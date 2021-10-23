Все экскурсии в Боровске
Доступно 4 экскурсии 🚌 в Боровске на 2021 год, 137 ⭐ отзывов, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-30 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск - очаровательный и умиротворяющий городок: часами можно бродить по его старинным уютным...
Каждый день
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 600₽
за 1-15 чел.
Боровский край в шести веках
Познакомиться с историей древнего города и чудесами деревянного зодчества на обзорной прогулке
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 600₽
за 1-10 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Погулять по уютным улочкам, изучить главные памятники и найти необычные граффити
Индивидуальная экскурсия
4ч
3 900₽
за 1-10 чел.
Боровск и Малоярославец. Два города — одна история
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Последние отзывы «Экскурсии Боровска»
- ЕЕлена23 октября 2021Сегодня побывали на пешеходной экскурсии по Боровску. Вёл экскурсию Александр. Подача материла интересная, доступная, емкая, узнали много нового для себя. Побывали в очень красивых местах, посмотрели на Боровск с разных ракурсов. Экскурсия понравилась. Спасибо Александру.
- ЮЮлия17 октября 2021Экскурсия очень понравилась. Александр - молодец!
- ДДмитрий17 октября 2021Все было интересно, познавательно.
- ВВиктория17 октября 2021Прекраснейшая экскурсия по прекраснейшему и милейшему Боровску. Спасибо Ольге, нашему экскурсоводу, за такой теплый рассказ, за приятное общение. Мы просто влюбились в город, благодаря Ольге. Столько пережил этот маленький город, столько повидал. От души все советуем приехать и посмотреть своими глазами. А Ольге огромное спасибо за такую яркую экскурсию и такие приятные впечатления
- ТТатьяна13 октября 2021Не так давно моя семья поселилась в Боровском районе. В какой-то момент мы поняли, что хочется наверстать упущенное время… не просто стать жителями, а полюбить этот край. Решили: обратимся к профессиональным гидам. Выбирали между гидами… все хороши, но выбор пал на Ирину. Спасибо, Ирина, за манеру общения и изложения, свободный и красивый русский язык, глубокое знание истории края, юмор и лёгкость общения… В этот день совпало все… даже погода благоволила… пазл совпал…. мы горды причастностью к городу и краю. Хочется познавать историю дальше, а где ещё черпать информацию… Ирина подсказала.
- ВВиктор3 октября 20212 октября 2021 года мы с друзьями посетили города Боровск и Малоярославец. Прекрасные города, и замечательный экскурсовод Ирина. 4 часа экскурсии пролетели очень быстро и увлекательно. Ирина показала нам чудесные места и достопримечательности, храмы и монастыри, прекрасные домики и памятники, рассказала интересные истории городов прекрасным грамотным языком, к тому же очень приятным голосом. Отвечала на все наши вопросы, слегка шутила, была очень внимательна и доброжелательна. Хочется вернуться сюда еще раз. Выражаем большую благодарность Ирине, за проведенную экскурсию!
- ГГофман13 сентября 2021Не знаю какой гид Ирина, потому что экскурсию вела Ольга, но это было замечательно.
- ЕЕкатерина8 сентября 2021Удивительное рядом! Замечательная, легкая, знающая историю Ирина, поведала о земле Боровской! Сам город нам знаком, часто бываем проездом в деревню, но это нам только казалось, Ирина будто провела нас сквозь время, интересные факты, забавные истории и трагические события не оставили нас равнодушными. Рекомендуем!
- ООльга30 августа 2021Боровск и Малоярославец. Гид Ирина. Изначально планировали поехать только в Малоярославец. И как же я рада, что мне на глаза попалась экскурсия Боровск-Малоярославец с Ириной. Боровск оказался очень уютным, душевным, каким-то очень «домашним» городом, с милыми памятниками, чудесными росписями на стенах, со своей «изюминкой». Во многом благодаря гиду Ирине, явно влюбленной в свой город. А город оживает, когда рассказывают не только о памятниках и архитектуре, но и о его жителях, о его истории. Я очень рада, что таким образом мы узнали о Владимире Овчинникове, Людмиле Киселевой, Павле Рыженко. Во время экскурсии было ощущение, что мы мило прогуливаемся под неторопливую беседу. Лишь потом осознала, сколько информации мы получили за эти 4 часа: и о купечестве, и о старообрядчестве, и о войне с Наполеоном. Имейте в виду: в Черноостровском монастыре делают безумно вкусные сыры, не уступающие итальянским;) Нас приглашали в сентябре, когда «будут поднимать трехлетний пармезан».