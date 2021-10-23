Боровск: история и легенды древнего города

Погулять по уютным улочкам, изучить главные памятники и найти необычные граффити

5
31 отзыв
С радостью познакомлю вас с умиротворяющим Боровском.

Вы исследуете его от городища до Покровского храма на Высоком.

Полюбуетесь шедеврами деревянного зодчества и панорамами.

Откроете увлекательную, но трагическую историю, обросшую тайнами и легендами.

И даже оцените творчество боровского Бэнкси!
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города

Что вас ожидает

На экскурсии вы услышите о прошлом Боровска, но не заскучаете от обилия истории — я разбавлю ее легендами и интересными фактами.

Прогулка от городища до Высокого

Мы начнем с древнего городища, где раньше стояла деревянная крепость. Вы узнаете о князе Владимире Храбром и воеводе Михаиле Волконском. Побываете на месте, где окончился земной путь боярыни Морозовой, и поймете, почему Боровск зовется городом космической мечты.

На Торговой площади увидим Благовещенский собор, хранящий множество святынь. Гуляя по купеческой Успенской улице, не пропустим «Кружевной» дом, который считают самым красивым в городе, а также усадьбу, где останавливался Наполеон.

Завершится прогулка на Высоком. Здесь вы познакомитесь с деревянным Покровским храмом, построенном в 17 веке без единого гвоздя. Полюбуетесь видами Боровска со смотровых площадок, а также узнаете о его покровителе, святом Пафнутии, и о его «благословенном проклятии», оберегающем город на протяжении многих веков.

Параллельный город Владимира Овчинникова

«Боровский Бэнкси» — так называют талантливого пенсионера, расписавшего своими картинами весь город. Наш маршрут выстроен так, чтобы не пропустить основные работы художника. Вы увидите «Глобус Боровска», «Во имя России», «Старый город», «Во молодец наш огурец. », «Красивого поворота. » и многие другие фрески.

Организационные детали

Если вы на машине, то мы можем доехать до Высокого (или идти пешком 15-20 минут). Либо можно закончить экскурсию в районе Успенской улицы: в этом случае вы увидите все вышеперечисленные объекты, кроме Покровского храма с его смотровыми.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе городища
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Александр
Александр
Здравствуйте! Меня зовут Александр. Я историк, закончил ВШЭ и МГУ. Историей увлекаюсь с детства и поэтому отлично знаю: люди даже не догадываются, сколько всего интересного их окружает. С радостью помогу вам проникнуться атмосферой древнего русского города, познакомлю с его историей и достопримечательностями.
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31 реальный отзыв

Е
23 окт 2021
Сегодня побывали на пешеходной экскурсии по Боровску. Вёл экскурсию Александр. Подача материла интересная, доступная, емкая, узнали много нового для себя. Побывали в очень красивых местах, посмотрели на Боровск с разных ракурсов. Экскурсия понравилась. Спасибо Александру.
Ю
17 окт 2021
Экскурсия очень понравилась. Александр - молодец!
Д
17 окт 2021
Все было интересно, познавательно.
И
4 окт 2021
Очень понравилась экскурсия, город! Александр знает ответы на все вопросы)) Спасибо большое Александру, что скорректировал экскурсию по нашему запросу, тк с нами было много детей. Хочется теперь летом вернуться!
Д
3 окт 2021
Побывав как- то проездом в Боровске, мне очень захотелось приехать и узнать о его истории. Спасибо Александру за то, что просветил. Легко, непринужденно о серьёзных вещах! Боровск очарователен рекомендую всем посетить, а, чтобы узнать историю и легенды советую обратиться к Александру!
С
3 окт 2021
Замечательная экскурсия, понравилась и взрослым, и ребёнку (10 лет). Экскурсия проходит в виде приятной прогулки по городу. Историческая информация в достаточном объёме подаётся в интересной и понятной форме. Благодарим Александра и всем рекомендуем!
А
2 окт 2021
Отличная экскурсия, гид рассказывает очень интересно, получили огромное удовольствие! Спасибо!
Е
28 сен 2021
Прекрасная экскурсия - интересные факты, приятная прогулка, чудесный гид. Рекомендую!
л
21 сен 2021
Познакомились с Боровском благодаря гиду Александру, с интересом и удовольствием узнали про богатую историю этого места, Александр профессионально и увлекательно провёл нас по улочкам и площади города, подробно и обстоятельно рассказывая про людей и события далеких и не очень времён, Будете в Боровске, прогуляетесь в этим замечательным гидом и узнаете много интересного
А
21 сен 2021
Отлично спланированная экскурсия. Ходить недалеко и немного, но так много всего увидели! Александр великолепный рассказчик. Мы проживали жизнь персонажей, о которых о рассказывал. Огромное спасибо за гиду за такую экскурсию.
Олег
19 сен 2021
Экскурсия по Боровску понравилась и взрослым и ребенку. Александру огромное спасибо- город открылся и запомнится надолго! Иногда езжу транзитом и теперь город для меня открылся по новому.
Всем рекомендую!
А
6 сен 2021
В субботу побывали на замечательной экскурсии у Александра. Очень познавательно и не утомительно. Понравилось и детям и взрослым. Очень рекомендую. )
Людмила
5 сен 2021
Экскурсию Александр проводит замечательно, профессионально и одновременно очень дружелюбно и тепло. Мы неспешно ходили по улицам Боровска и увлеченно беседовали, как будто приехпли к другу! Александр эрудированный, умный, увлеченный, прекрасный рассказчик и гид. В Боровск хочется приехать снова! А так же побывать в Малоярославце вместе с Александром! Экскурсия Александра очень интересна путешественникам всех возрастов, от школьников до пенсионеров. Спешите посетить прекрасный Боровск!
А
4 сен 2021
Спасибо Александру за насыщенную очень интересными фактами, примерами, информацией экскурсию, а также компанию и замечательные впечатления от города, куда давно собирались. Удалось узнать много полезного и познавательного! Чувствуется, что человек очень эрудирован, действительно любит свой родной, такой уютный, милый и древний город, прекрасно преподносит материал и очень увлекательно рассказывает.
Будем рекомендовать друзьям!
Мария
29 авг 2021
Экскурсия прошла отлично, на одном дыхании. Логично составлен маршрут, много полезной и интересной информации, при этом рассказ не перегружен ненужными деталями. Александр не только образованный человек и знающий гид, но и очень приятный в общении человек. Однозначно рекомендую экскурсию с Александром!
Ещё 16 отзывов

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