23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Боровск - древний город Подмосковья, где эпохи и архитектурные стили переплетаются на фоне величавой русской природы.
В ходе экскурсии посетители узнают о древнем городище, старообрядчестве, увидят Кафедральный Благовещенский собор и купеческие читать дальшеуменьшить
улицы. Особое внимание уделяется фрескам Владимира Овчинникова, украшающим стены домов. Завершится прогулка у Покровского храма, возведенного без единого гвоздя. Пешеходная часть экскурсии дополняется автомобильными переездами к отдалённым объектам. После экскурсии можно посетить источник святого Пафнутия Боровского и монастырскую чайную
Лучше всего посетить Боровск летом, в июне, июле и августе, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, но может быть прохладнее и дождливее. Зимой, в холодные месяцы, посещение также возможно, но стоит быть готовым к низким температурам и снегу, что может ограничить доступ к некоторым объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кафедральный Благовещенский собор
Покровский храм
Фрески Владимира Овчинникова
Торговая площадь
Монумент Циолковскому
Описание экскурсии
Путешествие по страницам истории Боровска
Знакомство с Боровском мы начнем на месте древнего городища, где до 17 века стояла деревянная крепость, давшая начало городу. Затем вы перенесетесь в эпоху, когда Боровск стал центром старообрядчества и домом «неистового протопопа» Аввакума и его духовной дочери боярыни Морозовой. Оказавшись на торговой площади, мы полюбуемся Кафедральным Благовещенским собором и пройдем по улицам с купеческой застройкой 18-19 веков и богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон. А о городской жизни 20 века мы поговорим у необычного монумента, посвященного «отцу мировой космонавтики» Циолковскому, который 12 лет жил и работал в Боровске.
Фрески «Боровского Бэнкси»
Говоря о современной городской культуре, особое внимание мы уделим проекту «Параллельный город» Владимира Овчинникова. В начале 2000-х годов стены домов Боровска стали холстами для местного художника-энтузиаста, пенсионера и бывшего инженера. Мы рассмотрим самые интересные из «Боровских фресок» Владимира Овчинникова. Например, вы увидите «Глобус Боровска», на котором изображены персонажи из прошлого города и его современной жизни.
Покровский храм без единого гвоздя
Завершится наша прогулка в местечке Высокое, где возвышается величественный Покровский храм — шедевр деревянного зодчества 17 века, возведенный мастерами из сосновых бревен без единого гвоздя. Вы осмотрите удивительный храм, полюбуетесь окрестностями Боровска со смотровой площадки Высокого. А после экскурсии сможете самостоятельно посетить источник святого Пафнутия Боровского и уютную монастырскую чайную, чтобы отведать блюда из настоящей русской печи и выпить чаю с горячей выпечкой.
Организационные детали
Основная часть экскурсии пешеходная. Затем на машине мы совершим два переезда к отдалённым объектам.
Автомобильная часть экскурсии проводится на вашем авто. Если у вас нет машины, пешеходный маршрут также будет включать в себя все вышеперечисленные пункты, кроме Покровского храма в Высоком.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Советская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Боровске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 2783 туристов
Меня зовут Ирина. Я уроженка и житель города Боровска. Вот уже 22 года работаю в музейной сфере, из них 20 лет — экскурсоводом. Экскурсии провожу с командой гидов. С радостью познакомим вас с историей древнего Боровска, его достопримечательностями и шедеврами русского зодчества.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 182 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
176
4
5
3
1
2
–
1
–
Екатерина
Поехали на экскурсию семьёй с детьми и родителями! Всем очень понравилось! Интересный материал и изложение, посетили несколько исторических мест, несколько смотровых площадок с потрясающими видами, узнали много нового из истории Боровска и России в целом! Однозначно рекомендую эту экскурсию и прекрасного гида Ирину!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Ирина - разносторонне образованный человек, ее экскурсия тщательно спланирована. Помимо путешествия по центру города, мы были в 5-6 разных локациях в черте города на нашем авто.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Очень рады встрече с искусством Ирины. Артистичная работа экскурсовода! В длинном зелёном платье, очень ей идущем, несмотря на прохладную погоду, она увлекла нас историей Боровска. Мы узнали много интересного и читать дальшеуменьшить
нового для нас, хотя мы приезжали в город и раньше. Даже дождь (по прогнозу) не осмелился прервать такую Экскурсию. Время мы превысили. И осталось желание послушать ещё, наверное у Ирины "в запасниках" что-то осталось. Как благодарные зрители стоим в партере и аплодируем артисту, стоящему выше, на сцене.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Прекрасная экскурсия! Хотя знакомы были с историей Боровска, слушали Ирину «открыв рот». Экскурсовод глубоко знает тему и рассказывает очень увлекательно. Узнали много нового и интересного. И про древние времена и про современный Боровск. Время пролетело совсем незаметно, за 2,5 часа совсем не устали. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Ирина -прекрасный рассказчик, 2,5 часа пролетели незаметно. Получили истинное удовольствие от общения. Мои лучшие рекомендации. Благодаря Ирине другими глазами взглянули на город. Спасибо большое
Вам был полезен этот отзыв?
Шевелева
Огромное спасибо Ирине за великолепную экскурсию по Боровску! На экскурсии мы были семьёй в 4 человека. Ирина сумела захватить наше внимание буквально с первых минут экскурсии! Мы обошли все наиболее читать дальшеуменьшить
значимые места Боровска, насладились красивейшими видами с самых выгодных точек обзора! Ирина прекрасный экскурсовод, она в полном объёме обладает информацией и излагает её стройно и понятно! Ни один из наших вопросов по ходу экскурсии не остался без ответа! Моя шестнадцатилетняя дочь, когда я после экскурсии спросила её понравилось ли ей, ответила, что она в восторге! Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию и Ирину, как экскурсовода, своим друзьям!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Боровска
Похожие экскурсии на «Боровский край в шести веках»