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минус 20, благодаря Артему мы не только познакомились с городом, но и не замерзли благодаря некоторой коррекции маршрута. В целом экскурсия дает неплохое общее предоставление о городе, которое расширилось и дополнилось на следующий день на еще одной экскурсии с тем же гидом:)