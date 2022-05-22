Совершим путешествие в 19 век и обратно? Я познакомлю вас с важными современниками А. П. Чехова, преданиями Крымского тракта, купеческим бытом и доходными домами 19 века.



Мы отвлечемся от суеты, насладимся тишиной и эстетикой усадьбы Еропкиных 18 века.



Поговорим о советских элитных поселках и заводах-садах.



Нашим прошлым стоит гордиться.



Мои экскурсии — возможность показать необычное в привычном, большое в малом.