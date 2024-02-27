А в конце похода проверим себя на прочность и пройдём марш-бросок в 30 км за один день, чтобы насладиться отдыхом на живописном озере Тургояк, втором по чистоте после Байкала.
июл
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Челябинске, переезд в Таганай
Встречаемся с группой в 12 часов по местному времени у исторического музея в Челябинске.
Отмечаемся у гида и сразу идём на экскурсию, узнаем много нового о быте, природе, культуре Южного Урала.
После этого грузим снаряжение и грузимся сами в трансфер, отправляемся в сторону нац. парка Таганай.
В дороге проведём около 2,5 часов.
По приезду заселяемся в деревянные домики на Центральной усадьбе.
За ужином проведём приветственную “свечку”, познакомимся поближе, распределим общественное снаряжение и ляжем пораньше, активная часть путешествия начнётся завтра.
Трансфер 2,5 часа.
Восхождение на Двуглавую сопку и скалы «Перья»
Просыпаемся под пение птиц и дежурных по кухне, хорошенько завтракаем, разминаемся, настраиваем рюкзаки и в путь!
В первый ходовой день мы отправимся на вершину сопки Двуглавая на скалы “Перья” (1034 м), с набором высоты около 500 м.
Сначала по лесной тропе дойдём до приюта Белый Ключ.
По дороге можно будет покормить птичек в специально оборудованных для этого местах.
У подножья оставим рюкзаки и налегке начнём восхождение.
Преодолеем миллион ступеней (на самом деле, около 200), а затем по крутому склону поднимемся на самый верх.
Здесь устроим групповую фотосессию, налюбуемся видами соседних сопок и вершин, погуляем среди причудливо торчащих скальных "перьев", а затем поспешим вниз.
На Белом Ключе приготовим обед на чистейшей родниковой воде, немного передохнём и продолжим путь до приюта Гремучий Ключ.
Заселяемся в домики и идём провожать закат налегке на Митькины скалы (1020 м).
Переход 9 км, Двуглавая Сопка, 1034 м.
Скала Откликной гребень и восхождение на Круглицу
Сперва под рюкзаками переходим к приюту Таганай.
По дороге заглянем на Откликной гребень послушать мощное эхо и посмотреть на соседние вершины Круглицу и Монблан (да-да, в России есть свой Монблан!).
По легенде, в стародавние времена у подножья здешних гор жило ужасное чудовище.
Никто не мог одолеть его, и лишь одному старцу удалось молитвами победить чудище с помощью богов.
Поверженный зверь раскинулся средь долин и болот каменным гребнем.
От него остался лишь голос, эхом откликающийся от скальных стен, отсюда и диковинное название: Откликной гребень.
На приюте заселяемся в домики, обедаем и налегке идём на Круглицу (1178 м), высшую точку таганайского массива, с набором высоты около 750 м.
Пройдём около 6 км туда и обратно по лесной тропе, а в конце – по каменной осыпи и курумнику.
Интересно, что в ясную погоду гора будто парит над землёй и колышется.
Почему так происходит? Узнаем от гида.
К вечеру вернёмся в приют, будем пить чай, болтать, смотреть на звёзды и делиться впечатлениями.
Переход 6 км, Круглица 1178 м.
Скалы Три Брата и самая ветреная метеостанция СССР
Сегодня нас ждёт непростой переход до метеостанции на вершине Дальний Таганай.
Пойдём туда по лесной тропе среди гигантских елей и заглянем к Трём Братьям.
Три высоченных гранитных столба, чей возраст насчитывает миллионы лет, стоят в стороне от основной тропы.
Чем ближе к метеостанции, тем более редкими и низкими становятся деревья.
Мы входим в зону тундрового криволесья и гуляющего на вершине сильного ветра.
На самом верху расположен приют для туристов, это очень уютное и атмосферное место.
В этом здании раньше работала самая ветреная метеостанция СССР, ведь скорость ветра на горе достигает 35-40 м/с, а "тихих" дней почти не бывает.
Путники приносят с собой гирлянды и украшения для домика, книги для местной стихийной библиотеки, а на специальной стене можно оставить послание другим путешественникам и отметить своё посещение приветом или рисунком.
После обеда будем гулять по вершине, делать эффектные фото на закате, посмотрим похожие на спящего дракона и верблюда скалы.
А вечером соберёмся на общей кухне, поиграем в настолки или попоём песни.
Спим в доме на двухъярусных кроватях-нарах.
Переход 11 км, набор 500 м.
Киалимский кордон и восхождение на Ицыл
Прощаемся с самой дальней точкой нац. парка Таганай и отправляемся в обратную дорогу.
Чтобы не заскучать, пойдём другой тропой, которая выведет нас на Киалимский кордон.
Когда-то здесь был целый посёлок со школой, клубом и больницей.
Со временем на Киалиме перестали жечь древесный уголь, жители стали уезжать поближе к большим городам, и посёлок опустел.
После обеда налегке сходим на гору Ицыл (1068м, с набором высоты около 400м), которая находится на хребте, разделяющем Европу и Азию.
