Зимний Таганай
Вам представится возможность подняться на Двуглавую сопку с ее знаменитыми скальными перьями, взойти на высшую точку хребта Таганай – гору Круглица – и увидеть жемчужину национального парка – живописный Откликной гребень!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Златоуст - Белый ключ - Двуглавая сопка - Белый ключ - Гремучий ключ
8:00 Встреча группы у входа в национальный парк “Таганай” на окраине г. Златоуст.
Ориентировочно 8:30 – регистрация участников, распределение группового снаряжения.
Переход до приюта Белый ключ (6 км).
Белый Ключ – родник, известный своей прозрачной, вкусной и всегда прохладной водой.
Свое название он получил от белого кварцита, которым покрыто дно источника.
Отсюда, оставив рюкзаки, мы поднимемся на вершину Двуглавая сопка (1,5 км в одну сторону).
Маршрут подъема начинается по металлической лестнице и продолжается по довольно крутой тропе, петляющей между берез.
На вершине, оказавшись на высоте 1033 м над уровнем моря, мы увидим знаменитые "перья" (скалы, названные так за характерную форму) и полюбуемся панорамой Откликного гребня и горы Круглица, устроим фотосессию.
Спуск к Белому ключу, обеденный перекус.
Переход до приюта Гремучий ключ (3 км).
Установка лагеря, ужин, вечерние посиделки.
Пешком: 9 км с рюкзаками, 3 км налегке. Питание: обед (перекус), ужин.
Приют Гремучий ключ - Откликной гребень - Долина сказок - гора Круглица - приют Гремучий ключ
Подъем, завтрак.
Трекинг налегке до Откликного гребня, далее по тропе через Долину сказок на гору Круглица (12 км).
Откликной гребень – визитная карточка Таганая, издалека хребет напоминает то доисторического ящера, то застывшую на взлёте морскую волну.
У подножья Откликного – уникальный по красоте участок низкорослого хвойного леса, который зимой превращается в причудливые снежные скульптуры.
Это место принято называть Долиной сказок.
Круглица, подобно магниту, притягивает эзотериков, оккультистов, экстрасенсов.
На камнях краской то тут, то там нанесены разнообразные священные знаки.
Самый распространенный – знак Рериха.
Также здесь много сложенных из камней небольших сейдов.
Говорят, что загаданные на Круглице желания непременно сбываются.
Возвращение к приюту Гремучий ключ, ужин, вечерние посиделки, для желающих – баня.
Пешком: 12 км налегке. Питание: завтрак, обед (перекус), ужин.
Приют Гремучий ключ - каменная река - приют Таганай - скальные останцы Три брата - приют Таганай
Подъем, завтрак, сбор лагеря.
Переход до приюта Таганай (7 км), установка лагеря, обед.
Радиальный выход скальные останцы “Три брата” (7км в одну сторону).
Три Брата – представляют собой столбообразные скальные останцы высотой от 30 до 50 метров.
Расположились Три Брата между двумя известнейшими достопримечательностями – Дальним Таганаем (Метеостанция) и высшей точкой национального парка – Круглицей.
В XIX веке здесь располагался староверческий скит, а сами скалы почитались в качестве культового объекта.
В наши дни Три Брата прославились среди туристов в качестве аномальной зоны.
По рассказам очевидцев, периодически близ скальных останцев мерещатся полупрозрачные фигуры, слышаться странные звуки и удивляет вакуумная тишина и полное отсутствие какой-либо живности вблизи каменных исполинов.
Короче говоря, место весьма интересное и необычное.
Возвращение в лагерь, ужин.
Пешком: 7 км с рюкзаками, 14 км налегке. Питание: завтрак, обед (перекус), ужин.
Приют Таганай - Дальний Таганай, метеостанция Таганай-гора - приют Таганай
Подъем, завтрак.
Радиальный выход на хребет Дальний Таганай и посещение метеостанции "Таганай-гора" (22 км).
Дальний Таганай (1146 м) – самая северная и наиболее обширная по площади вершина хребта Большой Таганай.
Здесь – самая настоящая тундра со свойственной ей растительностью.
На вершине стоят домики метеостанции “Таганай-гора” – самой высокогорной метеостанции на всем Урале.
Возвращение в лагерь, рождественский ужин, вечерние посиделки.
Пешком: 22 км налегке. Питание: завтрак, обед (перекус), ужин.
Приют Таганай - Центральной усадьбе национального парка «Таганай»
Подъем, завтрак, сбор лагеря.
Спуск к “Центральной усадьбе” (14 км).
Обед – перекус.
16:00 Отъезд.
Пешком: 14 км с рюкзаками. Питание: завтрак, обед (перекус).
Проживание
Тур предусматривает проживание в зимних палатках на 8-10 мест с печкой.
Варианты проживания
Теплые палатки
Палатки байкал-8, производства свердловской фирмы ВЕК экипировочный центр. Трехслойная палатка с уникальным принципом "термоса" отлично удерживает тепло.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Плата за пребывание на территории национального парка "Таганай"
- Питание на маршруте (4 завтрака, 3 обеда перекусом, 2 горячих обеда, 4 ужина, в т. ч. рождественский ужин)
- Групповое снаряжение (палатки с печкой, костровое и газовое оборудование, газ, общественная аптечка, средства связи и навигации)
- Работа инструкторов
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный баф
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Златоуст и обратно
- Трансфер до национального парка “Таганай” и обратно
- Баня на Гремучем ключе
- Чаевые гидам
- Место начала и завершения?
- Челябинская область, Златоуст
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- рюкзак 80-100 л с накидкой от снега;
- рюкзак 20-30 л для радиальных выходов;
- коврик туристический (предоставляется);
- спальный мешок (при необходимости предоставляется, температурный режим +5);
- трекинговые палки;
- сидушка на резинке (хоба, подпопник);
- фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек;
Одежда и обувь:
- ботинки трекинговые утепленные;
- гамаши (фонарики). Защищают от попадания снега в ботинки;
- обувь для лагеря (хорошо себя зарекомендовали рыбацкие сапоги из вспененного материала ЭВА – легкие и теплые);
- куртка утепленная/пуховик (для пребывания в лагере);
- куртка ветро- и влагозащитная;
- штаны утепленные для лагеря;
- штаны ветро- и влагозащитные;
- куртка или жилетка утепленная;
- шапка флисовая, бафф;
- кофта утепленная (флисовая);
- носки треккинговые (3 пары, синтетические)+теплые носки 2 пары;
- 2 комплект термобелья (ходовое и для сна);
- купальные принадлежности.
Что взять еще:
- 1 литр сухарей (можно уложить в тетрапак из под сока на 1 л.);
- тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички;
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
- полотенце;
- термос (0,5 -1 литр);
- бутылка для воды или гидратор;
- очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
- крем от загара SPF 20-30;
- помада гигиеническая;
- деньги на сувениры и дополнительные расходы;
Документы:
- паспорт;
- полис страхования от н/с;
- Дополнительно:
- фотоаппарат (видеокамера);
- набор ниток с иголкой;
- веревка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какая нитка маршрута?
Центральная усадьба национального парка «Таганай» – Белый ключ – Двуглавая сопка – Белый ключ – Гремучий ключ – Откликной гребень – Долина сказок – гора Круглица – Гремучий ключ – приют “Таганай” – останцы Три брата – приют “Таганай” – метеостанция – приют «Таганай» – центральная усадьба национального парка «Таганай».
Программа может быть изменена на усмотрение инструктора в зависимости от погодных условий и физической подготовки участников группы.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.