Групповая пешеходная экскурсия по Челябинску «История в каждом шаге»

Описание экскурсииДобро пожаловать на увлекательную пешеходную экскурсию по историческому центру Челябинска! Мы пройдем по самым знаковым местам, узнаем интересные факты и легенды, связанные с городом, и окунемся в его богатую историю. Прогуляемся по самой известной улице города – Кировке - это пешеходная артерия, полная жизни, с множеством магазинов, кафе и бронзовых скульптур. Здесь мы поговорим о том, как формировался облик Челябинска, какие события происходили на этой улице и какие знаменитые люди здесь бывали. Далее наш путь лежит к Театру оперы и балета, где мы поговорим о челябинской культуре, о театрах, музеях и художниках, которые внесли свой вклад в развитие города. Затем мы увидим Доходные дома Холодова и Дом Злоказовых – великолепные образцы купеческой архитектуры, которые расскажут нам о богатом прошлом Челябинска, как крупного торгового центра. Завершится наша экскурсия на Площади Революции – главной площади города, где мы подведем итоги нашего путешествия во времени и пространстве и полюбуемся архитектурным ансамблем площади.
По субботам в 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кировка
- Театр оперы и балета
- Доходные дома Холодова и Дом Злоказовых
- Главпочтамт
- Инженерный дом
- Памятник добровольцам-танкистам
- Площадь Революции
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Услуги транспорта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Основателям города Челябинска
Завершение: Площадь Революции
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Челябинска
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по челябинскому Арбату откроет вам удивительные истории и судьбы людей, оставивших след в истории города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
Погрузитесь в историю Челябинска через призму конструктивизма и индустриального наследия. Откройте для себя уникальные районы и архитектурные памятники
22 дек в 11:00
24 дек в 11:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.