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1 чел. По популярности 🚗 На машине Авторский тур 7 дней Треккинг-тур к Хозяйке Медной горы: живописные маршруты Южного Урала Приглашаем в увлекательное путешествие по Южному Уралу, где вас ждут живописные горы, густые леса и уютное проживание Начало: В аэропорту Челябинска (CEK) в 12:00 и в центре Че... «Будем совершать несложные треккинги и неспешно прогуливаться по тропам природных парков, а жить — на уютной турбазе и в гостевом доме» 64 000 ₽ за человека 🚶 Пешая 🚌 На автобусе Авторский тур 4 дня Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки Начало: Россия, Челябинск «Экологическая тропа проходит по живописным местам урочища Чёрная скала через основные природные комплексы, характерные для национального парка «Таганай»» 18 000 ₽ за человека 🚶 Пешая 🚌 На автобусе Авторский тур 6 дней Треккинг-тур по зимнему Таганаю Начало: Челябинская область, Златоуст «Горное плато дальнего Таганая славится уникальной тундровой природой, именно здесь водятся рыси, а на склоне горы находится берлога медведя» 34 000 ₽ за человека Все туры Челябинска

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Природа и пейзажи»

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