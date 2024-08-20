Исторические приключения в Боровске

Увлекательная индивидуальная экскурсия по Боровску с профессиональным фотографом. Узнайте историю города через образы разных эпох и получите уникальные снимки
Индивидуальная экскурсия "Исторические приключения в Боровске" предлагает уникальное путешествие по знаковым местам города.

Узнайте о жизни горожан в древности, прогуляйтесь по Советской улице и мосту через Протву, увидите дома 19 века
читать дальше

и "бандитские" дома 90-х. Особое внимание уделено работам Владимира Овчинникова, создавшего параллельный мир на улицах города.

В завершение, вас ждут профессиональные фотографии на память и возможность прокатиться на ретроавтомобиле Запорожец в теплое время года

4.9
84 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📷 Профессиональные фотографии на память
  • 🏛 Погружение в историю через реальные образы
  • 🚗 Возможность поездки на ретроавтомобиле
  • 🎨 Уникальная настенная живопись Владимира Овчинникова
  • 🌳 Прогулка по живописным местам Боровска
    • Исторические приключения в Боровске
    Исторические приключения в Боровске
    Исторические приключения в Боровске
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Соборная гора
  • Рыночная площадь
  • Текиженский овраг
  • Советская улица
  • Улица Ленина
  • Произведения Владимира Овчинникова

    • Описание фото-прогулки

    Погружение в древность

    В историческом центре, на Соборной горе вы узнаете об истоках города. На Рыночной площади увидите главное место, где собираются горожане со времен самого основания Боровска. Я расскажу, чем в древние времена жили местные. Кроме того, вы увидите знаменитый Текиженский овраг. Посетите смотровую площадку. И услышите легенды о подземном ходе в Пафнутиевом Боровском монастыре.

    Зеркало эпох на старинных улочках города

    • Вы погуляете по Советской улице и откроете красивые виды с моста через Протву. На главной улице, Ленина, я расскажу о купечестве и тематическом музее. Также вы осмотрите дома 19 века, построенные для рабочих фабрики, и познакомитесь с местным Шанхаем.
    • Перенесемся в эпоху 90-х: я покажу «бандитские» дома и характерные для того времени заборы из лыж.
    • А особое внимание уделим произведениям Владимира Овчинникова — вы узнаете о создателе настенной живописи в Боровске и увидите, как ему удалось сотворить буквально параллельный мир на улицах города.

    📷 Вдобавок, я фотограф и сделаю вам на память хорошие снимки.

    Организационные детали

    • По центру удобнее перемещаться пешком, город небольшой. Но на окраины лучше ездить на машине — моей или вашей.
    • В теплое время года я предложу поехать на ретроавтомобиле Запорожец — дополнительная оплата составит 1000 руб. за группу до 3 человек. В другое время могу предоставить Ладу Ларгус, число пассажирских мест до 6, плата — 800 руб. с группы.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На Советской улице
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.9
    Основано на 84 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    76
    4
    8
    3
    2
    1

