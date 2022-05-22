История города Чехов: с древности до современности

Совершим путешествие в 19 век и обратно

Совершим путешествие в 19 век и обратно? Я познакомлю вас с важными современниками А. П. Чехова, преданиями Крымского тракта, купеческим бытом и доходными домами 19 века.

Мы отвлечемся от суеты, насладимся тишиной и эстетикой усадьбы Еропкиных 18 века.

Поговорим о советских элитных поселках и заводах-садах.

Нашим прошлым стоит гордиться.

Мои экскурсии — возможность показать необычное в привычном, большое в малом.
История города Чехов: с древности до современности
История города Чехов: с древности до современности
История города Чехов: с древности до современности
История города Чехов: с древности до современности

Что вас ожидает 🤩

  • Исторический центр города Чехов: доходные дома, лабазы, трактиры 19 века
  • Остатки усадьбы Еропкиных 18 века
  • Рабочий городок середины прошлого века
  • Вокзал 19 век
  • Чеховский полиграф комбинат
  • Кофейни с прекрасным интерьером и вкусными пирожными

Что вас ждет:

  • Начнем с главного — улиц старинного торгового села. Здесь еще сохранился дух купечества, доходные дома и предания о шумных базарах 19 века.
  • Полюбуемся храмом Иоанна Предтечи и остатками пейзажного парка 18 века в усадьбе Еропкиных. Насладимся тишиной и лечебной водой. Узнаем что такое «голливудская мечта» по-русски.
  • Совершим прогулку по улицам рабочего поселка 50 гг прошлого века. Таких уже не строят. Эстетика, идеология, труд и мир советского человека — все воплотилось в них.
  • Обязательно побываем на железнодорожном вокзале — он первый встретил А. П. Чехова на нашей земле. Он хорошо помнит современников писателя и нравы 19 века.
  • Закончим наше знакомство у гиганта полиграфической индустрии — Чеховского полиграфического комбината — градообразующего предприятия молодого города Чехов. Его печатная продукция шла даже на экспорт. Сколько загадок и легенд связанно с его возведением! Здесь мы простимся. Но вам не будет скучно. Вас ждет великолепный ресторан «Комбинат» и его таящая во рту форель или кафе «Кофе и гарден» с нежнейшими пирожными и панорамным куполом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: город Чехов, Советская площадь, д 3
Завершение: город Чехов, ул Московская, 94 / 2
Когда и сколько длится?
Когда: среда, суббота, воскресенье. начало с 9:00 до 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Передвижение на вашем авто. Если необходимо
  • Чтоб я была на своем автомобиле или подсадила к себе туристов (не более трех) - дайте знать заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

среда, суббота, воскресенье. начало с 9:00 до 13:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Чехова

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные🏡Выездные🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Чехове

Неизведанный Чехов от древности до современности
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
Нет отзывов
Неизведанный Чехов от древности до современности
Роскошь 18 века, дух купечества и советское чудо - открыть богатое прошлое города
22 мая
23 мая
29 мая
4 500 за 1-10 чел.
Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое
6 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Александр
5
4 отзыва
Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое
Пролить свет на историю города, услышать о его знаменитых жителях и посетить старинные памятники
24 мая
6 июня
7 июня
6 494 за 1-20 чел.
Прогулка по Чехову: забытое прошлое
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Прогулка по Чехову: забытое прошлое
За усадьбой писателя, увы, не видят других богатств города, а ведь он вырос из деревни, существовавшей без малого тысячу
6 250 за 1-15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Чехове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Чехове
ХОРОШО
🧭
ТАМ