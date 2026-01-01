Путешествие откроет
Описание тура
Организационные детали
Групповой трансфер осуществляется только из аэропорта/ж/д вокзала и обратно в дни начала и окончания тура при совпадении с рекомендованными рейсами; при других рейсах и проживании вне пакета нужно добираться самостоятельно.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, экскурсия по городу, исторический музей
Встретим вас и отвезём в отель. После завтрака состоится обзорная экскурсия по Челябинску, основанному в 1736 году как крепость на месте башкирской деревни Челяба на границе Урала и Сибири, на берегах реки Миасс. Сегодня это столица Южного Урала и крупный промышленный центр.
Прервёмся на обед (за доплату), а затем посетим Государственный исторический музей Южного Урала в здании, напоминающем крепостные стены 18 века. В его фондах хранится около 300 000 экспонатов, посвящённых истории, культуре, природе и археологии региона. После — возвращение в отель и свободное время.
Магнитогорский металлургический комбинат, экскурсия по городу
Едем в Магнитогорск. Посетим металлургический комбинат — 100-летнее предприятие с полным производственным циклом. Побываем в музее, заглянем в доменный цех и на производство толстолистового проката (допуск — с 16 лет).
После обеда — обзорная экскурсия по Магнитогорску. Город вырос из крепости Магнитной, основанной в 1743 году на реке Яик, но современная история связана со строительством комбината. Вы увидите архитектуру сталинского ампира, памятники и символическую границу Европы и Азии, проходящую по реке Урал. Затем вернёмся в Челябинск, свободное время.
Миасс и Златоуст
Переедем в Миасс и начнём экскурсию по городу у подножия Ильменских гор на реке Миасс. В 19 веке здесь активно развивалась добыча золота — действовали десятки рудников и россыпей. Сегодня Миасс окружён Ильменским минералогическим заповедником, отличается зелёными ландшафтами и деревянной архитектурой, а рядом находится озеро Тургояк.
Посетим музей автозавода «УРАЛ» и пообедаем в Златоусте. Затем вы побываете в музее «Арсенал» Златоустовской оружейной фабрики и поучаствуете в мастер-классе. А после погуляем по Горному парку им. П. П. Бажова, где представлены персонажи бажовских сказов и других произведений, а также декоративные объекты из камня. Вечером вернёмся в Челябинск.
Музей чугунного литья и экскурсия по Касли, Зимний сад, трансфер в аэропорт
Едем в Касли, где посетим историко-художественный музей — единственный в России специализированный музей художественного чугунного литья. В его коллекции — изделия 19-20 веков, выполненные по моделям русских и западноевропейских мастеров.
Затем — обзорная экскурсия по Касли и обед. В завершение побываем в Зимнем саду в ДК им. Захарова. После — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|44 500 ₽
|1-местное проживание
|56 500 ₽
|Тариф без проживания
|26 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Групповой трансфер в/из аэропорта под рекомендованные рейсы
- Переезды на комфортабельном автобусе
- Профессиональное сопровождение опытного гида
- Обзорные экскурсии по Челябинску, Магнитогорску, Миассу и Касли
- Экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала
- Экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат
- Экскурсия в музей автозавода «УРАЛ»
- Экскурсия в музей «Арсенал» Златоустовской оружейной фабрики с мастер-классом
- Экскурсия в музей Каслинского литья (Каслинский историко-художественный музей)
- Посещение Зимнего сада в ДК им. Захарова и Горного парка ИМ.П.П. Бажова
- Входные билеты в музеи и промышленные предприятия
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины (пакет обедов - 4200 ₽)
- Дополнительная ночь в отеле Holiday Inn Челябинск - 10 500 ₽ (за номер при 2-местном размещении), 8700 ₽ (за номер при 1-местном размещении)
- Стоимость тура без проживания - 26 000 ₽
- Стоимость тура при 1-местном проживании - 56 500 ₽