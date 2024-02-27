1 день

Встреча в Челябинске, переезд в Таганай

Встречаемся с группой в 12 часов по местному времени у исторического музея в Челябинске.

Отмечаемся у гида и сразу идём на экскурсию, узнаем много нового о быте, природе, культуре Южного Урала.

После этого грузим снаряжение и грузимся сами в трансфер, отправляемся в сторону нац. парка Таганай.

В дороге проведём около 2,5 часов.

По приезду заселяемся в деревянные домики на Центральной усадьбе.

За ужином проведём приветственную “свечку”, познакомимся поближе, распределим общественное снаряжение и ляжем пораньше, активная часть путешествия начнётся завтра.

Трансфер 2,5 часа.