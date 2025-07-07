Описание тура
Поход на Таганай! Пять дней в удивительном мире, поражающем своей красотой!
Таганай - национальный парк Южного Урала. Это древняя горная страна, возрастом более 1,5 млрд. лет, где осыпи с горных вершин образуют целые каменные реки. Горные ландшафты, альпийские луга, лиственные и хвойные леса, кристальные истоки рек - и вся эта немыслимая красота существует у нас под боком! Здесь раздолье для туристов!
Мы посетим: Митькины скалы, Откликной гребень, гору Круглица, Долину сказок, скалы Три Брата, Метеостанцию, гору Ицыл, Каменную реку, Двуглавая сопку.
Будем любоваться высокими горными хребтами и причудливыми каменными останцами, россыпями курумов и удивительной Каменной рекой, вытянувшейся на несколько километров! Пообнимаемся с реликтовыми деревьями, погуляем по горной тундре!
Программа тура по дням
Встреча
8:00 сбор группы на парковке у магазина Лента (ул. Братьев Кашириных, 75), выезд из Челябинска приезжаем в Златоуст, регистрируем в нацпарке, укладываем рюкзаки и выходим на тропу.
Нам предстоит пройти 9 км до приюта Гремучий ключ.
Первые 4 км до р. Тесьма легкие и приятные, дорога преимущественно идет вниз. От реки тропа убегает вверх, и следующие 2 км до приюта Белый ключ мы поднимаемся по каменистой тропе. Свое название приют получил благодаря роднику, который течет по белым кварцитам. Родник известен своей вкусной чистейшей водой.
Отдохнув, начинаем подъем по металлической лестнице на южную вершину Двуглавой сопки - Перья. Подъем довольно крутой, так что придется попыхтеть. В хорошую погоду с вершины видны г. Златоуст и окружающие вершины.
По возвращении с вершины обедаем и продолжаем наш путь к приюту Гремучий ключ. Впереди еще 3 км по каменистой тропе.
На приюте Гремучий ключ устанавливаем лагерь. Ужинаем в лагере.
Вечером при наличии сил и желания налегке прогуляемся на Митькины скалы. Они близко, но подъем будет достаточно крутым. С вершины открываются чудесные виды на Двуглавую сопку и Откликной гребень.
Автопереезд 150 км, 9 км пешком под рюкзаком, 6 км пешком налегке, набор высоты 850 м, сброс высоты 500 м
Откликной гребень и Круглица
Первое походное утро! Завтракаем, собираемся.
Собираем рюкзаки и отправляемся навстречу приключениям. Наш путь лежит по каменистой тропе среди замшелых высокогорных деревьев. Выйдя на открытую поляну, мы увидим вблизи Откликной гребень, напоминающий спину древнего ящера. Дальнейший путь пролегает по хребту, с которого открываются красивые виды на окружающие вершины.
Полюбовавшись видами на Откликной гребень и Круглицу со смотровой площадки, продолжаем наш путь через Долину Сказок, получившую свое название за невероятно красивые виды и необычные скальные фигуры, населяющие ее. В Долине Сказок оставляем рюкзаки и налегке, расправив крылья, отправляемся на высшую точку национального парка Таганай - гору Круглица. Тропинка среди криволесья снова убегает вверх и приводит нас к курумнику (россыпь больших камней), по которому мы продолжаем движение до вершины.
Гора Круглица - это высшая точка хребта Большой Таганай, с которой открываются невероятные виды на все вершины национального парка Таганай и окружающие населенные пункты.
Отдохнув на вершине спускаемся к рюкзакам, скучающим в Долине Сказок, забираем их и отправляемся на приют Таганай, где у нас будет ночевка. Тропа, петляя среди деревьев и камней, уводит нас вниз через Заячью поляну. И вот, спустя 2,5 км мы уже на территории небольшого уютного приюта Таганай.
11 км пешком с рюкзаками, 2 км налегке, набор высоты 300 м, сброс высоты 500 м
Киалимский кордон, г. Ицыл
Завтракаем, собираем рюкзаки и снова в путь!
Сегодня наш путь лежит на Киалимский кордон.
Приют Таганай расположен на пересечении Верхней и Нижней троп национального парка. От приюта Таганай мы переходим на Нижнюю тропу и дальше идем по ней. Нижняя тропа еще называется Старой Киалимской дорогой, именно по ней раньше люди добирались до деревни углежогов Верхние Киалимские Печи, на месте которой ныне и расположен приют Киалимский кордон.
От развилки Стрелка поворачиваем в сторону Киалимского кордона. Кордон приютился среди курумника и живописной рекой Большой Киалим. На Киалимском кордоне размещаемся, ужинаем и отдыхаем.
Вечером нас ждет восхождение на г. Ицыл.
Гора находится совсем рядом с приютом, поэтому подъем на нее довольно крутой. Но виды, открывающиеся с вершины стоят этих усилий. В переводе Ицыл означает вечный ветер, вот им мы и насладимся на вершине.
После Ицыла мы возвращаемся на кордон, ужинаем, отдыхаем.
8 км с рюкзаком, сброс высоты 100 м 5 км налегке, набор и сброс высоты 419 м
Метеостанция, Три Брата
Вот и утро! Завтракаем, разминаемся.
