Центр Челябинска предлагает уникальную возможность увидеть архитектурное разнообразие: от промышленных зданий до советского ар-деко. Участники экскурсии узнают, как различать стили и какие легенды о городе существуют. Программа включает посещение площади Революции с её неоклассическими и конструктивистскими зданиями, прогулку по парку «Алое поле» и осмотр старинного элеватора. Экскурсия рассчитана на тех, кто интересуется историей и архитектурой, и проводится индивидуально

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

На прогулке по центру Челябинска мы обсудим, как менялось представление о прекрасном в градостроительной политике. Вы узнаете, что скрывается за камнем, как различить архитектурные стили и какую легенду о городе выдумал Сергей Довлатов.

В нашей программе:

Ансамбль площади Революции, где есть здания в дореволюционной неоклассической, конструктивистской, ар-деко стилистике

где есть здания в дореволюционной неоклассической, конструктивистской, ар-деко стилистике Парк «Алое поле» — камерный парк в центре города с множеством небольших деталей и обсерваторией

— камерный парк в центре города с множеством небольших деталей и обсерваторией Старинный элеватор — самая известная «заброшка», похожая на готический замок. Мы рассмотрим его снаружи

Организационные детали

Участие с детьми обговаривается отдельно — маршрут достаточно протяжённый и может быть тяжёлым для ребят.