23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Боровский край в шести веках

Познакомиться с историей древнего города и чудесами деревянного зодчества на обзорной прогулке

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
Боровск — один из древнейших городов Подмосковья, в котором эпохи и архитектурные стили переплетаются на фоне величавой русской природы.

В очертаниях деревянной Покровской церкви, атмосфере купеческих улиц, фресках «боровского Бэнкси» и аромате монастырской выпечки вам откроются душа города и его многовековая история.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Советской
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии23 отзыва
5
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках

Что вас ожидает

Путешествие по страницам истории Боровска
Знакомство с Боровском мы начнем на месте древнего городища, где до 17 века стояла деревянная крепость, давшая начало городу. Затем вы перенесетесь в эпоху, когда Боровск стал центром старообрядчества и домом «неистового протопопа» Аввакума и его духовной дочери боярыни Морозовой. Оказавшись на торговой площади, мы полюбуемся Кафедральным Благовещенским собором и пройдем по улицам с купеческой застройкой 18-19 веков и богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон. А о городской жизни 20 века мы поговорим у необычного монумента, посвященного «отцу мировой космонавтики» Циолковскому, который 12 лет жил и работал в Боровске.

Фрески «Боровского Бэнкси»
Говоря о современной городской культуре, особое внимание мы уделим проекту «Параллельный город» Владимира Овчинникова. В начале 2000-х годов стены домов Боровска стали холстами для местного художника-энтузиаста, пенсионера и бывшего инженера. Мы рассмотрим самые интересные из «Боровских фресок» Владимира Овчинникова. Например, вы увидите «Глобус Боровска», на котором изображены персонажи из прошлого города и его современной жизни.

Покровский храм без единого гвоздя
Завершится наша прогулка в местечке Высокое, где возвышается величественный Покровский храм — шедевр деревянного зодчества 17 века, возведенный мастерами из сосновых бревен без единого гвоздя. Вы осмотрите удивительный храм, полюбуетесь окрестностями Боровска со смотровой площадки Высокого. А после экскурсии сможете самостоятельно посетить источник святого Пафнутия Боровского и уютную монастырскую чайную, чтобы отведать блюда из настоящей русской печи и выпить чаю с горячей выпечкой.

Организационные детали

Экскурсия проводится на автомобиле путешественников. Если у вас нет машины, пешеходный маршрут также будет включать в себя все вышеперечисленные пункты, кроме Покровского храма в Высоком.

Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Советской.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я уроженка и житель города Боровска. Вот уже 22 года работаю в музейной сфере, из них 20 лет — экскурсоводом. С радостью познакомлю вас с историей древнего Боровска, его достопримечательностями и шедеврами русского зодчества.
Напишите мне

23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Был прекрасный тёплый весенний солнечный день, а значит у всех было хорошее настроение, мы узнали много нового не только про сам город Боровск, но и восполнили пробелы в истории, и конечно были приятно удивлены неожиданным сюрпризом, который ожидал нас во время экскурсии. Не буду уточнять, какой именно, чтобы не лишать вас самих получить удовольствие. И да, мы узнали многих людей, которые никогда не были в Боровска и даже могут не знать историю происхождения названия города.
10 февраля 2020
Были с друзьями на экскурсии в Боровске. Хотим сказать огромное спасибо нашему гиду Ирине. Это было увлекательнейшее погружение не только в историю Боровска (а она богатейшая), но и в историю Руси. Ирина не оставила без внимания ни одного нашего вопроса, подробно отвечала на каждый. Без ее рассказа посещение Боровска осталось бы тривиальной прогулкой по милому провинциальному городку. А мы покидали город интеллектуально заряженными и в прекраснейшем настроении))
4 февраля 2020
Ещё раз огромное спасибо за интересную экскурсию! Даже не думали, что у Боровска такая богатая история. Ирина, вы отличный рассказчик, 2,5 часа пролетели очень быстро, интересно было всем и никто не пожалел о времени потраченном в таком маленьком, но как оказалось интересном городе,
29 января 2020
Ирина, большое спасибо за экскурсию! Нас было 15 человек, всем очень понравилось, несмотря на не очень комфортную погоду. Экскурсия построена интересно, это не просто статья из Википедии, а рассказ о самых интересных событиях, фактах и людях, имевших отношение к Боровску, с множеством любопытных,, запоминающихся подробностей. Хочется вернуться в этот город ещё раз. Ирина, разрабатывайте новые маршруты и темы. Ещё раз, спасибо,
20 января 2020
Здравствуйте. 19.01.20 ездили мы всей семьёй на экскурсию в город Боровск. Замечательно! Очень понравилась поездка. Экскурсовод Ирина очень знающий, умеющий увлечь, человек. Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже моя дочка (15 лет) не разу не отвлеклась на телефон. Спасибо большое! Рекомендую всем!!!
12 января 2020
Ирина - прекрасный экскурсовод. Она поразила нас своими знаниями, увлеченностью, умением преподнести материал в интересной форме. Хочу также отметить ее остроумие и отличное чувство юмора, что сделало экскурсию ещё более интересной. Почти три часа пролетели незаметно, хотелось слушать ее еще и еще. Нас было 14 человек, и все были в восторге. Критических замечаний нет. Всем рекомендую экскурсию по городу с Ириной.
9 января 2020
Ирина, благодарствуем от всей семьи! Увлекли ВСЕХ! Даже моего 17 летнего брата))!!! Много фактов подчеркнули для себя! А Ваше чувство юмора это изюминка и легкость восприятия информации. Мы с любовью будем вспоминать горд БОРОВСК !
7 января 2020
Вчера мы с удовольствием погуляли по Боровску. Город красиво расположен на холмах, река его опоясывает. Природный ландшафт хорошо виден со смотровых площадок города. Экскурсия очень интересная и разнообразная. Наш экскурсовод Ирина рассказала и о старине и о современном городе. Все понравилось.
4 января 2020
Живая, увлекательная экскурсия! Благодарим Ирину за неэциклопедический подход! Прекрасный язык, нерастиражированные факты, учтены интересы взрослых и подростков.
3 января 2020
Спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию, которую она провела для нашей непростой разношерстной компании 31 декабря! Благодаря Ирине, мы смотрели на Боровск, как на город с его богатейший доевгейшей историей и историей современности! Рекомендуем Ирину всем, кто собирается посетить этот регион!
Ещё 13 отзывов

Выбирайте и другие экскурсии в Боровске

ОбзорныеНа автомобилеВсеИндивидуальные