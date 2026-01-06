читать дальше уменьшить

и доходчиво. После её замечательной лекции, думаю многие посмотрят на все события и персонажи раскола без присущей этой истории странности и печали к главным героям раскола. Наступит сожаление и прощение. Конечно это моё личное впечатление и я им поделился. Вот так.

Не просто нас водили и все было хорошо, было увлекательно и я не смотря на свои года, восьмой десяток, не заметил как быстро пролетело это прекрасное путешествие по Славном городу Боровску.

Светлана, огромное спасибо и уважение за Ваш профессионализм и знания!