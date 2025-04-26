Центр Челябинска предлагает уникальную возможность увидеть архитектурное разнообразие: от промышленных зданий до советского ар-деко. Участники экскурсии узнают, как различать стили и какие легенды о городе существуют.
Программа включает посещение площади Революции с её неоклассическими и конструктивистскими зданиями, прогулку по парку «Алое поле» и осмотр старинного элеватора. Экскурсия рассчитана на тех, кто интересуется историей и архитектурой, и проводится индивидуально
Программа включает посещение площади Революции с её неоклассическими и конструктивистскими зданиями, прогулку по парку «Алое поле» и осмотр старинного элеватора. Экскурсия рассчитана на тех, кто интересуется историей и архитектурой, и проводится индивидуально
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные архитектурные стили
- 📚 Исторические факты и легенды
- 🌳 Прогулка по живописному парку
- 🏰 Осмотр старинного элеватора
- 👨🏫 Экскурсия с профессиональным историком
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Ансамбль площади Революции
- Парк «Алое поле»
- Старинный элеватор
Описание экскурсии
На прогулке по центру Челябинска мы обсудим, как менялось представление о прекрасном в градостроительной политике. Вы узнаете, что скрывается за камнем, как различить архитектурные стили и какую легенду о городе выдумал Сергей Довлатов.
В нашей программе:
- Ансамбль площади Революции, где есть здания в дореволюционной неоклассической, конструктивистской, ар-деко стилистике
- Парк «Алое поле» — камерный парк в центре города с множеством небольших деталей и обсерваторией
- Старинный элеватор — самая известная «заброшка», похожая на готический замок. Мы рассмотрим его снаружи
Организационные детали
Участие с детьми обговаривается отдельно — маршрут достаточно протяжённый и может быть тяжёлым для ребят.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Челябинске
Провёл экскурсии для 47 туристов
Меня зовут Илья, я историк, исследователь, экскурсовод и выдумщик. Живу в Челябинске. Занимаюсь и увлекаюсь «городами-заводами», индустриальным и архитектурным наследием Урала. Я писал для изданий «Нож», «в лесах» и других,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
26 апр 2025
Илья очень любит и хорошо знает свой город. Из не туристического Челябинска он выжал по максимуму и показал его скрытые прелести, что наполнило программу и оставило приятное впечатление о промышленном городе. Илья хороший рассказчик и глубоко погружённый в тему человек. Всё было отлично!
Александр
8 апр 2025
Экскурсия очень понравилась! Илья очень грамотный специалист в своём деле. Пунктуален. Рассказывает интересно. Очень много знает об истории города. Очень вежлив. Хороший водитель, знающий свой город на отлично. После экскурсии отвёз нас туда, куда нам нужно было. Илью я уже рекомендовал своему товарищу, который в ближайшее время хочет провести в Челябинске несколько дней. Спасибо Илье за выделенное нам время!
марина
15 янв 2025
Великолепная экскурсия для любителей и ценителей архитектуры. Экскурсовод отлично разбирается в теме, занимается исследованиями в области истории и архитектуры. Интересный рассказчик, учитывает все потребности и интересы экскурсанта. Экскурсию однозначно рекомендую
П
Павел
4 янв 2025
На этой экскурсии можно увидеть и услышать то, что вряд ли можно услышать от типичного экскурсовода!
Приятно, что Илья действительно много знает о городе и его истории и может ответить на внезапные вопросы пытливых экскурсантов.
Экскурсия на авто с таким рассказчиком - одно из лучших решений в знакомстве с городом Че!
Приятно, что Илья действительно много знает о городе и его истории и может ответить на внезапные вопросы пытливых экскурсантов.
Экскурсия на авто с таким рассказчиком - одно из лучших решений в знакомстве с городом Че!
Т
Татьяна
3 янв 2025
Экскурсия понравилась. Илья интересный собеседник. Показал нам совершенно неожиданные исторические здания и объекты в казалось бы хорошо известных нам районах города.
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