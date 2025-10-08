Знакомство с Уралом
Южный Урал - древняя горная страна с водопадами и каньонами
3 авг в 10:00
13 июл в 10:00
от 30 000 ₽ за человека
Былинный Таганай
Поход на Таганай: пять дней в удивительном мире
15 июн в 10:00
25 мая в 10:00
от 20 000 ₽ за человека
Рождество в сказке Южного Урала: треккинги в мини-группе по парку «Зюраткуль»
Полюбоваться заповедной природой и звёздным небом, погреться в баньке и встретить праздник в тишине
Начало: Челябинск, 9:00 (возможна корректировка времени по...
45 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «5-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Челябинске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Челябинске в октябре 2025
Сейчас в Челябинске в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Челябинске на 2025 год по теме «5-дневные туры», 8 ⭐ отзывов, цены от 20000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь