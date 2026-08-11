Узнать побольше об особом явлении в русской духовной культуре в знаковом центре древлеправославия
В сосновом бору, на извилистых берегах Протвы расположился старинный Боровск. Сюда сослали «неистового» Аввакума, главного идеолога старообрядчества. И до самой революции большинство местных были староверами. Много их здесь и сейчас. Я часто встречаю неоднозначное мнение об этом движении.
Для меня это удивительный историко-религиозный феномен, и на встрече я хочу сделать его понятным для других.
Я человек верующий, по образованию иконописец. История и культура православия мне близки и интересны. Поэтому я надеюсь, что на прогулке мне удастся передать то тепло, с которым я отношусь к духовной стороне нашей жизни. А по личной договоренности со священником, если время экскурсии не будет совпадать со службой, мы посетим действующий Введенский старообрядческий храм, где вы осмотрите убранство церкви, старинные старообрядческие иконы и побеседуете с батюшкой.
Покровский старообрядческий собор
Мы встретимся у собора при въезде в город со стороны Москвы и Пафнутьев-Боровского монастыря, куда сослали Аввакума. Вы осмотрите снаружи крупнейший храм Боровска (сейчас он на реставрации) и узнаете, в чем уникальность этого недооцененного памятника псевдорусского стиля. Там же вы увидите памятник протопопу Аввакуму, где мы отдельно поговорим о гении русской духовной культуры 17 века, обессмертившем свое имя знаменитым «Житием» и ставшем символом духовного движения, получившего название старообрядчество.
Сказание о духовных дочерях Аввакума
Кроме того, я расскажу о сестрах Феодосии Морозовой и Евдокии Урусовой, замученных холодом и голодом в яме на Боровском городище. Боярыня Морозова, известная многим благодаря картине Сурикова, — олицетворение стойкости и преданности своим убеждениям. Как провела она в Боровске свои последние дни, где была похоронена, где сейчас находятся ее мощи, в чем смысл и дух старообрядчества, который давал неодолимую силу и несгибаемость боярыне, ведомой на смерть, и многим тысячам тех, кто остался верен «древнему благочестию» даже до смерти? На эти и многие другие вопросы постараемся найти ответы.
Кроме того, на экскурсии вы пройдете по улицам с купеческой застройкой 18-19 веков и богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон. Прикоснувшись к сохранившимся памятникам давно минувших лет, мы обратимся к эпохальным темам русской истории.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, поэтому позаботьтесь об удобной обуви
Мы будем посещать храмы — учитывайте это при выборе одежды
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников за доплату — 800 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Коммунистической улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Боровске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 591 туриста
Всем привет! Я Светлана, ваш аккредитованный экскурсовод по всей Калужской области и по Боровску в частности. По образованию иконописец. Хотя я не коренная боровчанка, но очень люблю свой город и читать дальшеуменьшить
хочу передать своим гостям частичку любви к родному Боровску. А также поделиться его тайнами и удивительной многовековой историей. Надеюсь, что после прогулок со мной у вас останутся новые полезные знания и душевные воспоминания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вера
Очень понравилась экскурсовод Светлана, она глубоко знает историю города. Меня интересовало старообрядчество в Боровске, я многое узнала о нем с разных сторон в ходе экскурсии! Рекомендую экскурсовода!
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К
Кузьмина
Дата посещения: 2 ноя 2025
Очень благодарны Светлане за проведенную экскурсию. Это экскурсовод высокой квалификации, глубоко знающий и умеющий донести до слушателей информацию. Получили всестороннюю информацию о городе, его истории, его жителях, памятниках, храмах, музеях. Прекрасное изложение материала, грамотный язык. Доброжелательная, эрудированная. Могла ответить на любой вопрос. Огромное спасибо
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Татьяна
Экскурсия со Светланой была замечательная! Шикарная погода, красивый, чистый и зеленый город. Очень доступная и познавательная информация! 2,5 часа пролетели незаметно!
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А
Андрей
Привет путешественникам и любителям истории! Рекомендую замечательную и главное познавательный экскурсию в Боровск. Уважаемая Светлана рассказывает тему старообрядческой религии интересно и доходчиво. После её замечательной лекции, думаю многие посмотрят на читать дальшеуменьшить
все события и персонажи раскола без присущей этой истории странности и печали к главным героям раскола. Наступит сожаление и прощение. Конечно это моё личное впечатление и я им поделился. Вот так. Не просто нас водили и все было хорошо, было увлекательно и я не смотря на свои года, восьмой десяток, не заметил как быстро пролетело это прекрасное путешествие по Славном городу Боровску. Светлана, огромное спасибо и уважение за Ваш профессионализм и знания!
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Irina
Несмотря на очень неблагоприятные условия, экскурсия была теплой и душевной. Мы ехали узнать о старообрядческом Боровске, предупредили гида и она в полной мере выполнила все наши запросы. Даже желание посетить старообрядческий храм было выполнено, несмотря на дату - 2 января и день недели четверг, в который храм закрыт. Спасибо большое🎈
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Н
Николай
Дата посещения: 5 апр 2025
Это была наша первая ознакомительная поездка в Боровск. Гид Светлана по-настоящему любит свой город, поэтому экскурсия была интересной и познавательной, особенно в части истории старообрядчества. Приедем еще раз!