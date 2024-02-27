Семейные развлекательные туры Челябинска

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Челябинске, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Южный Урал. Семейный тур
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Южный Урал. Семейный тур
Начало: Челябинск
21 июля в 10:00
47 500 за человека
К Хозяйке Медной горы: треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Треккинг-тур к Хозяйке Медной горы: живописные маршруты Южного Урала
Приглашаем в увлекательное путешествие по Южному Уралу, где вас ждут живописные горы, густые леса и уютное проживание
Начало: В аэропорту Челябинска (CEK) в 12:00 и в центре Че...
7 июля в 12:00
21 июля в 12:00
64 000 за человека
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Начало: Россия, Челябинск
29 авг в 10:00
18 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Южный Урал. Семейный тур
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Южный Урал. Семейный тур
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
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    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Южный Урал. Семейный тур
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
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    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Можно с детьми»

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  1. Южный Урал. Семейный тур
  2. К Хозяйке Медной горы: треккинг-тур по национальным паркам Южного Урала
  3. Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Сколько стоит тур в Челябинске в июне 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 18 000 до 64 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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