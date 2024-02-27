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6 дней
Южный Урал. Семейный тур
Начало: Челябинск
21 июля в 10:00
47 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг-тур к Хозяйке Медной горы: живописные маршруты Южного Урала
Приглашаем в увлекательное путешествие по Южному Уралу, где вас ждут живописные горы, густые леса и уютное проживание
Начало: В аэропорту Челябинска (CEK) в 12:00 и в центре Че...
7 июля в 12:00
21 июля в 12:00
64 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Урал без рюкзаков. Челябинск и национальные парки
Начало: Россия, Челябинск
29 авг в 10:00
18 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Можно с детьми»
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