🌊 Сплав по живописной реке Десна 🏞 Пешая экскурсия по Чашину Кургану 👶 Подходит для детей от 6 лет 🦺 Спасательные жилеты и инструктаж 📜 Интересные исторические факты и легенды

Водная прогулка по реке Десна в Брянске - это уникальная возможность увидеть город с нового ракурса. Маршрут подходит для людей без опыта, включая детей от 6 лет. Путешествие начинается с

инструктажа и выдачи спасательных жилетов. Во время сплава вас ждет увлекательная пешая экскурсия по Чашину Кургану, который называют «сердцем Брянска». Здесь археологи нашли артефакты, подтверждающие существование торгово-ремесленного поселения в Х веке. Также были обнаружены ритуальные захоронения языческих останков, что придает месту особую энергетику. Тур включает интересные факты о возникновении города, легенды и красивые виды Брянска

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Описание водной прогулки

Приключение на реке Десна

Что вас ждет? Мы отправимся в увлекательное путешествие на байдарках по живописной и извилистой реке Десна. Это идеальный маршрут для тех, кто не имеет опыта! Насладитесь великолепными видами Брянска с совершенно нового ракурса.

Активный и познавательный отдых

Мы совместим активный отдых с познавательной программой. В рамках нашего маршрута нас ждет интереснейшая пешая экскурсия по Чашину Кургану.

Чашин Курган — сердце Брянска

Чашин Курган по праву называют «сердцем Брянска», ведь именно здесь зародился наш город. Археологические исследования в этом районе начались еще в конце XIX века. Однако лишь в 1976 году были обнаружены артефакты, подтверждающие существование торгово-ремесленного поселения вокруг Чашина кургана в X веке.

Кроме того, здесь были найдены ритуальные захоронения языческих останков, что привело к мнению о наличии особой энергетики в этом месте.

Полезные советы для участников

Не забудьте взять с собой:

перекус;

солнцезащитный крем;

головные уборы.

Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям и открытию новых горизонтов!