Рождество в сказке Южного Урала: треккинги в мини-группе по парку «Зюраткуль»

Полюбоваться заповедной природой и звёздным небом, погреться в баньке и встретить праздник в тишине
Отправьтесь навстречу рождественскому чуду в сердце Южного Урала! Вы будете жить в тёплом доме с удобствами, гулять налегке по заснеженным тропам национального парка «Зюраткуль» и любоваться завораживающими горными пейзажами.

В ясную
читать дальше

ночь мы поднимемся на Китовую пристань, чтобы увидеть Млечный путь и бескрайнее звёздное небо, которого не найти в городах.

Пройдём к хребту Зюраткуль, взойдём на гору Большой Нургуш, выйдем к Голой Сопке и Зюраткульским столбам — местам, где природа словно застыла в вечной зимней сказке. А в финале нас ждёт праздничный ужин и встреча Рождества.

Описание тура

Организационные детали

Список необходимого снаряжения отправляется участникам после бронирования тура.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в нацпарк, размещение в доме, прогулка к Китовой пристани

Встречаемся и отправляемся в национальный парк «Зюраткуль». По приезде разместимся в уютном доме, познакомимся и вместе приготовим ужин.

Вечером прогуляемся к Китовой пристани — месту, откуда открывается потрясающий вид на звёздное небо. При ясной погоде здесь можно увидеть Млечный путь и яркие россыпи созвездий, что создаст по-настоящему волшебное настроение.

2 день

Поход к хребту Зюраткуль

Проснёмся пораньше, позавтракаем и соберём рюкзаки для выхода в горы. Возьмём термосы с горячим чаем и перекус, после чего отправимся на пешеходный маршрут к хребту Зюраткуль. Это одно из самых живописных мест Южного Урала — панорамы завораживают.

После возвращения на базу приготовим ужин и отдохнём в тёплой домашней атмосфере.

3 день

Восхождение на гору Большой Нургуш

После завтрака нас ждёт восхождение на самую высокую вершину Челябинской области — гору Большой Нургуш. Наш путь пройдёт по замёрзшему озеру Зюраткуль, а затем — по заснеженным склонам горы. С вершины откроются захватывающие виды на бескрайние уральские просторы.

Вечером вернёмся на базу, где нас будет ждать горячая баня и ужин. Если группа устанет, маршрут можно сократить до подъёма на хребет Лукаш — оттуда открывается прекрасный вид на сам Нургуш.

4 день

Прогулка к Голой Сопке и встреча Рождества

После завтрака отправимся на прогулку к Голой Сопке и живописным Зюраткульским столбам — природным образованиям необычной формы, которые особенно эффектно смотрятся на фоне зимнего леса.

Вернувшись, займёмся приготовлением праздничного ужина и отметим Рождество.

5 день

Обратный путь в Челябинск, завершение тура

Утром позавтракаем, в 11:00 освободим дом и поедем обратно в Челябинск. Обратные билеты рекомендуем брать на вторую половину дня 7 января, начиная с 18:00, чтобы успеть добраться и спокойно зарегистрироваться в аэропорту.

Обратный путь в Челябинск, завершение тураОбратный путь в Челябинск, завершение тура

Стоимость тура

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в доме с удобствами
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер до базы
  • Вход в национальный парк
  • Сопровождение инструктором-гидом
  • Баня (2 часа)
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Дорога до Челябинска и обратно
  • Прокат снегоступов - 1200 ₽ на всё время тура
  • Дополнительная баня (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Челябинск, 9:00 (возможна корректировка времени по договорённости). Важно прибыть в город не позднее 16:00 - напомним, что местное время отличается от московского на +2 часа
Завершение: Челябинск, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Челябинске
Провели экскурсии для 58 туристов
Я гид, инструктор-проводник по пешему туризму и треккингу, а также организатор поездок и программ с активным отдыхом. Состою в реестре Федерации туризма РФ, руковожу спортивными походами, умею оказывать первую помощь
читать дальше

— аптечка всегда со мной. За плечами восхождения на Эльбрус с севера и горы Южного Урала, походы по Кавказу, Алтаю, Самарской Луке, Жигулёвским горам, Крыму и национальному парку «Таганай», Архангельской области. Руководила экспедициями на перевал Дятлова и гору Маньпупунёр, в том числе впервые в истории Северного Урала провела успешный маршрут от реки Янысос. Пересекла Байкал на озёрных коньках. Показываю действительно красивые и малоизвестные места, куда не водят обычные гиды. Всегда учитываю интересы группы и стараюсь, чтобы прогулка была насыщенной, живой и нескучной!

