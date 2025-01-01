1 день

Встреча, знакомство

10:00 Встреча группы в г. Челябинск у магазина Лента (ул. Братьев Кашириных, 75)

Переезд на автомобиле до Чашковского хребта по трассе М5 (100 км).

Пешая прогулка на Чашковское каменное городище и вершину Чашковского хребта г. Голуха.

Чашковское каменное городище горный хребет в сосновом бору, с сотнями гранитных скальных останцев причудливой формы. После отдыха на вершине пеший переход обратно к машине. Переезд на автомобиле в г. Златоуст (50 км).

Экскурсия в горный парк им. Бажова. Возвращение к автомобилю, переезд в с. Петропавловка (60 км). Размещение на турбазе. Ужин.

Общая протяженность пешего маршрута 6 км.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086