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Авторский тур
7 дней
Новогодний поход по Уралу
Начало: Россия, Челябинск
«Первый переход под рюкзаком и встреча Нового Года (для группы на новогодние даты)»
30 дек в 10:00
2 янв в 10:00
5400046 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние приключения на Урале без рюкзаков. Зюраткуль
Начало: Челябинск
«Новогодние приключения в национальном парке Зюраткуль»
30 дек в 10:00
52 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна11 июня 2024Снаряжение, сопровождение до похода, еда, инструкторы, все-все-все на высшем уровне!
- ССергей15 мая 2024Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Новогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными и снежными, сугробы большими, и
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ССергей9 января 2024В целом понравилось, были небольшие сложности с разницей в уровне группы - кому-то было слишком просто/другим слишком сложно, но это скорее мелочи. Очень красивые места и приятные сопровождающие.
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит тур в Челябинске в июне 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 тура от 46 500 до 52 500 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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