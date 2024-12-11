В начале 1930-х годов в Челябинске появился новый город, который стал символом советского градостроительства.
Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу индустриального прошлого, изучая уникальные архитектурные концепты конструктивизма.
Посетители увидят впечатляющие объекты, такие как башня машинного зала электростанции и социалистический город ЧТЗ.
Программа подходит для взрослых, интересующихся историей и архитектурой, и обещает незабываемое путешествие в эпоху авангарда
Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу индустриального прошлого, изучая уникальные архитектурные концепты конструктивизма.
Посетители увидят впечатляющие объекты, такие как башня машинного зала электростанции и социалистический город ЧТЗ.
Программа подходит для взрослых, интересующихся историей и архитектурой, и обещает незабываемое путешествие в эпоху авангарда
5 причин купить эту экскурсию
- 🏢 Уникальная архитектура конструктивизма
- 📚 Исторические факты и интересные рассказы
- 🚶♂️ Комбинация пеших и автомобильных маршрутов
- 🔍 Возможность увидеть редкие архитектурные элементы
- 👥 Подходит для любителей истории и архитектуры
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Башня машинного зала Челябинской электростанции
- Социалистический город ЧТЗ
- Квартал Станкостроительного завода им. Орджоникидзе
Описание экскурсии
- Башня машинного зала Челябинской электростанции — впечатляющий памятник промышленной архитектуры, символ города в прошлом (смотрим с внешней стороны, внутри разрушено и опасно)
- Социалистический город ЧТЗ — город как завод, устроенный по индустриальному принципу
- Детали рабочих посёлков вдоль улицы Сталина — частично уничтоженная табличка, плотина на острове, руины стадионов, ясли-«самолёт» и другие необычные элементы
- Квартал Станкостроительного завода им. Орджоникидзе — покажу вам редчайшую лепную типографику, совмещение стилей в отдельно взятом районе и эпичный Дворец культуры
Экскурсия отражает мой академический интерес — я историк и большая часть данных найдена самостоятельно. Во время прогулки расскажу вам про переход от «городов-садов» к ведомственным посёлкам в советском градостроительстве. Мы научимся различать характерные черты и особенности местного конструктивизма, обсудим его неоднородность — а также то, почему столь яркое явление закончилось так быстро.
Кому подойдёт программа
Экскурсия 18+. В первую очередь, она будет интересна для интересующихся архитектурой — конструктивизмом, историей, индустриальным наследием. Скорее всего, не подойдёт для детей и тех, кто воспринимает только неоклассический стиль.
Организационные детали
- Частично маршрут проходит на автомобиле Skoda Yeti (между посёлками), частично — пешком
- Наш маршрут полностью безопасен, но будьте готовы, что рабочие поселки 1930-х маргинализированы
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Челябинске
Провёл экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Илья, я историк, исследователь, экскурсовод и выдумщик. Сейчас мне 36 лет, живу в Челябинске. Занимаюсь и увлекаюсь «городами-заводами», индустриальным и архитектурным наследием Урала. Я писал для изданий «Нож»,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
11 дек 2024
Большое спасибо Илье! Прекрасный гид, интересно организован маршрут, подача информации что называется "с огоньком". Прекрасно провели время и узнали много нового о городе. Рекомендую!
Нургалиева
8 дек 2024
Илья, спасибо огромное за эту экскурсии, мы в полном восторге 😁
Интереснейший гид, подкованный, эрудированный, интересный, рекомендую 👍
Интереснейший гид, подкованный, эрудированный, интересный, рекомендую 👍
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