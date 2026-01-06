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Экскурсии в Боровске

Найдено 22 экскурсии в Боровске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Старинный Боровск
Пешая
2.5 часа
76 отзывов
Индивидуальная
Старинный Боровск
Индивидуальная экскурсия по Боровску: погружение в историю, знакомство с культурой и уникальными местами. Узнайте больше о знаменитых жителях города
Начало: На ул. Советская 5
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
от 6350 ₽ за всё до 45 чел.
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
Пешая
3 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
Познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и полакомиться пряниками и фирменными щами
Начало: На улице Советской
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от 6250 ₽ за всё до 10 чел.
Боровский край в шести веках
На машине
2.5 часа
181 отзыв
Индивидуальная
Боровский край в шести веках
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
Завтра в 09:00
11 авг в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Исторические приключения в Боровске
Пешая
2.5 часа
140 отзывов
Индивидуальная
до 14 чел.
Исторические приключения в Боровске
Оригинальное путешествие во времени со знатоком края, актёром и фотографом
Начало: На Советской улице
Сегодня в 13:30
10 авг в 10:30
от 5995 ₽ за всё до 9 чел.
Боровск старообрядческий
Пешая
2 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Боровск старообрядческий
Узнать побольше об особом явлении в русской духовной культуре в знаковом центре древлеправославия
Начало: На Коммунистической улице
25 авг в 10:30
26 авг в 10:30
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Чайные секреты в Боровске: театрализованная экскурсия с посещением мастерской купца Ивана Кипреева
Раскрыть историю купеческого города и секреты сладкой жизни
Начало: На торговой площади Боровска
Завтра в 11:00
10 авг в 14:00
от 4800 ₽ за всё до 20 чел.
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
4 часа
33 отзыва
Индивидуальная
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
Погрузитесь в историю двух городов, защищавших Москву. Исследуйте старинные улицы и узнайте о судьбах героев
Начало: В центре Боровска
11 авг в 13:30
12 авг в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 40 чел.
Боровск: от старообрядческих тайн до космических идей
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Боровск: от старообрядческих тайн до космических идей
Увидеть фрески на фасадах, узнать о Циолковском и сделать кадры на смотровых площадках
Начало: У администрации города
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Староверы или старообрядцы - тематическая экскурсия по Боровску
Посетить центр города, увидеть дома знаменитых старообрядцев и познакомиться с их укладом жизни
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Пешая
2.5 часа
172 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Необычный Боровск
Пешая
2 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
Необычный Боровск
Начало: Город Боровск, улица Советская,5
Расписание: вторник,среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
6000 ₽ за всё до 25 чел.
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Прогулки на каяках
На микроавтобусе
4 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Увидеть город с реки и окунуться в его историю на суше (в мини-группе)
Начало: У чайной в Боровске
Расписание: ежедневно в 11:00
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
2000 ₽ за человека
Боровск старообрядческий
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Боровск старообрядческий
Начало: Город Боровск, улица Коммунистическая,63
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
По Боровску с местным жителем
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
По Боровску с местным жителем
Начало: Боровск, ул. Советская, д. 5
5000 ₽ за всё до 40 чел.
Обзорная экскурсия по Боровску на транспорте туристов
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Боровску на транспорте туристов
Погрузитесь в историю Боровска, города воинской доблести, и насладитесь его культурным наследием, путешествуя по живописным улочкам
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
7900 ₽ за всё до 5 чел.
Боровские приключения с профессором Трынкиным
Пешая
2 часа 15 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Боровские приключения с профессором Трынкиным
Начало: Советская улица, 5
5995 ₽ за всё до 10 чел.
Окрестности города Боровска
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Окрестности города Боровска
Начало: Ул. Русиново, 83, Ермолино
Расписание: С 15 мая по 30 августа.
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Святые источники Боровских земель
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Святые источники Боровских земель
Коснуться чистоты и наполниться благодатью в неспешном путешествии
Начало: В центре на площади Ленина
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от 7600 ₽ за всё до 10 чел.
По многогранному Боровску на автомобиле
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
По многогранному Боровску на автомобиле
Разобраться в эпохах города: от купечества до стрит-арта
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 12 500 ₽ за всё до 8 чел.
Циолковский в Боровске: фатум, судьба, верность
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Циолковский в Боровске: фатум, судьба, верность
Разобраться в перипетиях жизни великого учёного и посетить его музей
Начало: В районе Центральной библиотеки
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия по Боровску с посещением монастыря на транспорте туристов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Боровску с посещением монастыря на транспорте туристов
Погрузитесь в историю Боровска, прогуливаясь по улице Ленина и посещая Свято-Пафнутиев монастырь. Уникальные памятники и архитектура ждут вас
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8700 ₽ за всё до 5 чел.
Циолковский и Боровск
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Циолковский и Боровск
Погрузитесь в историю жизни Константина Циолковского в Боровске. Узнайте о его первых открытиях, семье и начале педагогической карьеры
Начало: Площадь Ленина, 2
6500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Боровск: история и легенды древнего города
Дата посещения: 5 янв 2026
Хорошая интересная экскурсия, достаточно познавательная. Холодная погода не помешала. Узнали много нового об истории Боровска, с удовольствием гуляли по городу.
Экскурсовод Александр хорошо подготовлен, интересно и содержательно рассказывает с учётом всего двух часов, отведённых на экскурсию.
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К
Боровск старообрядческий
Дата посещения: 2 ноя 2025
Очень благодарны Светлане за проведенную экскурсию. Это экскурсовод высокой квалификации, глубоко знающий и умеющий донести до слушателей информацию. Получили всестороннюю
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информацию о городе, его истории, его жителях, памятниках, храмах, музеях. Прекрасное изложение материала, грамотный язык. Доброжелательная, эрудированная. Могла ответить на любой вопрос. Огромное спасибо

