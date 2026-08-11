В сосновом бору, на извилистых берегах Протвы расположился старинный Боровск. Сюда сослали «неистового» Аввакума, главного идеолога старообрядчества. И до самой революции большинство местных были староверами. Много их здесь и сейчас. Я часто встречаю неоднозначное мнение об этом движении. Для меня это удивительный историко-религиозный феномен, и на встрече я хочу сделать его понятным для других.

Описание экскурсии

Душевные встречи

Я человек верующий, по образованию иконописец. История и культура православия мне близки и интересны. Поэтому я надеюсь, что на прогулке мне удастся передать то тепло, с которым я отношусь к духовной стороне нашей жизни. А по личной договоренности со священником, если время экскурсии не будет совпадать со службой, мы посетим действующий Введенский старообрядческий храм, где вы осмотрите убранство церкви, старинные старообрядческие иконы и побеседуете с батюшкой.

Покровский старообрядческий собор

Мы встретимся у собора при въезде в город со стороны Москвы и Пафнутьев-Боровского монастыря, куда сослали Аввакума. Вы осмотрите снаружи крупнейший храм Боровска (сейчас он на реставрации) и узнаете, в чем уникальность этого недооцененного памятника псевдорусского стиля. Там же вы увидите памятник протопопу Аввакуму, где мы отдельно поговорим о гении русской духовной культуры 17 века, обессмертившем свое имя знаменитым «Житием» и ставшем символом духовного движения, получившего название старообрядчество.

Сказание о духовных дочерях Аввакума

Кроме того, я расскажу о сестрах Феодосии Морозовой и Евдокии Урусовой, замученных холодом и голодом в яме на Боровском городище. Боярыня Морозова, известная многим благодаря картине Сурикова, — олицетворение стойкости и преданности своим убеждениям. Как провела она в Боровске свои последние дни, где была похоронена, где сейчас находятся ее мощи, в чем смысл и дух старообрядчества, который давал неодолимую силу и несгибаемость боярыне, ведомой на смерть, и многим тысячам тех, кто остался верен «древнему благочестию» даже до смерти? На эти и многие другие вопросы постараемся найти ответы.

Кроме того, на экскурсии вы пройдете по улицам с купеческой застройкой 18-19 веков и богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон. Прикоснувшись к сохранившимся памятникам давно минувших лет, мы обратимся к эпохальным темам русской истории.

Организационные детали