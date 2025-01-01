Описание тура
Южный Урал древняя горная страна с водопадами и каньонами, высокогорными озерами и таинственными пещерами, овеянная древними легендами и тайнами. Побывав однажды на Южном Урале, вы будете возвращаться сюда снова и снова! За время комбинированного тура Знакомство с Уралом Вы побываете в настоящей горной тундре, узнаете, что такое курумник, познакомитесь с персонажами сказов Бажова в горном парке им. Бажова, насладитесь на сплаве красотой Лунной реки Ай, с Перьев Двуглавой сопки увидите самую большую в России Каменную реку, прикоснетесь к древним мегалитам на острове Веры, искупаетесь в озере Тургояк, познакомитесь с Уральским Синегорьем.
Программа тура по дням
Встреча, знакомство
10:00 Встреча группы в г. Челябинск у магазина Лента (ул. Братьев Кашириных, 75)
Переезд на автомобиле до Чашковского хребта по трассе М5 (100 км).
Пешая прогулка на Чашковское каменное городище и вершину Чашковского хребта г. Голуха.
Чашковское каменное городище горный хребет в сосновом бору, с сотнями гранитных скальных останцев причудливой формы. После отдыха на вершине пеший переход обратно к машине. Переезд на автомобиле в г. Златоуст (50 км).
Экскурсия в горный парк им. Бажова. Возвращение к автомобилю, переезд в с. Петропавловка (60 км). Размещение на турбазе. Ужин.
Общая протяженность пешего маршрута 6 км.
Сплав по р. Ай
Завтрак. Однодневный сплав по красивейшей реке Ай
Река Ай прекрасная, как Луна именно так можно описать красоту скал и природы, которая расстилается вдоль всего побережья реки Ай. А её многочисленные пещеры так и манят туристов своей загадочностью, ведь разгадка тайны многовекового прошлого влечет людей даже из самых отдаленных уголков планеты.
Возвращение на турбазу, ужин. Ночевка в доме
Таганай
Завтрак. Выезд в г. Златоуст.
Переезд к Центральной усадьбе национального парка Таганай (60 км).
таганай самый популярный среди туристов национальный парк Южного Урала. Он широко славится своими красотами благодаря живописным горным хребтам. Здесь можно полюбоваться высокими горными хребтами и причудливыми каменными останцами, россыпями курумов и удивительной каменной рекой, вытянувшейся на несколько километров, реликтовыми лесами, подгольцовыми редколесьями и горными тундрами. Есть тут и старинные минеральные копи.
Прогулка по тропе К Большой Каменной реке через смотровую площадку Тёщин Язык, с которой открывается вид на хребты Большой и Средний Таганай (9 км).
Возвращение на Центральную Усадьбу.
Переезд на турбазу (60 км).
Ужин. Ночевка в доме.
Общая протяженность пешего маршрута 9 км
Озеро Тургояк
Завтрак. Сборы, освобождение номеров.
Переезд к озеру Тургояк (100 км).
За доп плату возможна экскурсия на яхте (группа до 9 человек).
Тургояк одно из уникальных творений природы в Челябинской области (возраст 15 миллионов лет). Тургояк озеро тектонического происхождения. Горы вокруг Тургояка укрывают озеро от внешнего мира, создавая неповторимый пейзаж.
Остров Святой Веры, расположенный вблизи западного берега озера Тургояк можно назвать Музеем под открытым небом.
Остров Веры является центром мегалитической культуры, которая существовала на Урале примерно с iii по iv тыс. до н. эры.
Возвращение к машине.
Выезд в Челябинск.
Зюраткуль
Завтрак. Переезд в национальный парк Зюраткуль (95 км).
Пешее восхождение по экотропе на хребет Зюраткуль.
Спуск к озеру Зюраткуль. Отдых у озера.
На обратном пути экскурсия на Мараловую ферму.
Возвращение на турбазу (95 км). Ужин. Ночевка в доме.
Общая протяженность пешего маршрута 12 км.
Варианты проживания
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Проживание на турбазе
- Питание на турбазе (завтрак, ужин)
- Прокат снаряжения общего пользования (катамараны/сапы, спасжилеты)
- Оплата входных билетов на платные объекты по ходу маршрута
- Сопровождение опытным инструктором
- Баня
Что не входит в цену
- Перелет/переезд к месту начала тура и обратно
- Питание в кафе
- Экскурсия на остров Веры на яхте
- Сувениры
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
- Советы, рекомендации по снаряжению и экипировке
С собой нужно взять:
рюкзак/сумка под личные вещи
средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, т/б, влажные салфетки)
фонарик налобный или любой другой (со сменным комплектом батареек)
термос (по желанию)
личная аптечка
хоба (подпопник/сидушка полиуретановая)
перчатки хб (рабочие)
перекус на время пешего перехода (орешки/сухофрукты/шоколад/батончики)
Одежда:
синтетические ходовые брюки (синтетика быстро сохнет и не накапливает влагу)
синтетическая футболка (с коротким, длинным рукавом (на усмотрение)
комплект термобелья (может пригодиться для холодной погоды)
флисовая кофта
защита от дождя желательно куртка + брюки (дождевик)
23 пары носок
сменное белье
головной убор (бафф, кепка)
купальник для бани, полотенце
Обувь:
треккинговые ботинки или треккинговые кроссовки с минимальным количеством текстильного материала (относится к кроссовкам)
сланцы для хождения в доме
Пожелания к путешественнику
Пожелания к гостю
- Обратите внимание на место и время сбора группы. Если возникают сложности, необходимо срочно связаться с организатором.
- Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт организатор после оплаты путешествия.
- Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
- В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед выбором программы путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется. Туры необходимо выбирать, ориентируясь на возможности своего организма.
- На всех маршрутах работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно скорректировать программу путешествия.
- Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и требования руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
- Каждому участнику путешествия рекомендуется оформить медицинскую страховку, страховку от клеща и несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
- Убедительная просьба с уважением относиться к культурноисторическим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
- Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
- Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху участников группы и окружающих лиц, использование ненормативной лексики, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
- Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без возврата неиспользованных средств.