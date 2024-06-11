Встречаем Новый Год 2025 в Челябинске

Найдено 4 тура в категории «Новогодние 2025» в Челябинске, цены от 46 500 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодний поход по Уралу
🚶 Пешая
скидка
14%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодний поход по Уралу
Начало: Россия, Челябинск
«Первый переход под рюкзаком и встреча Нового Года (для группы на новогодние даты)»
30 дек в 10:00
2 янв в 10:00
5400046 500 за человека
Новогодние приключения на Урале без рюкзаков. Зюраткуль
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодние приключения на Урале без рюкзаков. Зюраткуль
Начало: Челябинск
«Новогодние приключения в национальном парке Зюраткуль»
30 дек в 10:00
52 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    11 июня 2024
    Новогодний поход по Уралу
    Снаряжение, сопровождение до похода, еда, инструкторы, все-все-все на высшем уровне!
  • С
    Сергей
    15 мая 2024
    Новогодний поход по Уралу
    Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно.
    Всё было очень хорошо Но единственное на обратный путь - я еле-еле успел на обратный поезд. А так было всё замечательно
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Новогодние приключения на Урале без рюкзаков. Зюраткуль
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Новогодний поход по Уралу
    Новогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными и снежными, сугробы большими, и
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    не имело значения течение времени… можно было беззаботно слоняться по улице, валяться в снегу, петь песни от души, играть в незамысловатые игры, верить в Деда Мороза, который приносит подарки и быть счастливым просто так, а не потому что! Когда, как ребёнку, приходилось открывать много нового и учиться взаимодействовать с разными людьми, налаживать контакты. А оказываясь в условиях необустроенного быта, не впадать в депрессию от дискомфорта, а включать фантазию и находить пользу в любой ситуации. При отсутствии электричества зажечь свечи или гирлянды и создать атмосферу уюта и праздника. Собравшись в одном домике в тесной компании, отложить телефоны и пообщаться друг с другом, или спеть песни большой и дружной компанией. Вместе готовить и угощать друг друга. Поддерживать, когда это необходимо. Спать в стеснённых условиях, чтобы было теплее. Отпустить своего внутреннего взрослого ребёнка на волю, наконец, и почувствовать счастье в мелочах. В созерцании красоты зимнего Урала. В глотке зимнего морозного воздуха. В солнце сквозь деревья. В покорении небольшой сопки, и в отсутствии ветра на вершине этой горы. В преодолении себя и открытии чего-то нового. В чистом звёздном небе, которое близко, как никогда. В единении с природой и миром… И в том, что за короткий промежуток времени совершенно посторонние люди могут стать частью твоей истории, твоего мира, частичкой твоей души! Спасибо🙏💕 что этот Новый год начался с таких приятных впечатлений и открытий!!! Всех обнимаю🤗 благодарю🙏 и оставляю эти приятные моменты для себя!!! А всем остальным желаю начать Новый год именно с такой страницы и с таких эмоций! Где их искать, вы уже знаете!)

    Новогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными иНовогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными иНовогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными иНовогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными иНовогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными иНовогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными иНовогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными иНовогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Новогодние приключения на Урале без рюкзаков. Зюраткуль
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • С
    Сергей
    9 января 2024
    Новогодние приключения на Урале без рюкзаков. Зюраткуль
    В целом понравилось, были небольшие сложности с разницей в уровне группы - кому-то было слишком просто/другим слишком сложно, но это скорее мелочи. Очень красивые места и приятные сопровождающие.

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Новогодние 2025»

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Сколько стоит тур в Челябинске в июне 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 тура от 46 500 до 52 500 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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