Берем с собой перекус и отправляемся на Метеостанцию! Раньше здесь действительно располагалась метеостанция, велись наблюдения за погодой, а сегодня здесь находится самый высокогорный на Таганае приют для туристов.
За 4,5 км тягучего подъема пейзаж меняется кардинально - от густого смешанного леса до низкорослых тундровых зарослей. А на плато перед нами расстилается самая настоящая высокогорная тундра с реликтовыми мхами и ягодными полянами. Совсем недавно здесь не росли деревья, но климат меняется, и теперь на плато нас встречают карликовые елки.
Здесь мы погуляем по тропам, полюбуемся открывающимися видами, если повезет пообщаемся с местными лисами.
После отдыха спустимся с Метеостанции на Киалимский кордон, пообедаем, соберем рюкзаки и отправимся в обратный путь к приюту Таганай.
По пути у стоянки Стрелка мы оставим свои рюкзаки под раскидистыми деревьями и налегке лесными тропами отправимся в гости к Трем Братьям. Каменные исполины появляются перед путниками внезапно, и вызывают смешанные чувства. Особо чувствительные люди ощущают здесь необычную энергетику, возникает беспричинное беспокойство.
От Трех Братьев мы возвращаемся к своим рюкзакам, забираем их и нас ждет еще один переход к приюту Таганай.
На приюте Таганай ставим лагерь, ужинаем, отдыхаем. Есть возможность заказать баню.
8 км с рюкзаком 14 км налегке, набор высоты 580 м, сброс высоты 480 м
Окончание тура
Сегодня завершающий день нашего похода.
Завтракаем, собираем рюкзаки, покидаем гостеприимный приют и выходим на уже знакомую нам Старую Киалимскую дорогу. Дорога будет долгой, но практически без подъемов. Тропа местами заболочена и усыпана камнями.
Пересекаем водораздел Зеркало, 5 минут отдыхаем у Писаного Камня и идем дальше.
Наша остановка - Веселый Ключ у Каменной реки. Здесь мы наконец можем прогуляться по Каменной реке, полюбоваться Двуглавой сопкой со стороны, увидев ее во всей красе.
До Центральной усадьбы остается рукой подать. Поэтому надеваем рюкзаки и бодро шагаем в сторону финиша.
Но по пути нас ждет еще одна интересная локация - смотровая площадка Тёщин Язык, с которой мы еще раз окинем взглядом хребты Большой и Средний Таганай и долину, протянувшуюся между ними.
На Центральной Усадьбе мы прощаемся с Таганаем, грузимся в автомобиль и направляемся в Челябинск.
В 18:00 прибываем в Челябинск - ориентировочно.
Время на маршруте ориентировочное, зависит от погодных условий, дорожной ситуации, физ подготовки участников и др.
До новых встреч!
13,5 км с рюкзаком, сброс высоты 200 м, автопереезд 150 км
Варианты проживания
3-x местный номер
Что включено
- Трансфер Челябинск Златоуст Челябинск
- Входные билеты в Нп Таганай
- Ночевки на территории приютов
- Горячее питание
- Сопровождение инструктором
- Прокат необходимого снаряжения
Что не входит в цену
- Обеды в кафе
- Сувениры и пр. мелочь
- Ночевки в домиках
- Баня
- Зарядка телефонов и др. гаджетов на приютах
О чём нужно знать до поездки
Советы, рекомендации по снаряжению и экипировке С собой нужно взять: - рюкзак, объемом 65-90 литров - накидка на рюкзак - спальник - средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, т/б, влажные салфетки) - чашка, ложка, кружка - фонарик налобный или любой другой (со сменным комплектом батареек) - личная аптечка - хоба (подпопник/сидушка полиуретановая) - перчатки хб (рабочие) - перекус на время пешего перехода (орешки/сухофрукты/шоколад/батончики) - бутылка под воду (запас воды можно пополнять по ходу движения из родников) Одежда: - синтетические ходовые брюки (синтетика быстро сохнет и не накапливает влагу) - синтетическая футболка (с коротким, длинным рукавом (на усмотрение) - комплект термобелья (может пригодиться для сна и холодной погоды) - флисовая кофта - защита от дождя (дождевик) - 2-3 пары носок - сменное белье - головной убор (бафф, кепка) - купальник для бани, полотенце Обувь: - треккинговые ботинки или треккинговые кроссовки
- сланцы для хождения в тур приюте, бане
Пожелания к путешественнику
Пожелания к гостю
- Обратите внимание на место и время сбора группы. Если возникают сложности, необходимо срочно связаться с организатором.
- Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт организатор после оплаты путешествия.
- Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
- В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед выбором программы путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется. Туры необходимо выбирать, ориентируясь на возможности своего организма.
- На всех маршрутах работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно скорректировать программу путешествия.
- Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и требования руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
- Каждому участнику путешествия рекомендуется оформить медицинскую страховку, страховку от клеща и несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
- Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
- Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
- Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху участников группы и окружающих лиц, использование ненормативной лексики, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
- Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения - участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без возврата неиспользованных средств.