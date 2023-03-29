Многе в отзывах пишут про питание в походах, у меня вопросов по этой части в итоге особо не возникло. Голодным я себя не ощущал, да и в целом не сильно ожидал кулинарных изысков: не в гастротур ехал. По перекусам – сладкого многовато, как по мне. Это калории, конечно, но лучше было бы перемежать быстрые углеводы батончиков и шоколадок чем-то ещё (зерновые батончики, сухофрукты, орехи – имели место, но в следовых количествах). Вместе с тем не могу не отметить стремления сделать основную еду не безвкусным источником калорий на день, а добавить что-то для оригинальности: орехи, сухофрукты, оливки, сухарики, бекон, много чего. Не могли оставить равнодушным, конечно, десерт от Любы с местным колоритом с кедровыми орешками, котлеты «походные» (приготовленные, не полуфабрикаты), ну и конечно же вышеупомянутый борщ! Эти, казалось бы, мелочи, делают атмосферу похода!



По части дисциплины, на мой взгляд, Любе и Алёне удалось нащупать оптимальный баланс между организованностью и обоснованной свободой для того, чтобы люди смогли посмотреть и пофотографировать всё без ощущения постоянного бега с языком на плече. В группе на этот счёт были разные мнения, но я высказываю своё.



Поддержка и участие всем в группе были оказаны на достойном уровне, никто, насколько я могу судить, не остался без внимания. Все возникающие вопросы Люба и Алёна старались решать и интересовались как у кого обстоят дела: физическая форма у всех разная, это старались учитывать. Всевозможные мероприятия из разряда «массовик-затейник» были также организованы и предложены всем желающим, в то же время не желающим была предоставлена возможность отдохнуть без лишнего шума.



Сверх того, для полноты атмосферы Люба и Алёна привнесли ещё некоторые самобытные оттенки во время вечерних посиделок. Но, не буду раскрывать все карты: записывайтесь в поход и сами всё узнаете…



Еще по организационным вопросам: в ходе поездки я по неосторожности повредил арендованный пуховик: ткань зацепилась об острую ледышку и надорвалась. Неприятненько! Но, сам виноват, и никто от этого не застрахован. Сложил аккуратно пуховик и больше не пользовал, благо не особо-то и было надо: погода не лютовала. По возвращении сотрудники принимающей стороны отдали его в ремонт, мне выслали в телеге копию счёта с суммой, в которую обошелся ремонт, как обоснование для размера удержания из залога. Очень конструктивно, люблю деловой подход! Так что по разрешению небольших нештатных ситуаций у меня к компании в целом и работе её сотрудников вопросов нет.