    Фотографии от путешественников

    Исторические приключения в Боровске (Анастасия)Исторические приключения в Боровске (Анастасия)Исторические приключения в Боровске (Анастасия)Исторические приключения в Боровске (Анастасия)Исторические приключения в Боровске (Анастасия)Исторические приключения в Боровске (Анастасия)Исторические приключения в Боровске (Анастасия)Исторические приключения в Боровске (Ирина)Исторические приключения в Боровске (Ирина)Исторические приключения в Боровске (Ирина)Исторические приключения в Боровске (Ирина)Исторические приключения в Боровске (Ирина)Исторические приключения в Боровске (Ирина)Исторические приключения в Боровске (Ирина)Исторические приключения в Боровске (Ирина)Исторические приключения в Боровске (Ирина)Исторические приключения в Боровске (Юлия)Исторические приключения в Боровске (Юлия)Исторические приключения в Боровске (Юлия)Исторические приключения в Боровске (Юлия)Исторические приключения в Боровске (Юлия)Исторические приключения в Боровске (Юлия)Исторические приключения в Боровске (Юлия)Исторические приключения в Боровске (Юлия)Исторические приключения в Боровске (Юлия)Исторические приключения в Боровске (Юлия)Исторические приключения в Боровске (Александр)Исторические приключения в Боровске (Александр)Исторические приключения в Боровске (Mityushin)Исторические приключения в Боровске (Mityushin)
    А
    20 авг 2024
    Очень понравилась экскурсия! Рекомендую! Время пролетело незаметно, классная подача 👍🏻 побывали в самых интересных местах Боровска
    Очень понравилась экскурсия! Рекомендую! Время пролетело незаметно, классная подача 👍🏻 побывали в самых интересных местах БоровскаОчень понравилась экскурсия! Рекомендую! Время пролетело незаметно, классная подача 👍🏻 побывали в самых интересных местах БоровскаОчень понравилась экскурсия! Рекомендую! Время пролетело незаметно, классная подача 👍🏻 побывали в самых интересных местах БоровскаОчень понравилась экскурсия! Рекомендую! Время пролетело незаметно, классная подача 👍🏻 побывали в самых интересных местах БоровскаОчень понравилась экскурсия! Рекомендую! Время пролетело незаметно, классная подача 👍🏻 побывали в самых интересных местах БоровскаОчень понравилась экскурсия! Рекомендую! Время пролетело незаметно, классная подача 👍🏻 побывали в самых интересных местах БоровскаОчень понравилась экскурсия! Рекомендую! Время пролетело незаметно, классная подача 👍🏻 побывали в самых интересных местах Боровска
    Ирина
    12 авг 2024
    Боровск- город замечательный, очень живописный, с более чем тысячилетней историей.

    Экскурсия вызвала неоднозначные чувства… И, к сожалению, не впечатлила… В первую очередь персонажем из 90-х, который что-то пытался донести о событиях
    читать дальше

    тысячилетней давности через призму событий 90х… Исторической информативность ноль…
    Конечно я знала, на что иду,в отзывах и в описании обо всём можно прочитать довольно подробно… Нам с мужем не зашло, не наш формат…
    Теперь я понимаю, что о городе с тысячилетней историей хочется услышать в классическом формате и вести диалог, а не испытывать на себе систему Станиславского. Перевоплощение и актерское мастерство- это здорово, но для нас - скорее на сцене, не на экскурсии…
    Надо отметить,что сам маршрут Евгений продумал отличный. Много смотровых точек, с прекрасными видами на речку, на город, старые домики с забавными двориками с историческим прошлым, рыночная площадь, здание автовокзала, прогулка по мостику, картины местного художника и ещё многое.
    Понравилось набор старых открыток, вырезок из газет, старых вещей из чемоданчика Евгения. Только это всё так быстро было, мельком. . Вот на этом можно было бы помедленнее, чтобы успеть подробнее рассмотреть, разглядеть, что то прочитать, пощупать…
    Отличное кафе Дружба, ппо рекомендации Евгения обедали, очень понравилось…
    Резюмирую:
    Хотелось бы данную экскурсию, но без бандита из 90х))
    В любом случае Евгению спасибо, он делает свою экскурсию так, как видит.

    Порекомендую ли я эту экскурсию? Сложно сказать. Это очень индивидуальное восприятие. Пробуйте, возможно это ваш формат.

    Боровск- город замечательный, очень живописный, с более чем тысячилетней историей.Боровск- город замечательный, очень живописный, с более чем тысячилетней историей.Боровск- город замечательный, очень живописный, с более чем тысячилетней историей.Боровск- город замечательный, очень живописный, с более чем тысячилетней историей.Боровск- город замечательный, очень живописный, с более чем тысячилетней историей.Боровск- город замечательный, очень живописный, с более чем тысячилетней историей.Боровск- город замечательный, очень живописный, с более чем тысячилетней историей.Боровск- город замечательный, очень живописный, с более чем тысячилетней историей.Боровск- город замечательный, очень живописный, с более чем тысячилетней историей.
    С
    27 июл 2024
    Путешествуем по городам и весям нашей необъятной Родины не первый год, много раз знакомились с её достопримечательностями с помощью индивидуальных экскурсий и не думали, что чем-то нас можно в этом
    читать дальше

    плане удивить. И напрасно. Подход Евгения к своему делу потрясает креативом. Три часа пролетели как один миг. Не могу в подробностях описать его находки, так как не хочу, чтобы мой отзыв послужил спойлером, ведь эффект неожиданности и интрига играют важную роль в действе, которое выстраивает Евгений. Скажу только, что он невероятно (порой даже шокирующе) артистичен, ироничен, харизматичен, предан своему краю и делу, которому служит.
    Отдельная благодарность экскурсоводу за то, что дал нам возможность лично познакомиться с выдающимся человеком, настоящей душой Боровска - художником Владимиром Овчинниковым. Евгений, вы открыли для нас новый центр притяжения - ваш прекрасный и удивительный, маленький, но такой важный город! Огромное спасибо!