Сначала пойдём по тропе через таёжный лес, а потом будем карабкаться по крупному курумнику.
На вершине горы постоянно дуют ветры, что и объясняет её название (Ицыл – башк. “Вечный ветер”).
На вечер запланирована жаркая баня с чаем и нырянием в реку – сегодня надо как следует отдохнуть, чтобы набраться сил на завтра.
Переход 5 км, Ицыл 1068 м.
Долгий переход на озеро Тургояк
День будет непростым, поэтому утром надо основательно подкрепиться и хорошо размяться.
Нас ждёт долгий переход до озера Тургояк, всего мы пройдем около 30 км с рюкзаком.
К этому дню мы уже “расходимся” и съедим почти все продукты, поэтому в рюкзаках останется вес только преимущественно ваших личных вещей.
Будем идти по грунтовым дорогами и лесным тропам, преодолевать реки (возможно, вброд), наслаждаться видами Большого Уральского Хребта и подбадривать друг друга на переходах.
В середине пути устроим большой привал для отдыха и еды, а к вечеру придём на озеро.
Тургояк – уникальное место с чистейшей водой.
Из-за её прозрачности Тургояк называют “младшим братом Байкала”.
Но все красоты мы посмотрим завтра, а сегодня дружной компанией заселимся в гостевой дом и будем отдыхать.
Переход 30 км, сначала набор 500 м, потом спуск 700 м.
День отдыха на озере
Отсыпаемся и никуда не торопимся, так как сегодня у нас днёвка.
По желанию, прогуляемся по лесным тропкам, заглянем на мыс Тёщин язык и выберем самый фотогеничный пляж.
Самым неутомимым мы предложим взять в аренду велосипед и прокатиться вокруг озера с ветерком, заняться рыбалкой или дайвингом.
Если на активные подвиги не тянет, с удовольствием занимаемся тюленингом, купаемся и загораем.
Вечером соберёмся всей командой на заключительный ужин, где подведём итоги нашего насыщенного путешествия и обязательно договоримся встретиться с новыми друзьями в следующем походе.
Купание и пляжный отдых.
Отъезд
Утром за нами приедет автобус и отвезёт нас в уже знакомый Челябинск.
Прибываем в город примерно в 12 часов по местному времени.
По желанию, можно еще остаться в Челябинске или на озере, мы поможем снять комнату или гостиницу.
Трансфер в Челябинск 2,5 часа.
Проживание
Тур предусматривает проживание в деревянных домиках (тур. приютах) по маршруту.
Варианты проживания
Деревянные домики по маршруту
Живем в приютах (не в палатках). Это отапливаемые стационарные домики, в них есть печка, столы, кровати с деревянными настилами с поролоновыми матрасами, на которых предполагается ночевать в своем спальнике. Это, безусловно, плюс, т. к. нам не придется нести на себе палатку и пенку, что сделает наш рюкзак более легким, по сравнению с другими походами. Плюс, при любой погоде мы наши вечера будут проходить в тепле и уюте.
На территории нацпарка домики без удобств и душевых. Один раз за поход запланирована баня, но при желании их можно заказывать хоть каждый день, т. к. они есть на каждом приюте.
В конце маршрута в последние 2 ночи проживание с душем, сможем постепенно готовить себя к возвращению в цивилизацию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Челябинска до начала маршрута и обратно
- Проживание на территории нац. парка в домиках с печками
- Проживание в гостевом доме с удобствами на озере Тургояк
- Экскурсия в Челябинске по историческому музею Южного Урала
- Плата за посещение нац. парка Таганай
- Вкусное походное питание и перекусы
- Всё необходимое групповое оборудование (котлы, газовые горелки, газ…)
- Страховка от НС
- Регистрация в МЧС
- Жаркая баня на дровах 2 раза за поход
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Челябинска и обратно
- Одежда и личное снаряжение по списку
- Сувениры и любые траты, не включенные в стоимость (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В этом походе мы будем жить не в палатках, а в домиках, поэтому палатки и коврики брать не нужно. А вот спальник нужен, т. к. в Таганае домики с деревянными настилами с поролоновыми матрасами, на которых предполагается ночевать именно в спальнике. Если погода теплая, то достаточно будет и летнего спальника, но мы все равно рекомендуем брать весенне-осенний, чтобы наверняка. Не берите с собой слишком много вещей, лучше придерживайтесь списка ниже. Ваши личные вещи должны весить вместе с рюкзаком не больше 9-13 кг и занимать не более 60 % объёма рюкзака, потому что каждый участник несет еще и свою часть общественной еды и снаряжения (которое будет выдано при встрече).
Средний вес общественных модулей для мужчин – 8 кг, для женщин – 6-7 кг.
