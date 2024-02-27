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Авторский тур
6 дней
Южный Урал. Семейный тур
Начало: Челябинск
21 июля в 10:00
47 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Таганай и Тургояк. Легенды Южного Урала
Начало: Челябинск
14 июля в 10:00
4 авг в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодний поход по Уралу
Начало: Россия, Челябинск
30 дек в 10:00
2 янв в 10:00
46 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодние приключения на Урале без рюкзаков. Зюраткуль
Начало: Челябинск
30 дек в 10:00
52 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Начало: Россия, Челябинск
29 авг в 10:00
18 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Начало: Челябинская область, Златоуст
34 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ЮЮлия10 января 2024Новогодний Таганай 2024, я запомню тебя, как путешествие в беззаботное детство. Когда зимы были морозными и снежными, сугробы большими, и
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ССергей9 января 2024В целом понравилось, были небольшие сложности с разницей в уровне группы - кому-то было слишком просто/другим слишком сложно, но это скорее мелочи. Очень красивые места и приятные сопровождающие.
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ММария22 августа 2023Нургуш. Зимнее путешествие по Южному УралуПрограмма потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
- ВВдовина1 августа 2023Нургуш. Зимнее путешествие по Южному УралуВ целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Пешеходные»
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