Побываем в музеях, пройдём по улочкам старинных городов, послушаем местные предания и легенды, которые передают из
Программа тура по дням
Прибытие в Челябинск. Государственный исторический музей Южного Урала, обзорная экскурсия
14:00 Встреча группы в отеле «Малахит» 3*.
Размещение в отеле.
Обед в ресторане отеля.
Экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала – уникальную сокровищницу историко-культурного наследия края.
Главная «изюминка» музея – челябинский метеорит весом около 500 кг.
Прогулка по набережной реки Миасс.
Обзорная экскурсия по городу: «Челябинск от крепости до большого города».
Мы увидим исторический центр города, широкие проспекты, узнаем историю легендарного Танкограда, полюбуемся центральной площадью Челябинска, памятником И. В. Курчатову, узнаем, почему на гербе области красуется верблюд и что же означает имя города – Челябинск.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Челябинск - Миасс - оз. Тургояк - Златоуст
Завтрак.
Выезд в город Миасс (110 км).
Город Миасс – один из самых крупных в Челябинской области. Город «золотой лихорадки», минералов, ракетчиков, гор и озер.
Экскурсия в естественно-научный музей Ильменского заповедника (залы минералов).
Ильменские горы являются уникальным геологическим объектом мирового масштаба. Именно разнообразие минералов послужило основой для создания здесь первого в мире минералогического заповедника в 1920 году.
Сегодня здесь по-прежнему ведётся научная работа, а туристов принимает музей, где представлена богатейшая коллекция камня.
Обед.
Прибытие на озеро Тургояк.
Отдых на берегу озера.
Озеро Тургояк – водоём в Челябинской области, одно из самых знаменитых озёр на Урале и в России. Гордо носит имя «Уральского Байкала» благодаря чистым лазурным водам.
Желающие могут за доп. плату совершить водную прогулку на яхте по озеру Тургояк на Остров Веры (стоимость 2 700 руб. /чел.).
Остров Веры – энергетическое сердце озера Тургояк.
В конце XX века на острове были обнаружены древние мегалитические сооружения, сложенные из массивных камней. Возраст их составляет 5,5 тысяч лет.
Но остров привлекает туристов не только древней историей, но и историей старообрядчества: землянки скитников, молельня с каменным крестом, стоящая на берегу озера и удивительная история Святой Веры.
Выезд в г. Златоуст.
Заселение в гостиницу.
Ужин в кафе самостоятельно.
Златоуст - Сатка
Завтрак.
Экскурсия в горный парк им. П. П. Бажова.
Здесь можно увидеть известных персонажей бажовских сказов: Хозяйку Медной горы, Огневушку-поскакушку, Серебряное Копытце, Данилу-мастера и других.
Переезд в г. Сатка (56 км).
Сатка – небольшой промышленный город в Уральских горах.
Именно здесь работает комбинат «Магнезит» – один из крупнейших в мире производителей огнеупорной продукции. А еще Сатку называют центром российского уличного искусства.
Экскурсия по музею комбината «Магнезит».
Музей «Магнезит» совершенно не соответствует традиционному представлению о корпоративном музее. О производстве здесь рассказывается в интересной и интерактивной форме: например, в 3D-очках можно «прогуляться» по цехам и шахтам.
Обзорная экскурсия по городу Сатка.
Увидим арт-объекты, которые появились благодаря фестивалям, и стильное и необычное оформление улиц города, посмотрим, как вписываются в ансамбль города отвалы карьера и многое другое, сделаем сэлфи на фоне гигантских кроссовок, посмотрим на мощь старого чугуноплавильного завода.
Посещение Дворца культуры «Магнезит».
Дворец был признан одним из лучших архитектурных сооружений малых городов в СССР. В отделке внутренних помещений применены естественный мрамор, дуб, бронза.
Ряд помещений украшен декоративными живописными панно: «Содружество народов СССР», «Майский праздник», «Труд и отдых».
Обед.
Экскурсия на Большие притесы реки Ай.
Это самые высокие и красивые скалы на реке — их высота достигает 100 метров. И перед вами откроются ошеломительные виды.
Название «притесы» образовано от слов «тесать» и «утес», означает береговую скалу, которая резко обрывается к реке. В русский язык слово пришло из пермяцкого.
Высота вертикальных стен составляет от 50 м до 100 м, в длину они тянутся на 2 км.
Возвращение в г. Златоуст.
Ужин в легендарной ресторации «Счастливый кузюк».
Как говорят коренные златоустовцы: «Кто в «Кузюке» не бывал, Златоуст не видал!». В ресторации желанных гостей потчуют разносолами, заячьими почками, варениками с редькой и с щукой.
Мы попробуем царскую калью и завершим трапезу ароматным, нежнейшим черёмуховым тортом.
Свободное время.
Златоуст - Челябинск
Завтрак.
Златоуст, получивший имя в честь святителя Иоанна Златоуста, — родина русского булата и уникальной гравюры на стали, первых стальных пушек и первых ракет морского базирования, город качественной металлургии, важная составляющая военно-промышленного комплекса страны — вот далеко не полный перечень «титулов» города.
Обзорная экскурсия по г. Златоусту.
Полюбуемся зданием Арсенала XIX века и артиллерийскими пушками, памятниками Ивану Бушуеву – основоположнику искусства Златоустовской гравюры и Павлу Аносову, раскрывшему тайну «булатной стали».
