Отзыв на: Боровск: история и легенды древнего города Е Елена 5 Сегодня побывали на пешеходной экскурсии по Боровску. Вёл экскурсию Александр. Подача материла интересная, доступная, емкая, узнали много нового для себя. Побывали в очень красивых местах, посмотрели на Боровск с разных ракурсов. Экскурсия понравилась. Спасибо Александру.

Отзыв на: Боровск: история и легенды древнего города Ю Юлия 5 Экскурсия очень понравилась. Александр - молодец!

Отзыв на: Боровск: история и легенды древнего города Д Дмитрий 5 Все было интересно, познавательно.

Отзыв на: Боровский край в шести веках В Виктория 5 Прекраснейшая экскурсия по прекраснейшему и милейшему Боровску. Спасибо Ольге, нашему экскурсоводу, за такой теплый рассказ, за приятное общение. Мы просто влюбились в город, благодаря Ольге. Столько пережил этот маленький город, столько повидал. От души все советуем приехать и посмотреть своими глазами. А Ольге огромное спасибо за такую яркую экскурсию и такие приятные впечатления

Отзыв на: Боровский край в шести веках Т Татьяна 5 Не так давно моя семья поселилась в Боровском районе. В какой-то момент мы поняли, что хочется наверстать упущенное время… не просто стать жителями, а полюбить этот край. Решили: обратимся к профессиональным гидам. Выбирали между гидами… все хороши, но выбор пал на Ирину. Спасибо, Ирина, за манеру общения и изложения, свободный и красивый русский язык, глубокое знание истории края, юмор и лёгкость общения… В этот день совпало все… даже погода благоволила… пазл совпал…. мы горды причастностью к городу и краю. Хочется познавать историю дальше, а где ещё черпать информацию… Ирина подсказала.

Отзыв на: Боровск и Малоярославец. Два города — одна история В Виктор 5 2 октября 2021 года мы с друзьями посетили города Боровск и Малоярославец. Прекрасные города, и замечательный экскурсовод Ирина. 4 часа экскурсии пролетели очень быстро и увлекательно. Ирина показала нам чудесные места и достопримечательности, храмы и монастыри, прекрасные домики и памятники, рассказала интересные истории городов прекрасным грамотным языком, к тому же очень приятным голосом. Отвечала на все наши вопросы, слегка шутила, была очень внимательна и доброжелательна. Хочется вернуться сюда еще раз. Выражаем большую благодарность Ирине, за проведенную экскурсию!

Отзыв на: Боровский край в шести веках Г Гофман 5 Не знаю какой гид Ирина, потому что экскурсию вела Ольга, но это было замечательно.

Отзыв на: Боровск и Малоярославец. Два города — одна история Е Екатерина 5 Удивительное рядом! Замечательная, легкая, знающая историю Ирина, поведала о земле Боровской! Сам город нам знаком, часто бываем проездом в деревню, но это нам только казалось, Ирина будто провела нас сквозь время, интересные факты, забавные истории и трагические события не оставили нас равнодушными. Рекомендуем!