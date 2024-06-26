7 дней
Комфортный треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
Посетить заповедные места, взойти на горные вершины и полюбоваться Айскими притёсами
Начало: В аэропорту Челябинска (CEK) в 12:00 или в центре ...
13 июл в 12:00
27 июл в 12:00
78 900₽ за человека
6 дней
Знакомство с Уралом: треккинги в нацпарках, прогулки по городам и посещение музеев
Увидеть знаменитые Айские притёсы, покататься на снегоходах и поучаствовать в кофейном мастер-классе
Начало: В аэропорту Челябинска в 12:00/в центре Челябинска...
2 фев в 08:00
23 фев в 08:00
60 100₽ за человека
6 дней
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Начало: Челябинская область, Златоуст
34 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей26 июня 2024Я в полном восторге от тура "Хозяйка Медной горы"! Организация на высшем уровне – все было продумано до мельчайших деталей.
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Треккинг и походы»
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