Исторический центр города Чехов: доходные дома, лабазы, трактиры 19 века
Остатки усадьбы Еропкиных 18 века
Рабочий городок середины прошлого века
Вокзал 19 век
Чеховский полиграф комбинат
Кофейни с прекрасным интерьером и вкусными пирожными
Что вас ждет:
Начнем с главного — улиц старинного торгового села. Здесь еще сохранился дух купечества, доходные дома и предания о шумных базарах 19 века.
Полюбуемся храмом Иоанна Предтечи и остатками пейзажного парка 18 века в усадьбе Еропкиных. Насладимся тишиной и лечебной водой. Узнаем что такое «голливудская мечта» по-русски.
Совершим прогулку по улицам рабочего поселка 50 гг прошлого века. Таких уже не строят. Эстетика, идеология, труд и мир советского человека — все воплотилось в них.
Обязательно побываем на железнодорожном вокзале — он первый встретил А. П. Чехова на нашей земле. Он хорошо помнит современников писателя и нравы 19 века.
Закончим наше знакомство у гиганта полиграфической индустрии — Чеховского полиграфического комбината — градообразующего предприятия молодого города Чехов. Его печатная продукция шла даже на экспорт. Сколько загадок и легенд связанно с его возведением! Здесь мы простимся. Но вам не будет скучно. Вас ждет великолепный ресторан «Комбинат» и его таящая во рту форель или кафе «Кофе и гарден» с нежнейшими пирожными и панорамным куполом.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: город Чехов, Советская площадь, д 3
Завершение: город Чехов, ул Московская, 94 / 2
Когда и сколько длится?
Когда: среда, суббота, воскресенье. начало с 9:00 до 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Передвижение на вашем авто. Если необходимо
Чтоб я была на своем автомобиле или подсадила к себе туристов (не более трех) - дайте знать заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
среда, суббота, воскресенье. начало с 9:00 до 13:00
Елена — ваш гид в Чехове
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них