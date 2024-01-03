Треккинг-тур по зимнему Таганаю

Групповой тур в Челябинске
Вместе мы поднимемся на несколько величественных вершин Южного Урала, заночуем в месте, где раньше располагалась старейшая метеостанция, встретим рассвет на горном тундровом плато, а затем отправимся гулять с фотоаппаратом в поисках рыси и других местных обитателей.

Нас ждет путешествие по настоящему царству скал, каменных рек, ледяных ручьев, непроходимой тайги и реликтовых лесов.

Неповторимая по своей красоте страна, окутанная множеством легенд, сказаний и даже аномальных явлений — ведь именно здесь разделяются Европа и Азия!
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Ближайшие даты:
3
янв
21
фев
2
мар
8
мар

Что вас ожидает:

Восхождения на тысячники Южного Урала
Восхождения на тысячники Южного Урала
Полюбуемся панорамами с вершин скал и ощутим энергетику этих таинственных мест силы
Знакомство с местными обитателями
Знакомство с местными обитателями
Увидим разных птиц и настоящую берлогу медведя, попытаемся поймать в объективы фотоаппаратов грациозную рысь
Встреча рассвета на смотровой метеостанции
Встреча рассвета на смотровой метеостанции
В этом месте раньше была старейшая метеостанция, а сейчас — кордон и дом егеря, где мы остановимся на ночь

Программа тура по дням

1 день

Начало маршрута, восхождение на Двуглавую сопку

Встречаемся на железнодорожном вокзале Златоуста, куда можно добраться из Москвы прямым поездом или через Челябинск самолетом и междугородним трансфером (автобус или групповое такси).

Дальше начинается наше путешествие в национальный парк «Таганай», где первым делом регистрируемся в МЧС, оформляем билеты и начинаем свое знакомство с парком.

После инструктажа за завтраком собираем рюкзаки и отправляемся по таинственному зимнему лесу к кордону перед знаменитой Двуглавой сопкой.

Оставляем рюкзаки в домике и начинаем восхождение на главную вершину южного Таганая, на высоту 1034 метра, чтобы увидеть легендарные Перья, напоминающие чешую дракона, и долину среднего Таганая, где проходит большая часть нашего маршрута.

За день мы пройдем 6 километров с рюкзаками до кордона и 2 км налегке — восхождение на вершину.

Вечером нас ждет вкусный ужин под треск дров, так как ночуем в отапливаемом доме с печкой-буржуйкой.

Начало маршрута, восхождение на Двуглавую сопку
2 день

Кордон Таганай и восхождение на гору Круглица

С утра идем на родник «Белый ключ» за водой, топим печь дровами и готовим вкусный завтрак, ведь впереди у нас 8-километровый переход по заснеженному лесу к центральному кордону «Таганай».

Маршрут несложный, так как тропа проходит по равнине и укатана бураном, но расслабляться не стоит, так как, сделав шаг в сторону, можно провалиться по пояс в пушистый снег или щель между огромными валунами знаменитой каменной реки, где как раз проходит экотропа.

Зимой, покрытая снегом, она выглядит впечатляюще.

Также, если повезет, на пути нам повстречается много птиц и следы разнообразных зверей, которых здесь охраняют от браконьеров.

В парке водятся лоси, волки, лисы, рыси и даже бурый медведь. Но он спит в берлоге у метеостанции, куда мы дойдем на следующий день.

А сегодня мы размещаемся на кордоне и пытаемся взойти на легендарную гору Круглица (1178 м), являющуюся местом силы и аномальной вершиной Таганая.

Она притягивает оккультистов, экстрасенсов и других неординарных людей, которые считают вершину священной.

Участники часто говорят, что здесь необычная энергетика из-за навешенных ленточек желаний и начертанных на камнях культовых знаков.

Зарядившись энергетикой места силы, спускаемся в аскетичный деревянный дом, где ужинаем, и по желанию сходим в настоящую баню.

Кордон Таганай и восхождение на гору Круглица
3 день

Дальний Таганай - метеостанция

Позавтракав, отправляемся через дикую лесную тропу на дальний Таганай, где на горном плато расположена древнейшая метеостанция Урала, которая функционировала с 1932 по 2005 гг.

Сейчас же в аскетичном доме расположился кордон, куда мы направляемся на ночевку к егерю.

Горное плато дальнего Таганая славится уникальной тундровой природой, именно здесь водятся рыси, а на склоне горы находится берлога медведя.

Помимо дикой природы, на плато есть еще любимая достопримечательность туристов — «Кепка Ленина». Каменное нагромождение, отчетливо напоминающее головной убор вождя.

Но все это мелочи по сравнению с открывающимися с плато видами на весь национальный парк и горную гряду, отделяющую первозданную природу от промышленных городов.

