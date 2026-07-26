23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучше всего посетить Боровск летом, в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, но может быть прохладнее и дождливее. Зимой, в холодные месяцы, посещение также возможно, но стоит быть готовым к низким температурам и снегу, что может ограничить доступ к некоторым объектам.

улицы. Особое внимание уделяется фрескам Владимира Овчинникова, украшающим стены домов. Завершится прогулка у Покровского храма, возведенного без единого гвоздя. Пешеходная часть экскурсии дополняется автомобильными переездами к отдалённым объектам. После экскурсии можно посетить источник святого Пафнутия Боровского и монастырскую чайную

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 5 человек, но есть вариант до 40 чел.

Описание экскурсии

Путешествие по страницам истории Боровска

Знакомство с Боровском мы начнем на месте древнего городища, где до 17 века стояла деревянная крепость, давшая начало городу. Затем вы перенесетесь в эпоху, когда Боровск стал центром старообрядчества и домом «неистового протопопа» Аввакума и его духовной дочери боярыни Морозовой. Оказавшись на торговой площади, мы полюбуемся Кафедральным Благовещенским собором и пройдем по улицам с купеческой застройкой 18-19 веков и богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон. А о городской жизни 20 века мы поговорим у необычного монумента, посвященного «отцу мировой космонавтики» Циолковскому, который 12 лет жил и работал в Боровске.

Фрески «Боровского Бэнкси»

Говоря о современной городской культуре, особое внимание мы уделим проекту «Параллельный город» Владимира Овчинникова. В начале 2000-х годов стены домов Боровска стали холстами для местного художника-энтузиаста, пенсионера и бывшего инженера. Мы рассмотрим самые интересные из «Боровских фресок» Владимира Овчинникова. Например, вы увидите «Глобус Боровска», на котором изображены персонажи из прошлого города и его современной жизни.

Покровский храм без единого гвоздя

Завершится наша прогулка в местечке Высокое, где возвышается величественный Покровский храм — шедевр деревянного зодчества 17 века, возведенный мастерами из сосновых бревен без единого гвоздя. Вы осмотрите удивительный храм, полюбуетесь окрестностями Боровска со смотровой площадки Высокого. А после экскурсии сможете самостоятельно посетить источник святого Пафнутия Боровского и уютную монастырскую чайную, чтобы отведать блюда из настоящей русской печи и выпить чаю с горячей выпечкой.

Организационные детали