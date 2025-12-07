Проснёмся пораньше, позавтракаем и соберём рюкзаки для выхода в горы. Возьмём термосы с горячим чаем и перекус, после чего отправимся на пешеходный маршрут к хребту Зюраткуль. Это одно из самых живописных мест Южного Урала — панорамы завораживают.

После возвращения на базу приготовим ужин и отдохнём в тёплой домашней атмосфере.