Описание мастер-классаСоздай свой шедевр за один вечер в нашей уютной студии мастер-классов «Арт-Пятница». Вино, краски и хорошая компания прилагаются! Мы проводим более 40 различных мастер-классов, а это значит, что каждый наёдет занятие по душе. Если вы хотите пригласить спутника на свидание, провести романтичный творческий вечера, то позвоните нам и мы всё устроим. Если Вам нужен креативный корпоратив, то позвоните нам и мы всё устроим. Если Вам нужен детский весёлый праздник, то позвоните нам и мы всё устроим. Если Вы хотите провести незабываемый день рождения, то позвоните нам и мы всё устроим. Да, да, мы такие универсальные, и это не слова а реальность. У нас в студии рисуют картины, варят свечи, украшают бенто-торты, создают собственные духи, раскрашивают мишек в технике флюид-арт, расписывают шоперы и футболки, через карту желаний воплощают мечты в реальность, создают браслеты-обереги из натуральных камней и многое другое… Пиши или звони, мы всегда на связи
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс, всё что участники создали, забирают с собой
Место начала и завершения?
Г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев д. 60в, оф 904
Когда и сколько длится?
Когда: Забронировать праздник или мероприятие можно в любое время по звонку или в любой месенджер по номеру телефона 89090833033.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
