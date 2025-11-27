Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание мастер-класса Создай свой шедевр за один вечер в нашей уютной студии мастер-классов «Арт-Пятница». Вино, краски и хорошая компания прилагаются! Мы проводим более 40 различных мастер-классов, а это значит, что каждый наёдет занятие по душе. Если вы хотите пригласить спутника на свидание, провести романтичный творческий вечера, то позвоните нам и мы всё устроим. Если Вам нужен креативный корпоратив, то позвоните нам и мы всё устроим. Если Вам нужен детский весёлый праздник, то позвоните нам и мы всё устроим. Если Вы хотите провести незабываемый день рождения, то позвоните нам и мы всё устроим. Да, да, мы такие универсальные, и это не слова а реальность. У нас в студии рисуют картины, варят свечи, украшают бенто-торты, создают собственные духи, раскрашивают мишек в технике флюид-арт, расписывают шоперы и футболки, через карту желаний воплощают мечты в реальность, создают браслеты-обереги из натуральных камней и многое другое… Пиши или звони, мы всегда на связи

Забронировать праздник или мероприятие можно в любое время по звонку или в любой месенджер по номеру телефона 89090833033. Выбрать дату