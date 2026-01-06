Индивидуальная
Старинный Боровск
Индивидуальная экскурсия по Боровску: погружение в историю, знакомство с культурой и уникальными местами. Узнайте больше о знаменитых жителях города
Начало: На ул. Советская 5
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
от 6350 ₽ за всё до 45 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
Познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и полакомиться пряниками и фирменными щами
Начало: На улице Советской
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от 6250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Боровский край в шести веках
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
Завтра в 09:00
11 авг в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
Исторические приключения в Боровске
Оригинальное путешествие во времени со знатоком края, актёром и фотографом
Начало: На Советской улице
Сегодня в 13:30
10 авг в 10:30
от 5995 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Боровск старообрядческий
Узнать побольше об особом явлении в русской духовной культуре в знаковом центре древлеправославия
Начало: На Коммунистической улице
25 авг в 10:30
26 авг в 10:30
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
Раскрыть историю купеческого города и секреты сладкой жизни
Начало: На торговой площади Боровска
Завтра в 11:00
10 авг в 14:00
от 4800 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
Погрузитесь в историю двух городов, защищавших Москву. Исследуйте старинные улицы и узнайте о судьбах героев
Начало: В центре Боровска
11 авг в 13:30
12 авг в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Боровск: от старообрядческих тайн до космических идей
Увидеть фрески на фасадах, узнать о Циолковском и сделать кадры на смотровых площадках
Начало: У администрации города
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Посетить центр города, увидеть дома знаменитых старообрядцев и познакомиться с их укладом жизни
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Необычный Боровск
Начало: Город Боровск, улица Советская,5
Расписание: вторник,среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
6000 ₽ за всё до 25 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Увидеть город с реки и окунуться в его историю на суше (в мини-группе)
Начало: У чайной в Боровске
Расписание: ежедневно в 11:00
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Боровск старообрядческий
Начало: Город Боровск, улица Коммунистическая,63
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
По Боровску с местным жителем
Начало: Боровск, ул. Советская, д. 5
5000 ₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Боровску на транспорте туристов
Погрузитесь в историю Боровска, города воинской доблести, и насладитесь его культурным наследием, путешествуя по живописным улочкам
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
7900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Боровские приключения с профессором Трынкиным
Начало: Советская улица, 5
5995 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Окрестности города Боровска
Начало: Ул. Русиново, 83, Ермолино
Расписание: С 15 мая по 30 августа.
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Святые источники Боровских земель
Коснуться чистоты и наполниться благодатью в неспешном путешествии
Начало: В центре на площади Ленина
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от 7600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
По многогранному Боровску на автомобиле
Разобраться в эпохах города: от купечества до стрит-арта
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 12 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Циолковский в Боровске: фатум, судьба, верность
Разобраться в перипетиях жизни великого учёного и посетить его музей
Начало: В районе Центральной библиотеки
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Боровску с посещением монастыря на транспорте туристов
Погрузитесь в историю Боровска, прогуливаясь по улице Ленина и посещая Свято-Пафнутиев монастырь. Уникальные памятники и архитектура ждут вас
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Циолковский и Боровск
Погрузитесь в историю жизни Константина Циолковского в Боровске. Узнайте о его первых открытиях, семье и начале педагогической карьеры
Начало: Площадь Ленина, 2
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 5 янв 2026
Хорошая интересная экскурсия, достаточно познавательная. Холодная погода не помешала. Узнали много нового об истории Боровска, с удовольствием гуляли по городу.
Экскурсовод Александр хорошо подготовлен, интересно и содержательно рассказывает с учётом всего двух часов, отведённых на экскурсию.
Экскурсовод Александр хорошо подготовлен, интересно и содержательно рассказывает с учётом всего двух часов, отведённых на экскурсию.
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К
Дата посещения: 2 ноя 2025
Очень благодарны Светлане за проведенную экскурсию. Это экскурсовод высокой квалификации, глубоко знающий и умеющий донести до слушателей информацию. Получили всестороннюю
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Н
Дата посещения: 5 апр 2025
Это была наша первая ознакомительная поездка в Боровск. Гид Светлана по-настоящему любит свой город, поэтому экскурсия была интересной и познавательной, особенно в части истории старообрядчества. Приедем еще раз!
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А
Привет путешественникам и любителям истории! Рекомендую замечательную и главное познавательный экскурсию в Боровск. Уважаемая Светлана рассказывает тему старообрядческой религии интересно
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Л
Экскурсия и экскурсовод понравились. Рекомендуем.
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Ю
Экскурсия очень понравилась. Все интересно рассказывала, не торопясь! Все показала и даже больше, тк мы были на машине и могли
+5
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О
Понравилось абсолютно все! Прекрасный экскурсовод Юлия, влюбленная в свой город и прекрасно знающая его историю! Необыкновенно приятный в общении человек!
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Поехали на экскурсию семьёй с детьми и родителями! Всем очень понравилось! Интересный материал и изложение, посетили несколько исторических мест, несколько
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С
Отличная экскурсия! Впечатление усилилось еще и благодаря замечательному экскурсоводу Екатерине. Очень много интересной информации, уникальных исторических фактов. Потрясающая экскурсия! Уникальный экскурсовод! Очень рекомендую!!!
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Окунулись в мир города Боровска, в его историю, расписные стены жилых домов,время пролетело быстро)
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Всего 871 отзыв в Боровске
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Ответы на вопросы от путешественников по Боровску
Самые популярные экскурсии в Боровске
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Сколько стоит экскурсия по Боровску в августе 2026
Сейчас в Боровске можно забронировать 22 экскурсии от 2000 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 871 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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