Нас ждет путешествие по настоящему царству скал, каменных рек, ледяных ручьев, непроходимой тайги и реликтовых лесов.
Неповторимая по своей красоте страна, окутанная множеством легенд, сказаний и даже аномальных явлений — ведь именно здесь разделяются Европа и Азия!
янв
фев
мар
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало маршрута, восхождение на Двуглавую сопку
Встречаемся на железнодорожном вокзале Златоуста, куда можно добраться из Москвы прямым поездом или через Челябинск самолетом и междугородним трансфером (автобус или групповое такси).
Дальше начинается наше путешествие в национальный парк «Таганай», где первым делом регистрируемся в МЧС, оформляем билеты и начинаем свое знакомство с парком.
После инструктажа за завтраком собираем рюкзаки и отправляемся по таинственному зимнему лесу к кордону перед знаменитой Двуглавой сопкой.
Оставляем рюкзаки в домике и начинаем восхождение на главную вершину южного Таганая, на высоту 1034 метра, чтобы увидеть легендарные Перья, напоминающие чешую дракона, и долину среднего Таганая, где проходит большая часть нашего маршрута.
За день мы пройдем 6 километров с рюкзаками до кордона и 2 км налегке — восхождение на вершину.
Вечером нас ждет вкусный ужин под треск дров, так как ночуем в отапливаемом доме с печкой-буржуйкой.
Кордон Таганай и восхождение на гору Круглица
С утра идем на родник «Белый ключ» за водой, топим печь дровами и готовим вкусный завтрак, ведь впереди у нас 8-километровый переход по заснеженному лесу к центральному кордону «Таганай».
Маршрут несложный, так как тропа проходит по равнине и укатана бураном, но расслабляться не стоит, так как, сделав шаг в сторону, можно провалиться по пояс в пушистый снег или щель между огромными валунами знаменитой каменной реки, где как раз проходит экотропа.
Зимой, покрытая снегом, она выглядит впечатляюще.
Также, если повезет, на пути нам повстречается много птиц и следы разнообразных зверей, которых здесь охраняют от браконьеров.
В парке водятся лоси, волки, лисы, рыси и даже бурый медведь. Но он спит в берлоге у метеостанции, куда мы дойдем на следующий день.
А сегодня мы размещаемся на кордоне и пытаемся взойти на легендарную гору Круглица (1178 м), являющуюся местом силы и аномальной вершиной Таганая.
Она притягивает оккультистов, экстрасенсов и других неординарных людей, которые считают вершину священной.
Участники часто говорят, что здесь необычная энергетика из-за навешенных ленточек желаний и начертанных на камнях культовых знаков.
Зарядившись энергетикой места силы, спускаемся в аскетичный деревянный дом, где ужинаем, и по желанию сходим в настоящую баню.
Дальний Таганай - метеостанция
Позавтракав, отправляемся через дикую лесную тропу на дальний Таганай, где на горном плато расположена древнейшая метеостанция Урала, которая функционировала с 1932 по 2005 гг.
Сейчас же в аскетичном доме расположился кордон, куда мы направляемся на ночевку к егерю.
Горное плато дальнего Таганая славится уникальной тундровой природой, именно здесь водятся рыси, а на склоне горы находится берлога медведя.
Помимо дикой природы, на плато есть еще любимая достопримечательность туристов — «Кепка Ленина». Каменное нагромождение, отчетливо напоминающее головной убор вождя.
Но все это мелочи по сравнению с открывающимися с плато видами на весь национальный парк и горную гряду, отделяющую первозданную природу от промышленных городов.
Отклиной Гребень - Гремучий Ключ
С самого утра нас ждет встреча рассвета на смотровой метеостанции, после чего завтракаем и отправляемся гулять по тундровому плато налегке с фотоаппаратом в поисках рыси, которую очень сложно увидеть, а сфотографировать — еще сложней.
Нагулявшись, забираем рюкзаки с кордона и продолжаем наше путешествие в сторону Откликного Гребня, куда доберемся по красивейшей горной тропе через поляну сейдов, курумник и «Долину сказок», где фигурные скалы напоминают сказочных персонажей.