Дальний Таганай - метеостанция
4 день

Отклиной Гребень - Гремучий Ключ

С самого утра нас ждет встреча рассвета на смотровой метеостанции, после чего завтракаем и отправляемся гулять по тундровому плато налегке с фотоаппаратом в поисках рыси, которую очень сложно увидеть, а сфотографировать — еще сложней.

Нагулявшись, забираем рюкзаки с кордона и продолжаем наше путешествие в сторону Откликного Гребня, куда доберемся по красивейшей горной тропе через поляну сейдов, курумник и «Долину сказок», где фигурные скалы напоминают сказочных персонажей.

Ближе к обеду мы окажемся у подножья огромной изрезанной скалы, возвышающейся над окрестностными реликтовыми лесами — это и есть знаменитый Откликной Гребень, напоминающий застывший хребет дракона.

Дальше нас ждет спуск вдоль к кордону Гремучий Ключ, где мы готовим на костре вкусный ужин.

По желанию участники могут сходить в баню с купанием в ледяной воде горного ручья, не замерзающего даже в самые сильные морозы.

Отклиной Гребень - Гремучий Ключ
5 день

Гремучий ключ - Центральный кордон

С утра хорошенько высыпаемся, собираемся и завтракаем на террасе с видом на «местный Монблан» — непримечательную гору, в шутку названную в честь одноименной горы в европейских Альпах.

Желающие остаются на кордоне отдыхать до обеда, пока самые сильные совершат еще одно восхождение — на Митькины скалы, расположенные между Двуглавой сопкой и Откликным Гребнем.

После чего наш маршрут ведет обратно в цивилизацию к центральному кордону через красивейший зимний лес и лыжную трассу.

Размещаемся на кордоне, готовим вкусный ужин в честь завершения похода и делимся впечатлениями у костра.

Гремучий ключ - Центральный кордон
6 день

Центральный кордон

С утра закупаем сувениры в лавке национального парка и едем на железнодорожную станцию Златоуста, где закончится наш поход.

*Возможны изменения в маршруте и местах ночевок.

Центральный кордон

Проживание

Тур предусматривает проживание в домиках на кордонах.

Варианты проживания

Дома на кордонах

5 ночей

Домики отапливаемые (с печкой-буржуйкой).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вкусное трехразовое походное питание
  • Проживание в домиках на кордонах
  • Дрова для отапливания домиков
  • Входные билеты в национальный парк и регистрация в МЧС
  • Работа инструктора
  • Общественное снаряжение, котлы, газ, аптечка и т. д
Что не входит
  • Авиабилет до Челябинска и обратно (из Москвы — от 6000 рублей) или поезд до Златоуста и обратно (из Москвы — от 3500 рублей)
  • Групповой трансфер из аэропорта при прилёте в Челябинск (от 300 рублей на человека)
  • Покупки в магазинах, кафе и сувениры
  • Расходы «по желанию» и не указанные в разделе «в стоимость входит»
Место начала и завершения?
Челябинская область, Златоуст
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак 50-65 литров;
  • спальник с температурой комфорта +10°C (для чувствительных к холоду можно и 0°C);
  • пенополиуретановый коврик;
  • удобная зимняя куртка: пуховка или горнолыжная;
  • флисовая кофта или свитер;
  • удобные зимние штаны: походные или горнолыжные;
  • зимняя треккинговая обувь или дутые сапоги с голошей из материала ЭВА;
  • комплект термобелья;
  • футболка и водолазка;
  • треккинговые или спортивные носки (4 пары);
  • теплая шапка и варежки или теплые перчатки;
  • тонкая шапка и тонкие перчатки (флисовые или обычные садовые);
  • теплые носки для сна;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • термос 0,5-1 л;
  • налобный фонарик;
  • небольшое полотенце из микрофибры или вафельное;
  • купальник или плавки для бани;
  • предметы личной гигиены;
  • аптечка индивидуальных медицинских препаратов;
  • спички, свисток, блокнот, карандаш;
  • фотоаппарат.

*По желанию можно взять лыжи, снегоступы, гамаши.

Вес рюкзака складывается из личного и общественного снаряжения (вещи, спальник) плюс небольшое количество продукты питания.

У женщин вес рюкзака со снаряжением составляет примерно 8-10 кг. У мужчин вес рюкзака со снаряжением составляет примерно 10-12 кг.

Как все происходит?
  • вы заинтересовались путешествием;
  • оставляете заявку;
  • мы подробно рассказываем об интересующем вас путешествии;
  • после подтверждения участия и сбора группы мы сообщаем, что пора покупать билеты;
  • после покупки билетов вы сообщаете нам и ждете начала путешествия;
  • в назначенное время в указанном месте группа встречается и едет до точки начала пешего маршрута.

Если вы передумали участвовать в походе, пожалуйста сообщайте нам заранее.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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