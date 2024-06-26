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Особое спасибо хочется сказать нашим гидами, которые не только прекрасно ориентировались на маршруте, но и постоянно делились интересными историями и легендами, превращая каждую экскурсию в настоящее приключение. Питание было превосходным, с акцентом на экотропы, что добавило особый шарм к поездке. Гостевые дома уютные и комфортные, с домашней атмосферой и гостеприимством, которое чувствовалось в каждом уголке. Отдельно стоит отметить виды – они просто поражают воображение! Урал открылся для меня с новой, удивительной стороны. Спасибо за незабываемые впечатления и великолепный отдых! Обязательно порекомендую этот тур друзьям и вернусь снова!