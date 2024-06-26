Треккинг в Челябинске

Найдено 3 тура в категории «Треккинг и походы» в Челябинске, цены от 34 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Комфортный треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
На машине
1 отзыв
7 дней
Комфортный треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
Посетить заповедные места, взойти на горные вершины и полюбоваться Айскими притёсами
Начало: В аэропорту Челябинска (CEK) в 12:00 или в центре ...
13 июл в 12:00
27 июл в 12:00
78 900 за человека
Знакомство с Уралом: треккинги в нацпарках, прогулки по городам и посещение музеев
На машине
На снегоходах
6 дней
Знакомство с Уралом: треккинги в нацпарках, прогулки по городам и посещение музеев
Увидеть знаменитые Айские притёсы, покататься на снегоходах и поучаствовать в кофейном мастер-классе
Начало: В аэропорту Челябинска в 12:00/в центре Челябинска...
2 фев в 08:00
23 фев в 08:00
60 100 за человека
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Пешая
На автобусе
6 дней
Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Начало: Челябинская область, Златоуст
34 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алексей
    26 июня 2024
    Комфортный треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
    Я в полном восторге от тура "Хозяйка Медной горы"! Организация на высшем уровне – все было продумано до мельчайших деталей.
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    Особое спасибо хочется сказать нашим гидами, которые не только прекрасно ориентировались на маршруте, но и постоянно делились интересными историями и легендами, превращая каждую экскурсию в настоящее приключение. Питание было превосходным, с акцентом на экотропы, что добавило особый шарм к поездке. Гостевые дома уютные и комфортные, с домашней атмосферой и гостеприимством, которое чувствовалось в каждом уголке. Отдельно стоит отметить виды – они просто поражают воображение! Урал открылся для меня с новой, удивительной стороны. Спасибо за незабываемые впечатления и великолепный отдых! Обязательно порекомендую этот тур друзьям и вернусь снова!

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Треккинг и походы»

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  1. Комфортный треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
  2. Знакомство с Уралом: треккинги в нацпарках, прогулки по городам и посещение музеев
  3. Треккинг-тур по зимнему Таганаю
Сколько стоит тур в Челябинске в декабре 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 тура от 34 000 до 78 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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