    N
    27 июл 2024
    Были втроем на экскурсии -я, муж и дочь 10 лет. Евгений встретил нас в соответствующем образе из 90-х, лексика тоже в тему: объяснил нам всё по понятиям и четко по-пацански,
    читать дальше

    респект! Дочь сказала вот бы учитель истории в школе так материал объяснял! Время пролетело быстро, 3 часа мы выдержали без проблем под увлекательные рассказы Евгения о городе. Большое спасибо! Не думала, что такой маленький городок сможет меня удивить. Хотим вернуться еще раз

    Ю
    27 июл 2024
    Фантастический невероятный Боровск! Невероятное путешествие длиной весь день! Удивительно как может в таком маленьком городке быть так насыщенно и волшебно! Ничего бы не было без рассказов Евгения - настолько интересная
    читать дальше

    подача! Столько любви к своему родному краю. Столько красоты и рассказов в легкой форме! Подарите себе сказку старинного купеческого города. И конечно фото! Евгений так круто видит кадры и с радостью оставил море воспоминаний, которые мы увезли в сердце и в памяти телефона

    Фантастический невероятный Боровск! Невероятное путешествие длиной весь день! Удивительно как может в таком маленьком городке бытьФантастический невероятный Боровск! Невероятное путешествие длиной весь день! Удивительно как может в таком маленьком городке бытьФантастический невероятный Боровск! Невероятное путешествие длиной весь день! Удивительно как может в таком маленьком городке бытьФантастический невероятный Боровск! Невероятное путешествие длиной весь день! Удивительно как может в таком маленьком городке бытьФантастический невероятный Боровск! Невероятное путешествие длиной весь день! Удивительно как может в таком маленьком городке бытьФантастический невероятный Боровск! Невероятное путешествие длиной весь день! Удивительно как может в таком маленьком городке бытьФантастический невероятный Боровск! Невероятное путешествие длиной весь день! Удивительно как может в таком маленьком городке бытьФантастический невероятный Боровск! Невероятное путешествие длиной весь день! Удивительно как может в таком маленьком городке бытьФантастический невероятный Боровск! Невероятное путешествие длиной весь день! Удивительно как может в таком маленьком городке бытьФантастический невероятный Боровск! Невероятное путешествие длиной весь день! Удивительно как может в таком маленьком городке быть
    Александр
    27 июн 2024
    Евгений нас отлично встретил, есть различные образы, которые дополняют и делают общение интересным и необыкновенным в нашем представлении экскурсии. Я рекомендую 100%, обращайтесь и не пожалеете.
    Евгений нас отлично встретил, есть различные образы, которые дополняют и делают общение интересным и необыкновенным вЕвгений нас отлично встретил, есть различные образы, которые дополняют и делают общение интересным и необыкновенным в
    О
    10 июн 2024
    Интересная экскурсия, необычная подача, хорошо провели время, рекомендуем!
    Маргарита
    12 мая 2024
    Экскурсия с Евгением это не просто авторская экскурсия, а настоящий мини-спектакль! Помимо того, что мы узнали много интересных фактов о городе и его жителях, еще и получили массу положительных эмоция
    читать дальше

    от актерского таланта Евгения) Более 3-х часов прогулки промчались незаметно. Отдельным удовольствием было личное знакомство с местной знаменитостью - выдающимся художником Владимиром Овчинниковым, Боровским Бэнкси, который своей настенной живописью фактически создал бренд города!

    Ю
    1 мая 2024
    Евгений провел нам экскурсию для компании из 4 взрослых и 3 подростков, смело можно назвать ее авторской. Даже примерно зная, что ожидать, такая актерская подача вызвала только положительные эмоции, не
    читать дальше

    говоря уж про других членов моей компании, которые были не в курсе. Ездим по России очень много, экскурсий посещаем много, эта приятно порадовала, тем более большой объем исторических фактов подросткам не интересен, а тут все живенько прошло без перегруза информацией.

    М
    28 фев 2024
    Изначально привлекло внимание обещание погружения в историю сквозь годы, в том числе и 90-тые. Это позабавило, показалось нестандартным. И действительность превзошла ожидания. На начальном этапе даже было некое недоумение и
    читать дальше

    желание все прекратить. Но далее произошло перевоплощение нашего гида и появился совершенно другой человек. Мы очарованы и гидом и самой экскурсией и особенно одной прекрасной встречей, незабываемой встречей. Желаю всем открыть для себя замечательный город с Александром.

    О
    25 фев 2024
    Хочу всем порекомендовать экскурсию по Боровску в компании с Евгением, это не просто классическая прогулка, где вам, конечно, расскажут все, это театральное представление, перевоплощение, искусство, актёрская игра с душой, с
    читать дальше

    чувством, с юмором!!! Это совсем не просто,это гораздо труднее, чем бубнить под нос сухие факты и цифры, но этот парень выдерживает, ему не лень создавать для нас праздник, он влюблён в свой город и хочет заразить этой любовью нас и у него получилось!!! А как могло не получится при таком отношении к делу?Спасибо, что есть такие люди!!! Спасибо за творческий подход, за поиск, за талант!!!

    Mityushin
    23 фев 2024
    Все гениально-просто. Казалось бы, чего проще, гид ведёт рассказ о. имени персонажа, живущего в городе… Но этот персонаж, сначала бандюган из 90-х, потом любящий свой город учитель из 70-х… Нам и нашему сыну 11 лет было очень интересно. Город открыл нам свои скрипучие двери и впустил в свою историю. Спасибо!
    Все гениально-просто. Казалось бы, чего проще, гид ведёт рассказ о. имени персонажа, живущего в городе… НоВсе гениально-просто. Казалось бы, чего проще, гид ведёт рассказ о. имени персонажа, живущего в городе… НоВсе гениально-просто. Казалось бы, чего проще, гид ведёт рассказ о. имени персонажа, живущего в городе… Но
    М
    20 фев 2024
    Огромное спасибо гиду Евгению за уникальный иммерсивный спектакль!
    Человек по-настоящему любит свой город и отлично его знает. Человек расскажет о городе то, что обычные экскурсоводы скорее всего пропустят - историю не
    читать дальше

    только зданий, но и людей, живших и живущих в городе. С Евгением понимаешь, что Боровск это уникальный по своей культурной среде город, где жители почтительно относятся к истории своего города, сохраняют ее и продолжает описывать на наших глазах.

    Н
    3 янв 2024
    Приключение случилось в минус 20. Но прошло великоллепно. Спасибо Евгению за театрализованную экскурсию по городу в двух лицах:мы увидели бандита и интеллигента,которые с любовью показывали и рассказывали историю Боровска. С удовольствием готовы рекомендовать всем желающим увлекательный и неординарный тур по городу с Евгением
    Ю
    17 дек 2023
    Отличное изложение многовековой истории "в лицах" и на доступном нынешнему поколению языке. Впервые такое увидела, но оказалось очень интригующе)
    Фактаж для экскурсии сформирован так, что сразу видно любовь гида к своему городу. Всем, кто любит экскурсии, что хочет чего то нетривиального - настоятельно рекомендую услуги Евгения!

    Входит в следующие категории Боровска

    Похожие экскурсии из Боровска

    Боровск старообрядческий
    Пешая
    40 отзывов
    2.5 часа
    Индивидуальная
    до 5 чел.
    Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
    Погрузитесь в историю старообрядчества в Боровске. Узнайте о жизни протопопа Аввакума, посетите Введенский храм и другие исторические места города
    Начало: На Коммунистической улице
    Сегодня в 10:30
    Завтра в 10:30
    4 000 за всё до 5 чел.
    Боровский край в шести веках
    На машине
    156 отзывов
    2.5 часа
    Индивидуальная
    Лучший выбор
    Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
    Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
    Начало: Ул. Советская
    Завтра в 14:00
    31 авг в 09:00
    3 480 за всё до 5 чел.
    Боровск: история и легенды древнего города
    Пешая
    145 отзывов
    2.5 часа
    Индивидуальная
    до 10 чел.
    Боровск: история и легенды древнего города
    Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
    Начало: В районе городища
    7 сен в 08:00
    14 сен в 08:00
    от 4 000 за всё до 5 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Боровске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Боровске
    ХорошоТам