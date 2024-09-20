Сплав на байдарках и пешеходная экскурсия с гидом

Пройдите на байдарках по живописной реке Десна и узнайте интересные факты о Брянске на пешей экскурсии по Чашину Кургану. Подходит для всех
Водная прогулка по реке Десна в Брянске - это уникальная возможность увидеть город с нового ракурса. Маршрут подходит для людей без опыта, включая детей от 6 лет. Путешествие начинается с
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инструктажа и выдачи спасательных жилетов.

Во время сплава вас ждет увлекательная пешая экскурсия по Чашину Кургану, который называют «сердцем Брянска».

Здесь археологи нашли артефакты, подтверждающие существование торгово-ремесленного поселения в Х веке.

Также были обнаружены ритуальные захоронения языческих останков, что придает месту особую энергетику. Тур включает интересные факты о возникновении города, легенды и красивые виды Брянска

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Сплав по живописной реке Десна
  • 🏞 Пешая экскурсия по Чашину Кургану
  • 👶 Подходит для детей от 6 лет
  • 🦺 Спасательные жилеты и инструктаж
  • 📜 Интересные исторические факты и легенды
    • Сплав на байдарках и пешеходная экскурсия с гидом
    Сплав на байдарках и пешеходная экскурсия с гидом
    Сплав на байдарках и пешеходная экскурсия с гидом
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Чашин Курган

    • Описание водной прогулки

    Приключение на реке Десна

    Что вас ждет? Мы отправимся в увлекательное путешествие на байдарках по живописной и извилистой реке Десна. Это идеальный маршрут для тех, кто не имеет опыта! Насладитесь великолепными видами Брянска с совершенно нового ракурса.

    Активный и познавательный отдых

    Мы совместим активный отдых с познавательной программой. В рамках нашего маршрута нас ждет интереснейшая пешая экскурсия по Чашину Кургану.

    Чашин Курган — сердце Брянска

    Чашин Курган по праву называют «сердцем Брянска», ведь именно здесь зародился наш город. Археологические исследования в этом районе начались еще в конце XIX века. Однако лишь в 1976 году были обнаружены артефакты, подтверждающие существование торгово-ремесленного поселения вокруг Чашина кургана в X веке.

    Кроме того, здесь были найдены ритуальные захоронения языческих останков, что привело к мнению о наличии особой энергетики в этом месте.

    Полезные советы для участников

    Не забудьте взять с собой:

    • перекус;
    • солнцезащитный крем;
    • головные уборы.

    Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям и открытию новых горизонтов!

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Сплав по Десне
    • Интересные факты о возникновении города
    • Красивые виды Брянска
    Что включено
    • Услуги гида
    • Аренда байдарок
    • Спасательные жилеты
    • Сопровождение инструкторов
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Ул. Брянского фронта д. 2
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
    Важная информация
    • Можно взять с собой: перекус
    • Солнцезащитный крем и головные уборы
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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