В первую очередь персонажем из 90-х, который что-то пытался донести о событиях
С
Сергей
27 июл 2024
Путешествуем по городам и весям нашей необъятной Родины не первый год, много раз знакомились с её достопримечательностями с помощью индивидуальных экскурсий и не думали, что чем-то нас можно в этом
N
Nadezhda
27 июл 2024
Были втроем на экскурсии -я, муж и дочь 10 лет. Евгений встретил нас в соответствующем образе из 90-х, лексика тоже в тему: объяснил нам всё по понятиям и четко по-пацански,
Ю
Юлия
27 июл 2024
Фантастический невероятный Боровск! Невероятное путешествие длиной весь день! Удивительно как может в таком маленьком городке быть так насыщенно и волшебно! Ничего бы не было без рассказов Евгения - настолько интересная
Александр
27 июн 2024
Евгений нас отлично встретил, есть различные образы, которые дополняют и делают общение интересным и необыкновенным в нашем представлении экскурсии. Я рекомендую 100%, обращайтесь и не пожалеете.
О
Ольга
10 июн 2024
Интересная экскурсия, необычная подача, хорошо провели время, рекомендуем!
Маргарита
12 мая 2024
Экскурсия с Евгением это не просто авторская экскурсия, а настоящий мини-спектакль! Помимо того, что мы узнали много интересных фактов о городе и его жителях, еще и получили массу положительных эмоция
Ю
Юлия
1 мая 2024
Евгений провел нам экскурсию для компании из 4 взрослых и 3 подростков, смело можно назвать ее авторской. Даже примерно зная, что ожидать, такая актерская подача вызвала только положительные эмоции, не
М
Миров
28 фев 2024
Изначально привлекло внимание обещание погружения в историю сквозь годы, в том числе и 90-тые. Это позабавило, показалось нестандартным. И действительность превзошла ожидания. На начальном этапе даже было некое недоумение и
О
Ольга
25 фев 2024
Хочу всем порекомендовать экскурсию по Боровску в компании с Евгением, это не просто классическая прогулка, где вам, конечно, расскажут все, это театральное представление, перевоплощение, искусство, актёрская игра с душой, с
Mityushin
23 фев 2024
Все гениально-просто. Казалось бы, чего проще, гид ведёт рассказ о. имени персонажа, живущего в городе… Но этот персонаж, сначала бандюган из 90-х, потом любящий свой город учитель из 70-х… Нам и нашему сыну 11 лет было очень интересно. Город открыл нам свои скрипучие двери и впустил в свою историю. Спасибо!
М
Михаил
20 фев 2024
Огромное спасибо гиду Евгению за уникальный иммерсивный спектакль!
Человек по-настоящему любит свой город и отлично его знает. Человек расскажет о городе то, что обычные экскурсоводы скорее всего пропустят - историю не
Человек по-настоящему любит свой город и отлично его знает. Человек расскажет о городе то, что обычные экскурсоводы скорее всего пропустят - историю не
Н
Наталья
3 янв 2024
Приключение случилось в минус 20. Но прошло великоллепно. Спасибо Евгению за театрализованную экскурсию по городу в двух лицах:мы увидели бандита и интеллигента,которые с любовью показывали и рассказывали историю Боровска. С удовольствием готовы рекомендовать всем желающим увлекательный и неординарный тур по городу с Евгением
Ю
Юлиана
17 дек 2023
Отличное изложение многовековой истории "в лицах" и на доступном нынешнему поколению языке. Впервые такое увидела, но оказалось очень интригующе)
Фактаж для экскурсии сформирован так, что сразу видно любовь гида к своему городу. Всем, кто любит экскурсии, что хочет чего то нетривиального - настоятельно рекомендую услуги Евгения!
Фактаж для экскурсии сформирован так, что сразу видно любовь гида к своему городу. Всем, кто любит экскурсии, что хочет чего то нетривиального - настоятельно рекомендую услуги Евгения!
Входит в следующие категории Боровска
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