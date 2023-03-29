А пеший поход по национальному парку Таганай – отличная возможность все это увидеть, насладиться романтикой укрытых снегом гор и лесов с комфортом, так как все ночевки будут в отапливаемых домиках – никто не замерзнет!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Отправление на Таганай. Подготовка к походу
Встречаемся в Челябинске в 12:50 у музея Южного Урала, первым делом изучим историю мест, которые планируем посетить.
После экскурсии садимся в трансфер и отправляемся на Таганай.
Пешком сегодня никуда идти не надо, приезжаем на Центральную усадьбу и здесь же остаёмся на ночь.
Это главные ворота парка, у которых берут свое начало все официальные маршруты.
Пройдём регистрацию и получим необходимые разрешения, затем заселение в домики, знакомство, первый совместный ужин и спать.
Завтра в поход!
Переезд на машине около 150 км. Высота 550 м.
Таганайский источник «Белый Ключ». Восхождение на гору Двуглавая сопка
Первый переход под рюкзаком и встреча Нового Года (для группы на новогодние даты).
По пути заглянем к приюту "Белый Ключ", где находится самый известный Таганайский источник “Белый Ключ” с чистейшей прозрачной и очень вкусной водой.
Говорят, вода обладает исцеляющими свойствами.
Рядом с источником удобно расположена железная лестница (200 ступеней), рядом с которой мы оставим рюкзаки и налегке начнем восхождение на гору Двуглавая сопка.
Сквозь верхушки деревьев словно вырывающиеся из горы перья птиц проглядывают скалы.
Именно поэтому южную вершину сопки называют "Перья" (1034 м).
Налюбовавшись видами, спускаемся к рюкзачкам, по которым уже соскучились, и продолжаем путь.
Наша цель – туристический приют "Таганай", который находится в живописном месте у подножия горы Круглица.
Туда мы отправимся завтра, а сегодня – отдыхаем и готовимся к Новому Году!
Здесь в горах никакого электричества, связи и интернета.
На столе свечи, в печи – дрова, мы готовы к праздничному ужину, чтобы встретить 2023 в компании новых друзей.
Переход 14 км. Высота 769 м.
Гора Круглица. Киалимский кордон. Гора Ицыл
Неспешный подъем и завтрак!
В качестве разминки налегке отправимся штурмовать вершину горы Круглица (1178м).
Тропа в одну сторону всего 3 км, набор высоты 400 м, но в зимний период подняться наверх не так-то просто, ведь у подножия тропу заметает снегом, а подниматься по склону приходится по осыпающемуся курумнику, скрытому под снегом.
Но под руководством опытного инструктора мы с ним легко справимся!
На вершине отдыхаем, пьем чай из термосов и возвращаемся в приют "Таганай", собираем вещи и уходим к Киалимскому кордону на ночевку.
После заселения сходим налегке на гору Ицыл.
У нее две вершины, наиболее высокая находится на отметке 1068 метров над уровнем моря – сюда мы и отправимся, набор высоты составит 470 м.
Именно здесь проходит граница национального парка Таганай, а заодно и граница Европы с Азией.
Вы когда-нибудь стояли так, чтобы справа от вас была одна часть света, а слева другая?)
Сегодня будет именно так!
С вершины открывается потрясающий вид: в центре характерный пик Откликного Гребня, левее Двуглавая сопка, правее высшая точка горной системы – гора Круглица, на которой мы были совсем недавно.
Название "Ицыл" в переводе с башкирского языка означает «вечный ветер».
И действительно, здесь довольно ветрено, поэтому отдыхаем недолго и скорей возвращаемся в приют на ночевку.
Вечером нас ждет жаркая баня, самые смелые смогут окунуться в прорубь или нырнуть в сугроб.
Переход под рюкзаком 10 км. Высота 600 м.
Вершина Дальний Таганай
Сегодня самый короткий переход и самый большой набор высоты под рюкзаком.
Наша цель – вершина Дальний Таганай, самая северная и наиболее обширная по площади вершина одноименного хребта.
В центре вершины расположена высокогорная метеостанция “Таганай-гора”, открытая 20 августа 1932 года и закрытая в 2005 г., теперь здесь находится туристический приют.
С набором высоты мы увидим, как меняется лес: сосны и березы становятся все более малорослыми, а к вершине исчезают вовсе.
На Дальнем Таганае из-за отсутствия высокой растительности потрясающие виды неба, закаты и восходы.
После заселения налегке прогуляемся на гребень "Драконова гора", своей зазубренной вершиной напоминающий спину чудовища.
Переход 5 км. Высота 1146 м, набор 550м.
Возвращение к приюту «Таганай»
Начинаем возвращение, сегодня у нас несложный переход к уже знакомому приюту “Таганай”.
Гуляем, играем в активные игры.
Вечером готовим ужин, поём песни под гитару.
Зима в горах очень красивая, а ночью, когда чистое небо усыпано звёздами – просто бесподобная!
Высота 769 м., переход 11 км, спуск 380м.
Покорение вершины Откликной гребень
Собираем вещи и отправляемся в путь.
Сегодня нас ждет покорение, наверное, самой красивой вершины Таганая, которая называется Откликной гребень (1155м).
