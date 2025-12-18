Мастер-класс «Браслет-оберег из натуральных камней» в Челябинске

Описание мастер-классаНа занятии Вы Познакомитесь с магией и свойствами натуральных камней: узнаете, как каждый минерал влияет на энергию, настроение и удачу. Подберете свою уникальную комбинацию камней, которая резонирует именно с вашими желаниями: привлечь любовь, найти спокойствие, добавить уверенности или приманить финансовый поток. Создадите своими руками мощный артефакт, заряженный вашим намерением. Такой браслет будет не просто аксессуаром, а ещё верным спутником и защитником. Все материалы входят в стоимость мастер-класса! Вы заберете с собой не только готовый браслет, но и прекрасное настроение и новые знания.
Дату и время можно подобрать индивидуально. Для этого просто позвоните или напишите нам.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Молодогвардейцев, 60В
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время можно подобрать индивидуально. Для этого просто позвоните или напишите нам.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Челябинска
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по челябинскому Арбату откроет вам удивительные истории и судьбы людей, оставивших след в истории города
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Завтра в 08:00
20 дек в 08:00
10 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Соцгород Челябинск: архитектура конструктивизма
Погрузитесь в историю Челябинска через призму конструктивизма и индустриального наследия. Откройте для себя уникальные районы и архитектурные памятники
24 дек в 11:00
28 дек в 14:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.