2 день

Челябинск - Миасс - оз. Тургояк - Златоуст

Завтрак.

Выезд в город Миасс (110 км).

Город Миасс – один из самых крупных в Челябинской области. Город «золотой лихорадки», минералов, ракетчиков, гор и озер.

Экскурсия в естественно-научный музей Ильменского заповедника (залы минералов).

Ильменские горы являются уникальным геологическим объектом мирового масштаба. Именно разнообразие минералов послужило основой для создания здесь первого в мире минералогического заповедника в 1920 году.

Сегодня здесь по-прежнему ведётся научная работа, а туристов принимает музей, где представлена богатейшая коллекция камня.

Обед.

Прибытие на озеро Тургояк.

Отдых на берегу озера.

Озеро Тургояк – водоём в Челябинской области, одно из самых знаменитых озёр на Урале и в России. Гордо носит имя «Уральского Байкала» благодаря чистым лазурным водам.

Желающие могут за доп. плату совершить водную прогулку на яхте по озеру Тургояк на Остров Веры (стоимость 2 700 руб. /чел.).

Остров Веры – энергетическое сердце озера Тургояк.

В конце XX века на острове были обнаружены древние мегалитические сооружения, сложенные из массивных камней. Возраст их составляет 5,5 тысяч лет.

Но остров привлекает туристов не только древней историей, но и историей старообрядчества: землянки скитников, молельня с каменным крестом, стоящая на берегу озера и удивительная история Святой Веры.

Выезд в г. Златоуст.

Заселение в гостиницу.

Ужин в кафе самостоятельно.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160