Узнаем историю «Крылатого коня» и вспомним знаменитых на весь мир златоустовских спортсменов: «Уральскую молнию» – Лидию Скобликову, биатлонистку Светлану Ишмуратову, одного из самых титулованных шахматистов мира – Анатолия Карпова.
Экскурсия на «Златоустовскую оружейную фабрику».
О заводе «Златоустовская оружейная фабрика» знают далеко за пределами РФ. Его считают гордостью России.
Являясь одним из старейших Южно-Уральских предприятий, завод отметил свой двухсотлетний юбилей в 2015 году. Уже на протяжении нескольких веков он занимается производством холодного, строевого и наградного оружия.
Мы посетим выставочный зал фабрики, где нам расскажут об уникальных техниках гравировки: от старейшего до современного.
Переезд в Национальный парк Таганай.
Прогулка по эко-тропе «Черная Скала».
Маршрут не сложный – 600 шагов в одну сторону.
Во время прогулки, мы поднимемся на смотровые площадки, откуда открывается вся панорама Уральских гор!
Маршрут доступен для увлечённых и любознательных людей всех возрастов и не требует особой физической подготовки.
Здесь можно увидеть весь Национальный парк Таганай, верхушки вершин национального парка Зюраткуль и, конечно, увидеть весь Златоуст – с высоты птичьего полёта.
Обед.
Выезд в Челябинск.
19:00 Завершение тура.
Трансфер в аэропорт (по желанию, за доп. плату).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях Челябинска и Златоуста по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|Двухместное + доп. место (еврораскладушка)
|Доп. сутки с завтраком (2-м/1-м)
|49900
|56200
|Под запрос
|6000 / 5000
Расчётный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Важно! Покупку авиабилетов следует совершать после подтверждения набора группы.
Варианты проживания
Отель «Малахит»
Конгресс-отель «Малахит» располагается в самом центре Челябинска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Из окон открывается живописный вид на набережную реки Миасс. Из услуг есть уличная парковка, бассейн, сауна.
В номерном фонде более 400 номеров, которые разделены на несколько категорий. В каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами и индивидуальная ванная со средствами личной гигиены. Улучшенные номера располагают гостиной зоной и гардеробной.
По утрам сервируются завтраки, которые зарядят хорошим настроением на весь день. Есть два ресторана, в которых подают блюда русской и европейской кухни. Доступен бар с большим выбором напитков.
До автовокзала можно дойти за 5 минут. Также вблизи есть Сад Камней, Государственный исторический музей Южного Урала, сквер Алое Поле.
Бельмонт
Современный отель «Бельмонт» расположился в удобном месте в сердце Златоуста.
Номера обставлены современной мебелью. Из окон открывается красивый вид на храм преподобного Серафима Саровского, на пруд и на вершины Уральских гор. На территории действует Wi-Fi.
В комплексе есть прекрасный ресторан, в котором подаются континентальные завтраки, а также ужины по лучшим рецептам европейской кухни. Если вы приехали с семьей для Вас в гостинице оборудована детская игровая комната.
До горнолыжных склонов от гостиницы "Бельмонт" всего пятнадцать минут езды. Всем гостям предоставляется бесплатная парковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: 3 завтрака, 4 обеда, 1 ужин
- Транспортное обслуживание по маршруту
- Услуги гида-экскурсовода: 4 дня
- Экскурсионное обслуживание по маршруту
- Экскурсии, входящие в программу тура
- Входные билеты по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Челябинска и обратно
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт (1600 руб.)
- Доплата за одноместное размещение
- Ужины
- Прогулка на яхте до о. Веры - от 2700 руб. /чел
- Личные расходы (сувениры, пользование мини-баром, дополнительные услуги в гостиницах и т. д.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- оригинал паспорта;
- свидетельство о рождении (на детей);
- пенсионное удостоверение или студенческий билет (при наличии);
- медицинский полис;
- удобная, свободная одежда;
- обувь на рифлёной подошве (каблуки и сланцы не приветствуются);
- погода на Урале переменчива, поэтому рекомендуем даже в летний период брать с собой теплые вещи (куртку/толстовку);
- обязательно взять с собой дождевик (не зонт) или непромокаемую ветровку;
- головной убор для защиты от солнца, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем;
- купальные принадлежности (в хорошую погоду будет возможность искупаться в озере Тургояк);
- влажные салфетки или антибактериальный гель/спрей для рук;
- индивидуальная аптечка;
- репелленты для защиты от насекомых;
- наличные деньги, так как не везде есть возможность оплаты картой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Могут ли быть изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.
Есть ли рекомендованные рейсы?
Москва – Челябинск – Москва (авиакомпания Аэрофлот):
- туда: рейс SU 11534 – вылет 07:00, время в пути 2:30 ч – в 11:30 прибытие;
- обратно: рейс SU 1423 – вылет в 22:00, время в пути 2:45 ч – в 22:45 прибытие.
Санкт-Петербург – Челябинск – Санкт-Петербург:
- туда: рейс DP-549 – вылет 23:55 час, время в пути 3 часа – в 05:55 прибытие (авиакомпания Победа);
- рейс 5N-527 – вылет 02:30, время в пути 02:50 – в 07:20 прибытие (авиакомпания Smartavia);
- обратно: рейс 5N-528 – вылет 06:50, время в пути 3 часа – в 07:50 прибытие (авиакомпания Smartavia).
Туристам из Петербурга рекомендуется бронировать дополнительную ночь к туру.