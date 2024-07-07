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Авторский тур
7 дней
Треккинг-тур к Хозяйке Медной горы: живописные маршруты Южного Урала
Приглашаем в увлекательное путешествие по Южному Уралу, где вас ждут живописные горы, густые леса и уютное проживание
Начало: В аэропорту Челябинска (CEK) в 12:00 и в центре Че...
«Будем совершать несложные треккинги и неспешно прогуливаться по тропам природных парков, а жить — на уютной турбазе и в гостевом доме»
7 июля в 12:00
21 июля в 12:00
64 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Начало: Россия, Челябинск
«Экологическая тропа проходит по живописным местам урочища Чёрная скала через основные природные комплексы, характерные для национального парка «Таганай»»
29 авг в 10:00
18 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Начало: Челябинская область, Златоуст
«Горное плато дальнего Таганая славится уникальной тундровой природой, именно здесь водятся рыси, а на склоне горы находится берлога медведя»
34 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Природа и пейзажи»
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