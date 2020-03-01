Выбирайте и другие экскурсии в Чехове

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  3. Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое

Пролить свет на историю города, услышать о его знаменитых жителях и посетить старинные памятники

Александр
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Александр – ваш гид
За усадьбой писателя, увы, не видят других богатств города, а ведь он вырос из деревни, существовавшей без малого тысячу лет! Чем жила столица древнерусской волости, что испытал храм 16 века, как в старину доставляли почту, где жили потомки Пушкина и работал сторожем родовитый Рюрикович? Об этом на авторской экскурсии по Чехову.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на автобусной остановке "Сквер им. Чехова"
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Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое
Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое

Что вас ожидает

Деревня Лопасня: взгляд в прошлое
Мы встретимся в центре, и по пути к реке я расскажу о древнем предшественнике Чехова. Вы узнаете о спорах, которые до сих пор ведут ученые, пытаясь определить точные координаты поселения и происхождение его названия. О многовековой истории края и месте Лопасни среди семи русских городов в Ипатьевской летописи. Об эпохе расцвета в Средневековье и важном значении в качестве защитника Руси от вражеских набегов. О войне 1812 года и, конечно, роли А.П. Чехова в развитии города.

Усадьба «Лопасня-Зачатьевское»
Спустившись к реке, вы увидите красивую церковь — там и находится усадьба «Лопасня-Зачатьевское». Вы осмотрите уцелевший дом 18 века в стиле елизаветинского барокко и храм, а также каскад прудов, один из которых со святым источником. Тем временем я расскажу о Наталье Гончаровой, часто гостившей здесь с детьми после гибели Пушкина, и родственных им знатных семьях Ланских и Васильчиковых. При желании вы сможете посетить музей, где представлены предметы быта той эпохи.

История Никольского храма в Ровках
Затем вы отправитесь в один из районов Чехова — Ровки. Большинство местных жителей затруднились бы что-то сказать о Никольском храме, а между тем, его история уходит еще в 16 век! Я расскажу о первых упоминаниях деревянной церкви Николая Чудотворца, разорении поляками и уничтожении во время Отечественной войны 1812 года. Вы узнаете, как новый величественный шатровый храм, построенный в начале 20 века, стал монументом победы. Как в советские годы его превратили в обычный дом, переделав до неузнаваемости, и увидите, что сегодня осталось от многострадального памятника.

Музей писем А.П. Чехова и усадьба Солнышково
За кусочком Лопасни 19 века отправимся к зданию бывшего почтово-телеграфного отделения, открытого по инициативе Чехова. В этом симпатичном музее вы осмотрите старинные экспонаты и узнаете, как в прошлые века менялась система доставки почты. А в завершение снова переместитесь к реке, чтобы взглянуть на усадьбу Солнышково. Здесь я расскажу о земской больнице, куда по делам своего медицинского участка приезжал Чехов, а еще о больничном стороже, который являлся, ни больше ни меньше, родовитым Рюриковичем!

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в центре города. До него просто добраться на автобусе из Москвы (остановка «Сквер им. Чехова»).
  • В стоимость экскурсии не входят проездные билеты и билеты в музеи.
Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое
Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое
Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое
Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое
Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое
Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое
Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое
Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое
Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое
Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое
Прогулка по Чехову: воссоздать забытое прошлое

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на автобусной остановке "Сквер им. Чехова".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Здравствуйте! Меня зовут Александр. Любой выходной день — перспектива временно отвлечься от рутинных забот, возможность быстро сменить обстановку. Приятное общение, новые впечатления, укрепление здоровья. Прогулки я любил с детства, усидеть во дворе никогда не мог. Незаметно во мне рос интерес к изучению истории родного края. И вот уже более пятнадцати лет я собираю информацию о различных достопримечательностях, выезжаю, фотографирую! За годы собралось более 200 маршрутов. Цель проведения экскурсий — это попытка обратить внимание на то, что находится вокруг нас, заинтересовать и побудить всех к дальнейшему участию в поездках, сохранении исторических материалов и воспоминаний. Даже в самом современном городе можно услышать немало интересных историй и увидеть массу достопримечательностей. Многое и сам я смогу вам рассказать и продемонстрировать за время нашей прогулки!
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