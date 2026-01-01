Знакомство со столицей Южного Урала и соседними Магнитогорском, Миассом, Златоустом и Касли

Побывать на металлургическом комбинате, оружейной фабрике и в музее чугунного литья
Челябинск и Челябинскую область многие воспринимают как суровый край. Отчасти это правда — здесь много металлургических производств, три из них мы увидим. Но также эти места славятся своей природой.

для вас Урал с разных сторон: от Магнитогорского металлургического комбината, в котором рождается сталь, до красоты Ильменских гор и озера Тургояк; от строгих линий индустриальных городов до изящества каслинского чугунного литья и сказочных образов в парке Бажова. Вы окажетесь там, где проходит граница Европы и Азии. Увидите, как история, промышленность и природа переплетаются в одном пространстве.

Познакомитесь с характером региона — суровым снаружи, но наполненным глубиной, масштабом и неожиданной эстетикой.

Групповой трансфер осуществляется только из аэропорта/ж/д вокзала и обратно в дни начала и окончания тура при совпадении с рекомендованными рейсами; при других рейсах и проживании вне пакета нужно добираться самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, экскурсия по городу, исторический музей

Встретим вас и отвезём в отель. После завтрака состоится обзорная экскурсия по Челябинску, основанному в 1736 году как крепость на месте башкирской деревни Челяба на границе Урала и Сибири, на берегах реки Миасс. Сегодня это столица Южного Урала и крупный промышленный центр.

Прервёмся на обед (за доплату), а затем посетим Государственный исторический музей Южного Урала в здании, напоминающем крепостные стены 18 века. В его фондах хранится около 300 000 экспонатов, посвящённых истории, культуре, природе и археологии региона. После — возвращение в отель и свободное время.

2 день

Магнитогорский металлургический комбинат, экскурсия по городу

Едем в Магнитогорск. Посетим металлургический комбинат — 100-летнее предприятие с полным производственным циклом. Побываем в музее, заглянем в доменный цех и на производство толстолистового проката (допуск — с 16 лет).

После обеда — обзорная экскурсия по Магнитогорску. Город вырос из крепости Магнитной, основанной в 1743 году на реке Яик, но современная история связана со строительством комбината. Вы увидите архитектуру сталинского ампира, памятники и символическую границу Европы и Азии, проходящую по реке Урал. Затем вернёмся в Челябинск, свободное время.

3 день

Миасс и Златоуст

Переедем в Миасс и начнём экскурсию по городу у подножия Ильменских гор на реке Миасс. В 19 веке здесь активно развивалась добыча золота — действовали десятки рудников и россыпей. Сегодня Миасс окружён Ильменским минералогическим заповедником, отличается зелёными ландшафтами и деревянной архитектурой, а рядом находится озеро Тургояк.

Посетим музей автозавода «УРАЛ» и пообедаем в Златоусте. Затем вы побываете в музее «Арсенал» Златоустовской оружейной фабрики и поучаствуете в мастер-классе. А после погуляем по Горному парку им. П. П. Бажова, где представлены персонажи бажовских сказов и других произведений, а также декоративные объекты из камня. Вечером вернёмся в Челябинск.

4 день

Музей чугунного литья и экскурсия по Касли, Зимний сад, трансфер в аэропорт

Едем в Касли, где посетим историко-художественный музей — единственный в России специализированный музей художественного чугунного литья. В его коллекции — изделия 19-20 веков, выполненные по моделям русских и западноевропейских мастеров.

Затем — обзорная экскурсия по Касли и обед. В завершение побываем в Зимнем саду в ДК им. Захарова. После — трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание44 500 ₽
1-местное проживание56 500 ₽
Тариф без проживания26 000 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Групповой трансфер в/из аэропорта под рекомендованные рейсы
  • Переезды на комфортабельном автобусе
  • Профессиональное сопровождение опытного гида
  • Обзорные экскурсии по Челябинску, Магнитогорску, Миассу и Касли
  • Экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала
  • Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат
  • Экскурсия в музей автозавода «УРАЛ»
  • Экскурсия в музей «Арсенал» Златоустовской оружейной фабрики с мастер-классом
  • Экскурсия в музей Каслинского литья (Каслинский историко-художественный музей)
  • Посещение Зимнего сада в ДК им. Захарова и Горного парка ИМ.П.П. Бажова
  • Входные билеты в музеи и промышленные предприятия
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды и ужины (пакет обедов - 4200 ₽)
  • Дополнительная ночь в отеле Holiday Inn Челябинск - 10 500 ₽ (за номер при 2-местном размещении), 8700 ₽ (за номер при 1-местном размещении)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Челябинск, 6:00
Завершение: Челябинск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Алексей
Алексей — Организатор в Челябинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

