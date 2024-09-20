Пройдите на байдарках по живописной реке Десна и узнайте интересные факты о Брянске на пешей экскурсии по Чашину Кургану. Подходит для всех
Водная прогулка по реке Десна в Брянске - это уникальная возможность увидеть город с нового ракурса. Маршрут подходит для людей без опыта, включая детей от 6 лет. Путешествие начинается с читать дальше
инструктажа и выдачи спасательных жилетов.
Во время сплава вас ждет увлекательная пешая экскурсия по Чашину Кургану, который называют «сердцем Брянска».
Здесь археологи нашли артефакты, подтверждающие существование торгово-ремесленного поселения в Х веке.
Также были обнаружены ритуальные захоронения языческих останков, что придает месту особую энергетику. Тур включает интересные факты о возникновении города, легенды и красивые виды Брянска
Что вас ждет? Мы отправимся в увлекательное путешествие на байдарках по живописной и извилистой реке Десна. Это идеальный маршрут для тех, кто не имеет опыта! Насладитесь великолепными видами Брянска с совершенно нового ракурса.
Активный и познавательный отдых
Мы совместим активный отдых с познавательной программой. В рамках нашего маршрута нас ждет интереснейшая пешая экскурсия по Чашину Кургану.
Чашин Курган — сердце Брянска
Чашин Курган по праву называют «сердцем Брянска», ведь именно здесь зародился наш город. Археологические исследования в этом районе начались еще в конце XIX века. Однако лишь в 1976 году были обнаружены артефакты, подтверждающие существование торгово-ремесленного поселения вокруг Чашина кургана в X веке.
Кроме того, здесь были найдены ритуальные захоронения языческих останков, что привело к мнению о наличии особой энергетики в этом месте.
Полезные советы для участников
Не забудьте взять с собой:
перекус;
солнцезащитный крем;
головные уборы.
Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям и открытию новых горизонтов!
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Можно взять с собой: перекус
Солнцезащитный крем и головные уборы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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