Это название гора получила за громкое, многократное эхо, которое отражается от почти вертикальной скалистой стены.
Наверх поднимаемся налегке (набор 80 м), а затем под рюкзаками продолжаем путь к уже знакомой Центральной Усадьбе.
Последний уютный вечер, чаи и посиделки до утра.
Высота 550 м. . Переход 14 км.
Музей Природы. Отъезд
Утром посетим Музей Природы и магазин сувениров, а затем на заказном трансфере едем в Челябинск, прибытие примерно в 11 часов по местному времени.
По желанию можно остаться в городе Златоуст и уехать на поезде оттуда.
Проживание
Тур предусматривает проживание на территории Нац. Парка в отапливаемых домах/шатрах/приютах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от Челябинска до начала маршрута и обратно
- Проживание на территории Нац. Парка в отапливаемых домах/шатрах/приютах
- Экскурсия в Челябинске по историческому музею Южного Урала
- Плата за посещение нац. парка
- Вкусное трехразовое питание и перекусы
- Всё необходимое групповое оборудование (котлы, газовые горелки, газ.)
- Жаркая баня на дровах 2 раза за поход
- Страховка от НС
- Новогодние подарки от клуба
- Услуги опытных инструкторов
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Челябинска и обратно
- Одежда и личное снаряжение по списку
- Сувениры (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Россия, Челябинск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
Одежда:
- одежда для сна;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- пуховик (теплая куртка);
- перчатки;
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- шапка теплая;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- зимняя обувь;
Личные вещи:
- паспорт;
- термос (1л.);
- набор посуды (КЛМН);
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- банное;
- очки солнцезащитные;
Рекомендуем добавить:
- штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- фонарики (гамаши, бахилы);
- деньги;
- спички;
- медицинский полис;
- платье;
- пауэрбанк;
- химические грелки;
- зимние рыбацкие сапоги EVA.
В зимнем походе особенно внимательно нужно подойти к подбору снаряжения! Берем по-минимуму, но очень продуманно. Ночуем в отапливаемых домиках, поэтому пенка не нужна, а спальника достаточно весенне-осеннего. Не забывайте, что вам еще нести часть общественного снаряжения и еду, поэтому личные вещи должны занимать не более 70% рюкзака. Средний объем общественного модуля - полный большой пакет из Пятерочки, он должен легко помещаться в ваш рюкзак.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как выбрать билеты?
Встреча группы в 12:50 в Челябинске у исторического музея по адресу ул. Труда, 100.
Чтобы добраться на самолете:
Прилететь нужно в аэропорт Челябинска (30 декабря,2 января) до 12-00, улетать можно (6 января, 8 января) начиная с 14-00;
При покупке билетов обращайте внимание на багаж, он должен быть не меньше 10 кг!
На поезде:
Приехать в Челябинск нужно (30 декабря, 2 января) не позднее 12-30
Если поезд проходит станцию Златоуст и вы готовы пропустить экскурсию в музей, можно брать билеты до Златоуста и присоединиться к группе там в 16:00 (30 декабря, 2 января).
Уезжать из Челябинска можно с 12:00 (6 января, 8 января).
- Есть ли скидки в туре?
Скидка 1 000 рублей – для компаний от 4х человек, скидка каждому (не суммируется с другими скидками);
Скидка для доноров 1 000 рублей (необходимо предоставить подтверждающие документы);
Детям от 13 до 17 лет – стоимость 38 600 рублей (не суммируется с другими скидками).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
По части дисциплины, на мой взгляд, Любе и Алёне удалось нащупать оптимальный баланс между организованностью и обоснованной свободой для того, чтобы люди смогли посмотреть и пофотографировать всё без ощущения постоянного бега с языком на плече. В группе на этот счёт были разные мнения, но я высказываю своё.
Поддержка и участие всем в группе были оказаны на достойном уровне, никто, насколько я могу судить, не остался без внимания. Все возникающие вопросы Люба и Алёна старались решать и интересовались как у кого обстоят дела: физическая форма у всех разная, это старались учитывать. Всевозможные мероприятия из разряда «массовик-затейник» были также организованы и предложены всем желающим, в то же время не желающим была предоставлена возможность отдохнуть без лишнего шума.
Сверх того, для полноты атмосферы Люба и Алёна привнесли ещё некоторые самобытные оттенки во время вечерних посиделок. Но, не буду раскрывать все карты: записывайтесь в поход и сами всё узнаете…
Еще по организационным вопросам: в ходе поездки я по неосторожности повредил арендованный пуховик: ткань зацепилась об острую ледышку и надорвалась. Неприятненько! Но, сам виноват, и никто от этого не застрахован. Сложил аккуратно пуховик и больше не пользовал, благо не особо-то и было надо: погода не лютовала. По возвращении сотрудники принимающей стороны отдали его в ремонт, мне выслали в телеге копию счёта с суммой, в которую обошелся ремонт, как обоснование для размера удержания из залога. Очень конструктивно, люблю деловой подход! Так что по разрешению небольших нештатных ситуаций у меня к компании в целом и работе её сотрудников вопросов нет.