Аудиогид по вокзалу Челябинска (круглосуточно)

Погрузитесь в историю вокзала Челябинска с аудиогидом. Узнайте о витражах, зимнем саде и фонтанах. Вокзал открыт 24/7, экскурсия доступна в любое время
В 1965 году новый вокзал Челябинска произвел настоящий фурор. Стеклянное здание, напоминающее космический корабль, стало символом эпохи.

Аудиогид расскажет о прошлом ж/д станции, познакомит с витражами, зимним садом с 70 экзотическими
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растениями, фонтанами "Держава", "Шар" и "Каменный цветок". Вы узнаете о "Окне в прошлое" и особенной акустической точке в центре здания. Вокзал открыт 24/7, так что экскурсию можно пройти в любое время

5 причин купить этот аудиогид

  1. 🎧 Удобный аудиогид на смартфоне
  2. 🌿 Удивительный зимний сад
  3. 🎨 Витражи с историческими сюжетами
  4. 💦 Уникальные фонтаны
  5. 🔊 Особенная акустическая точка

Что можно увидеть

  • Витражи
  • Зимний сад
  • Окно в прошлое
  • Фонтан «Держава»
  • Фонтаны "Шар" и "Каменный цветок"
  • Акустическая точка
Аудиогид по вокзалу Челябинска (круглосуточно)
Аудиогид по вокзалу Челябинска (круглосуточно)
Аудиогид по вокзалу Челябинска (круглосуточно)
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание аудиогида

Что вас ожидает

  • Витражи, в разноцветных элементах которых оживут укротители стали, крестьяне, спортсмены и музыканты.
  • Зимний сад, где обитают 70 удивительных экзотических растений.
  • «Окно в прошлое», через которое можно увидеть первое здание вокзала.
  • Фонтан «Держава», который был показан в 1900 году на Всемирной выставке в Париже. Немало желающих захотели приобрести скульптуру, но русские представители на выставке отказались её продать.
  • Фонтаны «Шар» и «Каменный цветок».
  • Особенная акустическая точка, расположенная прямо в центре здания.

Организационные детали

  • Для участия вам потребуются наушники и смартфон. Инструкцию по подключению вы получите сразу после бронирования.
  • Остаток суммы нужно оплатить при регистрации на сайте аудиоэкскурсии.
  • На экскурсию можно прийти в любое удобное для вас время — вокзал открыт 24/7.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На 1 этаже вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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