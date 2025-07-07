1 день

Встреча

8:00 сбор группы на парковке у магазина Лента (ул. Братьев Кашириных, 75), выезд из Челябинска приезжаем в Златоуст, регистрируем в нацпарке, укладываем рюкзаки и выходим на тропу.

Нам предстоит пройти 9 км до приюта Гремучий ключ.

Первые 4 км до р. Тесьма легкие и приятные, дорога преимущественно идет вниз. От реки тропа убегает вверх, и следующие 2 км до приюта Белый ключ мы поднимаемся по каменистой тропе. Свое название приют получил благодаря роднику, который течет по белым кварцитам. Родник известен своей вкусной чистейшей водой.

Отдохнув, начинаем подъем по металлической лестнице на южную вершину Двуглавой сопки - Перья. Подъем довольно крутой, так что придется попыхтеть. В хорошую погоду с вершины видны г. Златоуст и окружающие вершины.

По возвращении с вершины обедаем и продолжаем наш путь к приюту Гремучий ключ. Впереди еще 3 км по каменистой тропе.

На приюте Гремучий ключ устанавливаем лагерь. Ужинаем в лагере.

Вечером при наличии сил и желания налегке прогуляемся на Митькины скалы. Они близко, но подъем будет достаточно крутым. С вершины открываются чудесные виды на Двуглавую сопку и Откликной гребень.

Автопереезд 150 км, 9 км пешком под рюкзаком, 6 км пешком налегке, набор высоты 850 м, сброс высоты 500 м

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086