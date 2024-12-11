В начале 1930-х годов в Челябинске появился новый город, который стал символом советского градостроительства. Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу индустриального прошлого, изучая уникальные архитектурные концепты конструктивизма. Посетители увидят впечатляющие объекты, такие как башня машинного зала электростанции и социалистический город ЧТЗ. Программа подходит для взрослых, интересующихся историей и архитектурой, и обещает незабываемое путешествие в эпоху авангарда

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Башня машинного зала Челябинской электростанции — впечатляющий памятник промышленной архитектуры, символ города в прошлом (смотрим с внешней стороны, внутри разрушено и опасно)

— впечатляющий памятник промышленной архитектуры, символ города в прошлом (смотрим с внешней стороны, внутри разрушено и опасно) Социалистический город ЧТЗ — город как завод, устроенный по индустриальному принципу

— город как завод, устроенный по индустриальному принципу Детали рабочих посёлков вдоль улицы Сталина — частично уничтоженная табличка, плотина на острове, руины стадионов, ясли-«самолёт» и другие необычные элементы

— частично уничтоженная табличка, плотина на острове, руины стадионов, ясли-«самолёт» и другие необычные элементы Квартал Станкостроительного завода им. Орджоникидзе — покажу вам редчайшую лепную типографику, совмещение стилей в отдельно взятом районе и эпичный Дворец культуры

Экскурсия отражает мой академический интерес — я историк и большая часть данных найдена самостоятельно. Во время прогулки расскажу вам про переход от «городов-садов» к ведомственным посёлкам в советском градостроительстве. Мы научимся различать характерные черты и особенности местного конструктивизма, обсудим его неоднородность — а также то, почему столь яркое явление закончилось так быстро.

Кому подойдёт программа

Экскурсия 18+. В первую очередь, она будет интересна для интересующихся архитектурой — конструктивизмом, историей, индустриальным наследием. Скорее всего, не подойдёт для детей и тех, кто воспринимает только неоклассический стиль.

Организационные детали