Ближе к обеду мы окажемся у подножья огромной изрезанной скалы, возвышающейся над окрестностными реликтовыми лесами — это и есть знаменитый Откликной Гребень, напоминающий застывший хребет дракона.
Дальше нас ждет спуск вдоль к кордону Гремучий Ключ, где мы готовим на костре вкусный ужин.
По желанию участники могут сходить в баню с купанием в ледяной воде горного ручья, не замерзающего даже в самые сильные морозы.
Гремучий ключ - Центральный кордон
С утра хорошенько высыпаемся, собираемся и завтракаем на террасе с видом на «местный Монблан» — непримечательную гору, в шутку названную в честь одноименной горы в европейских Альпах.
Желающие остаются на кордоне отдыхать до обеда, пока самые сильные совершат еще одно восхождение — на Митькины скалы, расположенные между Двуглавой сопкой и Откликным Гребнем.
После чего наш маршрут ведет обратно в цивилизацию к центральному кордону через красивейший зимний лес и лыжную трассу.
Размещаемся на кордоне, готовим вкусный ужин в честь завершения похода и делимся впечатлениями у костра.
Центральный кордон
С утра закупаем сувениры в лавке национального парка и едем на железнодорожную станцию Златоуста, где закончится наш поход.
*Возможны изменения в маршруте и местах ночевок.
Проживание
Тур предусматривает проживание в домиках на кордонах.
Варианты проживания
Дома на кордонах
Домики отапливаемые (с печкой-буржуйкой).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Вкусное трехразовое походное питание
- Проживание в домиках на кордонах
- Дрова для отапливания домиков
- Входные билеты в национальный парк и регистрация в МЧС
- Работа инструктора
- Общественное снаряжение, котлы, газ, аптечка и т. д
- Что не входит
- Авиабилет до Челябинска и обратно (из Москвы — от 6000 рублей) или поезд до Златоуста и обратно (из Москвы — от 3500 рублей)
- Групповой трансфер из аэропорта при прилёте в Челябинск (от 300 рублей на человека)
- Покупки в магазинах, кафе и сувениры
- Расходы «по желанию» и не указанные в разделе «в стоимость входит»
- Место начала и завершения?
- Челябинская область, Златоуст
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак 50-65 литров;
- спальник с температурой комфорта +10°C (для чувствительных к холоду можно и 0°C);
- пенополиуретановый коврик;
- удобная зимняя куртка: пуховка или горнолыжная;
- флисовая кофта или свитер;
- удобные зимние штаны: походные или горнолыжные;
- зимняя треккинговая обувь или дутые сапоги с голошей из материала ЭВА;
- комплект термобелья;
- футболка и водолазка;
- треккинговые или спортивные носки (4 пары);
- теплая шапка и варежки или теплые перчатки;
- тонкая шапка и тонкие перчатки (флисовые или обычные садовые);
- теплые носки для сна;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- термос 0,5-1 л;
- налобный фонарик;
- небольшое полотенце из микрофибры или вафельное;
- купальник или плавки для бани;
- предметы личной гигиены;
- аптечка индивидуальных медицинских препаратов;
- спички, свисток, блокнот, карандаш;
- фотоаппарат.
*По желанию можно взять лыжи, снегоступы, гамаши.
Вес рюкзака складывается из личного и общественного снаряжения (вещи, спальник) плюс небольшое количество продукты питания.
У женщин вес рюкзака со снаряжением составляет примерно 8-10 кг. У мужчин вес рюкзака со снаряжением составляет примерно 10-12 кг.
- Как все происходит?
- вы заинтересовались путешествием;
- оставляете заявку;
- мы подробно рассказываем об интересующем вас путешествии;
- после подтверждения участия и сбора группы мы сообщаем, что пора покупать билеты;
- после покупки билетов вы сообщаете нам и ждете начала путешествия;
- в назначенное время в указанном месте группа встречается и едет до точки начала пешего маршрута.
Если вы передумали участвовать в походе, пожалуйста сообщайте нам заранее.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору