Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом

Исследуйте центр Челябинска, погружаясь в историю архитектуры. Узнайте, как изменялись стили и легенды города на прогулке с историком
Центр Челябинска предлагает уникальную возможность увидеть архитектурное разнообразие: от промышленных зданий до советского ар-деко. Участники экскурсии узнают, как различать стили и какие легенды о городе существуют.

Программа включает посещение площади Революции с её неоклассическими и конструктивистскими зданиями, прогулку по парку «Алое поле» и осмотр старинного элеватора. Экскурсия рассчитана на тех, кто интересуется историей и архитектурой, и проводится индивидуально
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные архитектурные стили
  • 📚 Исторические факты и легенды
  • 🌳 Прогулка по живописному парку
  • 🏰 Осмотр старинного элеватора
  • 👨‍🏫 Экскурсия с профессиональным историком
Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
Архитектура Челябинска, или Идентичность в типовом
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Ансамбль площади Революции
  • Парк «Алое поле»
  • Старинный элеватор

Описание экскурсии

На прогулке по центру Челябинска мы обсудим, как менялось представление о прекрасном в градостроительной политике. Вы узнаете, что скрывается за камнем, как различить архитектурные стили и какую легенду о городе выдумал Сергей Довлатов.

В нашей программе:

  • Ансамбль площади Революции, где есть здания в дореволюционной неоклассической, конструктивистской, ар-деко стилистике
  • Парк «Алое поле» — камерный парк в центре города с множеством небольших деталей и обсерваторией
  • Старинный элеватор — самая известная «заброшка», похожая на готический замок. Мы рассмотрим его снаружи

Организационные детали

Участие с детьми обговаривается отдельно — маршрут достаточно протяжённый и может быть тяжёлым для ребят.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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П
26 апр 2025
Илья очень любит и хорошо знает свой город. Из не туристического Челябинска он выжал по максимуму и показал его скрытые прелести, что наполнило программу и оставило приятное впечатление о промышленном городе. Илья хороший рассказчик и глубоко погружённый в тему человек. Всё было отлично!
Александр
8 апр 2025
Экскурсия очень понравилась! Илья очень грамотный специалист в своём деле. Пунктуален. Рассказывает интересно. Очень много знает об истории города. Очень вежлив. Хороший водитель, знающий свой город на отлично. После экскурсии отвёз нас туда, куда нам нужно было. Илью я уже рекомендовал своему товарищу, который в ближайшее время хочет провести в Челябинске несколько дней. Спасибо Илье за выделенное нам время!
Экскурсия очень понравилась! Илья очень грамотный специалист в своём деле. Пунктуален. Рассказывает интересно. Очень много знаетЭкскурсия очень понравилась! Илья очень грамотный специалист в своём деле. Пунктуален. Рассказывает интересно. Очень много знаетЭкскурсия очень понравилась! Илья очень грамотный специалист в своём деле. Пунктуален. Рассказывает интересно. Очень много знаетЭкскурсия очень понравилась! Илья очень грамотный специалист в своём деле. Пунктуален. Рассказывает интересно. Очень много знает
марина
15 янв 2025
Великолепная экскурсия для любителей и ценителей архитектуры. Экскурсовод отлично разбирается в теме, занимается исследованиями в области истории и архитектуры. Интересный рассказчик, учитывает все потребности и интересы экскурсанта. Экскурсию однозначно рекомендую
П
4 янв 2025
На этой экскурсии можно увидеть и услышать то, что вряд ли можно услышать от типичного экскурсовода!
Приятно, что Илья действительно много знает о городе и его истории и может ответить на внезапные вопросы пытливых экскурсантов.
Экскурсия на авто с таким рассказчиком - одно из лучших решений в знакомстве с городом Че!
Т
3 янв 2025
Экскурсия понравилась. Илья интересный собеседник. Показал нам совершенно неожиданные исторические здания и объекты в казалось бы хорошо известных нам районах города.

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