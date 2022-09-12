Боровск старообрядческий

Узнать побольше об особом явлении в русской духовной культуре в знаковом центре древлеправославия

5
1 отзыв
В сосновом бору, на извилистых берегах Протвы расположился старинный Боровск. Сюда сослали «неистового» Аввакума, главного идеолога старообрядчества. И до самой революции большинство местных были староверами. Много их здесь и сейчас. Я часто встречаю неоднозначное мнение об этом движении.

Для меня это удивительный историко-религиозный феномен, и на встрече я хочу сделать его понятным для других.
Боровск старообрядческий
Боровск старообрядческий
Боровск старообрядческий
Боровск старообрядческий
Боровск старообрядческий
Боровск старообрядческий
Боровск старообрядческий
Боровск старообрядческий
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Описание

Что вас ожидает

Душевные встречи

Я человек верующий, по образованию иконописец. История и культура православия мне близки и интересны. Поэтому я надеюсь, что на прогулке мне удастся передать то тепло, с которым я отношусь к духовной стороне нашей жизни. А по личной договоренности со священником, если время экскурсии не будет совпадать со службой, мы посетим действующий Введенский старообрядческий храм, где вы осмотрите убранство церкви, старинные старообрядческие иконы и побеседуете с батюшкой.

Покровский старообрядческий собор

Мы встретимся у собора при въезде в город со стороны Москвы и Пафнутьев-Боровского монастыря, куда сослали Аввакума. Вы осмотрите снаружи крупнейший храм Боровска (сейчас он на реставрации) и узнаете, в чем уникальность этого недооцененного памятника псевдорусского стиля. Там же вы увидите памятник протопопу Аввакуму, где мы отдельно поговорим о гении русской духовной культуры 17 века, обессмертившем свое имя знаменитым «Житием» и ставшем символом духовного движения, получившего название старообрядчество.

Сказание о духовных дочерях Аввакума

Кроме того, я расскажу о сестрах Феодосии Морозовой и Евдокии Урусовой, замученных холодом и голодом в яме на Боровском городище. Боярыня Морозова, известная многим благодаря картине Сурикова, — олицетворение стойкости и преданности своим убеждениям. Как провела она в Боровске свои последние дни, где была похоронена, где сейчас находятся ее мощи, в чем смысл и дух старообрядчества, который давал неодолимую силу и несгибаемость боярыне, ведомой на смерть, и многим тысячам тех, кто остался верен «древнему благочестию» даже до смерти? На эти и многие другие вопросы постараемся найти ответы.

Кроме того, на экскурсии вы пройдете по улицам с купеческой застройкой 18-19 веков и богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон. Прикоснувшись к сохранившимся памятникам давно минувших лет, мы обратимся к эпохальным темам русской истории.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, поэтому позаботьтесь об удобной обуви
  • Мы будем посещать храмы — учитывайте это при выборе одежды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Коммунистической улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Р
12 сен 2022
Всем привет, очень хорошая экскурсия, много интересного, что не найдешь в инете или путеводителе. Экскурсовод Светлана, очень гостеприимная, после экскурсии было чаепитие с пирогом и вареньями на травах (сиропами на травах) бомба! Дети в восторге!

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