Снаряжение:
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- Рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- Накидка на рюкзак;
- Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- Фонарик налобный светодиодный;
- Треккинговые палки;
Одежда:
- Одежда для сна;
- Плавательный костюм (купальник, плавки);
- Термобельё;
- Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- Штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- Носки или термоноски;
- Рубашка с длинным рукавом;
- Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- Накидка от дождя с капюшоном;
- Треккинговые ботинки;
- Шлёпки/кроксы/сандалии;
Личные вещи:
- Паспорт;
- Набор посуды (КЛМН);
- Многоразовая бутылка;
- Туалетная бумага;
- Индивидуальная аптечка;
- Предметы личной гигиены;
- Банное;
Рекомендуем добавить:
- Шерстяные носки;
- Деньги;
- Термос (1л.);
- Спички;
- Нитки и иголка;
- Пуховый жилет;
- Платье;
- Пауэрбанк.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
Встреча группы в 12:50 в Челябинске у исторического музея по адресу ул. Труда, 100.
Чтобы добраться на самолете: прилететь нужно в аэропорт Челябинска до 12-00, улетать можно начиная с 14-00.
При покупке билетов обращайте внимание на багаж, он должен быть не меньше 10 кг!
На поезде: приехать в Челябинск нужно не позднее 12-30. Если поезд проходит станцию Златоуст и вы готовы пропустить экскурсию в музей, можно брать билеты до Златоуста и присоединиться к группе там в 16:00.
Уезжать из Челябинска можно с 12:00.
Где будем жить?
Живем в приютах (не в палатках). Это отапливаемые стационарные домики, в них есть печка, столы, кровати с деревянными настилами с поролоновыми матрасами, на которых предполагается ночевать в своем спальнике. Это, безусловно, плюс, т. к. нам не придется нести на себе палатку и пенку, что сделает наш рюкзак более легким, по сравнению с другими походами. Плюс, при любой погоде мы наши вечера будут проходить в тепле и уюте.
На территории нацпарка домики без удобств и душевых. Один раз за поход запланирована баня, но при желании их можно заказывать хоть каждый день, т. к. они есть на каждом приюте. В конце маршрута в последние 2 ночи проживание с душем, сможем постепенно готовить себя к возвращению в цивилизацию
Какая будет погода?
Погода в горах весьма разнообразна и меняется очень быстро, поэтому подготовьте одежду на все случаи жизни, но не перегружайте вес рюкзака. Средняя температура летом 20 градусов днем, около 10 ночью. Осенью попрохладней: 15 градусов днем, 6 градусов ночью. Зато есть шанс застать золотую осень во всей красе. Осадки в горах тоже тоже не редкость, не забудьте хороший дождевичок.
Можно ли оставить где-то ненужные на поход вещи?
Этот маршрут линейный, т. е. мы идем из точки А (Златоуст) в точку Б (Миасс), поэтому вещи оставить негде. Всё своё несем с собой.
При большой необходимости можно оставить какие-то вещи в камере хранения на вокзале Челябинска.
Есть ли на маршруте связь и электричество?
Эпизодически связь может встречаться один-два раза на маршруте, ноэтонеточно. Мы предлагаем ориентироваться на то, что связь пропадет сразу после начала маршрута (входа в парк) и стабильно вернется только после попадания в Миасс (поздно вечером 6го дня) Электричество будет на первой, пятой и последней ночевке. В остальные дни электричества нет, отдыхаем от гаджетов и телефонов. При необходимости возьмите с собой пауэр-банки (но не забудьте о весе!)
Как организовано питание?
Всё питание входит в стоимость и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно! Мы очень тщательно занимаемся этим вопросом, у нас только натуральное питание, без "быстрых" каш и супов.
Еду готовят участники похода под чутким руководством одного из инструкторов.
На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи. Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо.
Готовить будем преимущественно на костре, местами на газу.
Какой будет вес рюкзака?
Около 16-18 кг, зависит от веса вашего личного снаряжения. Вес личной части группового снаряжения на старте у девушек 6-7 кг, у парней 7-9 кг. Прибавьте к этому вес личного снаряжения, и получите общий вес, с которым мы стартуем.
Приятный факт: по мере прохождения маршрута еду мы будем съедать, и рюкзаки будут легчать. Ближе к концу похода у девушек останется в основном только личное снаряжение, у парней немного "несгораемого" веса: аптечка, котлы, кухонное (не больше 2,5 кг на человека). Если вес вашего рюкзака перед походом без общественных модулей близок или больше 15 кг, то вы либо Халк, либо будете страдать.
Рекомендуем оставить часть вещей дома. Все общественное снаряжение доставляем авиапочтой и распределяем между участниками вечером первого дня похода, в уютной обстановке нашего горного приюта.
Есть ли скидки в туре?
Первые 5 мест отдаем со скидкой! Быть первым - выгодно! Нужно оставить заявку и внести предоплату. Стоимость со скидкой – 31 000 рублей! Наличие мест со скидкой на данный момент уточняйте у менеджера.
Детям от 13 до 17 лет стоимость – 27 000 рублей. Не суммируется с другими скидками.
Для компаний от 4х человек, скидка 1 000 рублей каждому.
Скидка для доноров – 1 000 рублей. Сдайте кровь в любом отделении любого города и сделайте фото справки о донации и селфи с этой справкой в мед. отделении так, чтобы на обоих фото хорошо читались текст и дата.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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