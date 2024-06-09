В 1965 году новый вокзал Челябинска произвел настоящий фурор. Стеклянное здание, напоминающее космический корабль, стало символом эпохи.
Аудиогид расскажет о прошлом ж/д станции, познакомит с витражами, зимним садом с 70 экзотическими
Аудиогид расскажет о прошлом ж/д станции, познакомит с витражами, зимним садом с 70 экзотическими
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобный аудиогид на смартфоне
- 🌿 Удивительный зимний сад
- 🎨 Витражи с историческими сюжетами
- 💦 Уникальные фонтаны
- 🔊 Особенная акустическая точка
Что можно увидеть
- Витражи
- Зимний сад
- Окно в прошлое
- Фонтан «Держава»
- Фонтаны "Шар" и "Каменный цветок"
- Акустическая точка
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание аудиогида
Что вас ожидает
- Витражи, в разноцветных элементах которых оживут укротители стали, крестьяне, спортсмены и музыканты.
- Зимний сад, где обитают 70 удивительных экзотических растений.
- «Окно в прошлое», через которое можно увидеть первое здание вокзала.
- Фонтан «Держава», который был показан в 1900 году на Всемирной выставке в Париже. Немало желающих захотели приобрести скульптуру, но русские представители на выставке отказались её продать.
- Фонтаны «Шар» и «Каменный цветок».
- Особенная акустическая точка, расположенная прямо в центре здания.
Организационные детали
- Для участия вам потребуются наушники и смартфон. Инструкцию по подключению вы получите сразу после бронирования.
- Остаток суммы нужно оплатить при регистрации на сайте аудиоэкскурсии.
- На экскурсию можно прийти в любое удобное для вас время — вокзал открыт 24/7.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На 1 этаже вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Челябинске
Провела экскурсии для 60 туристов
Аудиогиды экскурсионного проекта «Вокзалы России» расскажут об истории вокзальных комплексов, познакомят с архитектурными особенностями вокзалов и помогут совершить путешествие во времени. Одно из главных преимуществ формата — возможность самостоятельного прослушивания в любое время суток. Для этого на вокзальном комплексе участнику аудиоэкскурсии предоставляется плеер с наушниками. Рассказ сопровождается навигационными подсказками, которые помогут сориентироваться на территории вокзалов.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Челябинска
Похожие экскурсии из Челябинска
Индивидуальная
1.5 часа
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Уральское Бали и уральский Марс: незабываемые фото-локации из Челябинска
Погрузитесь в мир ярких красок и необычных пейзажей в уникальной фото-прогулке по самым красивым местам Урала
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.