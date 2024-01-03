1 день

Начало маршрута, восхождение на Двуглавую сопку

Встречаемся на железнодорожном вокзале Златоуста, куда можно добраться из Москвы прямым поездом или через Челябинск самолетом и междугородним трансфером (автобус или групповое такси).

Дальше начинается наше путешествие в национальный парк «Таганай», где первым делом регистрируемся в МЧС, оформляем билеты и начинаем свое знакомство с парком.

После инструктажа за завтраком собираем рюкзаки и отправляемся по таинственному зимнему лесу к кордону перед знаменитой Двуглавой сопкой.

Оставляем рюкзаки в домике и начинаем восхождение на главную вершину южного Таганая, на высоту 1034 метра, чтобы увидеть легендарные Перья, напоминающие чешую дракона, и долину среднего Таганая, где проходит большая часть нашего маршрута.

За день мы пройдем 6 километров с рюкзаками до кордона и 2 км налегке — восхождение на вершину.

Вечером нас ждет вкусный ужин под треск дров, так как ночуем в отапливаемом доме с печкой-буржуйкой.