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Н
Боровск старообрядческий
Дата посещения: 5 апр 2025
Это была наша первая ознакомительная поездка в Боровск. Гид Светлана по-настоящему любит свой город, поэтому экскурсия была интересной и познавательной, особенно в части истории старообрядчества. Приедем еще раз!
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А
Боровск старообрядческий
Привет путешественникам и любителям истории! Рекомендую замечательную и главное познавательный экскурсию в Боровск. Уважаемая Светлана рассказывает тему старообрядческой религии интересно
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и доходчиво. После её замечательной лекции, думаю многие посмотрят на все события и персонажи раскола без присущей этой истории странности и печали к главным героям раскола. Наступит сожаление и прощение. Конечно это моё личное впечатление и я им поделился. Вот так.
Не просто нас водили и все было хорошо, было увлекательно и я не смотря на свои года, восьмой десяток, не заметил как быстро пролетело это прекрасное путешествие по Славном городу Боровску.
Светлана, огромное спасибо и уважение за Ваш профессионализм и знания!

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Л
Боровск: история и легенды древнего города
Экскурсия и экскурсовод понравились. Рекомендуем.
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Ю
Старинный Боровск
Экскурсия очень понравилась. Все интересно рассказывала, не торопясь! Все показала и даже больше, тк мы были на машине и могли
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доехать до разных мест, куда пешком в это время не успеешь. Очень советую посетить Боровск именно с этим экскурсоводом! такие красивые виды надо увидеть всем

Экскурсия очень понравилась. Все интересно рассказывала, не торопясь! Все показала и даже больше, тк мы были
Экскурсия очень понравилась. Все интересно рассказывала, не торопясь! Все показала и даже больше, тк мы были
Экскурсия очень понравилась. Все интересно рассказывала, не торопясь! Все показала и даже больше, тк мы были
Экскурсия очень понравилась. Все интересно рассказывала, не торопясь! Все показала и даже больше, тк мы были+5
Экскурсия очень понравилась. Все интересно рассказывала, не торопясь! Все показала и даже больше, тк мы были
Экскурсия очень понравилась. Все интересно рассказывала, не торопясь! Все показала и даже больше, тк мы были
Экскурсия очень понравилась. Все интересно рассказывала, не торопясь! Все показала и даже больше, тк мы были
Экскурсия очень понравилась. Все интересно рассказывала, не торопясь! Все показала и даже больше, тк мы были
Экскурсия очень понравилась. Все интересно рассказывала, не торопясь! Все показала и даже больше, тк мы были
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О
Старинный Боровск
Понравилось абсолютно все! Прекрасный экскурсовод Юлия, влюбленная в свой город и прекрасно знающая его историю! Необыкновенно приятный в общении человек!
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Нам и с погодой очень повезло и вообще понедельник был прекрасным, хоть и понедельник))))
Сами заехали в Боровско- Пафнутьевский Монастырь, всем рекомендуем обязательно его посетить и тоже лучше с экскурсией. Дай Бог процветания земле Калужской и всем нам мира и добра!!!

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Екатерина
Боровский край в шести веках
Поехали на экскурсию семьёй с детьми и родителями! Всем очень понравилось! Интересный материал и изложение, посетили несколько исторических мест, несколько
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смотровых площадок с потрясающими видами, узнали много нового из истории Боровска и России в целом! Однозначно рекомендую эту экскурсию и прекрасного гида Ирину!

Поехали на экскурсию семьёй с детьми и родителями! Всем очень понравилось! Интересный материал и изложение, посетили
Поехали на экскурсию семьёй с детьми и родителями! Всем очень понравилось! Интересный материал и изложение, посетили
Поехали на экскурсию семьёй с детьми и родителями! Всем очень понравилось! Интересный материал и изложение, посетили
Поехали на экскурсию семьёй с детьми и родителями! Всем очень понравилось! Интересный материал и изложение, посетили
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С
Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать
Отличная экскурсия! Впечатление усилилось еще и благодаря замечательному экскурсоводу Екатерине. Очень много интересной информации, уникальных исторических фактов. Потрясающая экскурсия! Уникальный экскурсовод! Очень рекомендую!!!
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Владимир
Боровск: от старообрядческих тайн до космических идей
Окунулись в мир города Боровска, в его историю, расписные стены жилых домов,время пролетело быстро)
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Всего 871 отзыв в Боровске

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Ответы на вопросы от путешественников по Боровску

Самые популярные экскурсии в Боровске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22:
  1. Старинный Боровск;
  2. Хлеб и зрелища Боровска: не только послушать, но и вкусно покушать;
  3. Боровский край в шести веках;
  4. Исторические приключения в Боровске;
  5. Боровск старообрядческий.
Что посмотреть в Боровске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Покровский храм;
  2. Благовещенский собор;
  3. «Кружевной» дом;
  4. Высоковская церковь;
  5. Соборная гора;
  6. Торговая площадь.
Сколько стоит экскурсия по Боровску в августе 2026
Сейчас в Боровске можно забронировать 22 экскурсии от 2000 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 871 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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