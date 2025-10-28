Программа тура по дням
Встреча в Челябинске и трансфер в горы
Встречаемся в Челябинске в 12:50 у музея Южного Урала, первым делом изучим историю мест, которые планируем посетить.
После экскурсии садимся в трансфер и отправляемся на Таганай. Это самый популярный среди туристов национальный парк Южного Урала, его территория охватывает 568 км², и именно здесь проходит граница Европы и Азии.
Пешком сегодня никуда идти не надо, приезжаем на Центральную усадьбу и здесь же остаёмся на ночь. Это главные ворота парка, у которых берут свое начало все официальные маршруты.
Пройдём регистрацию и получим необходимые разрешения, затем заселение в домики.
Знакомство, первый совместный ужин и спать. Завтра в поход!
Восхождение на Двуглавую сопку и первый переход
Сегодня важный день! Первый переход под рюкзаком и встреча Нового года (для группы на новогодние даты).
По натоптанной, идеально-снежной зимней тропе отправляемся в путь.
Вокруг ёлки, сугробы, красота зимнего леса, величественные горы и свобода!
По пути заглянем к приюту «Белый Ключ», где находится самый известный таганайский источник «Белый Ключ» с чистейшей прозрачной и очень вкусной водой. Раньше он носил название «Святой ключ», а потом был переименован.
Говорят, вода обладает исцеляющими свойствами.
Рядом с источником удобно расположена железная лестница (200 ступеней), рядом с которой мы оставим рюкзаки и налегке начнем восхождение на гору Двуглавая сопка.
Сквозь верхушки деревьев, словно вырывающиеся из горы перья птиц, проглядывают скалы. Именно поэтому южную вершину сопки называют «Перья» (1034 м).
Кстати, из горной породы Двуглавой сопки были созданы вазы, которые находятся в коллекции Эрмитажа.
Налюбовавшись видами, спускаемся к рюкзачкам, по которым уже соскучились, и продолжаем путь.
Наша цель — туристический приют «Таганай», который находится в живописном месте у подножия горы Круглица.
Туда мы отправимся завтра, а сегодня — отдыхаем и готовимся к Новому году! Здесь, в горах никакого электричества, связи и интернета.
На столе — свечи, в печи — дрова, мы готовы к праздничному ужину, чтобы встретить Новый год в компании новых друзей. Пусть этот год будет лучше, чем 2025!
Восхождение на Круглицу, граница Европы и Азии
Неспешный подъем и завтрак!
В качестве разминки налегке отправимся штурмовать вершину горы Круглица (1178 м). Эзотерики считают, что это очень мощное место силы, которое по энергетике может сравниться с Белухой на Алтае.
Тропа в одну сторону — всего 3 км, набор высоты — 400 м, но в зимний период подняться наверх не так-то просто, ведь у подножия тропу заметает снегом, а подниматься по склону приходится по осыпающемуся курумнику, скрытому под снегом.
Но под руководством опытного инструктора мы с ним легко справимся!
Незабываемый вид Таганая — вознаграждение туристу, покорившему Круглицу. На вершине отдыхаем, пьем чай из термосов и возвращаемся в приют «Таганай», собираем вещи и уходим к Киалимскому кордону на ночевку.
Название этой местности произошло от реки Большой Киалим, на берегу которой он расположен. Раньше здесь находилось небольшое поселение, теперь — кордон лесничества и туристический приют.
После заселения сходим налегке на гору Ицыл. У нее две вершины, наиболее высокая находится на отметке 1068 метров над уровнем моря — сюда мы и отправимся, набор высоты составит 470 м.
Именно здесь проходит граница национального парка Таганай, а заодно и граница Европы с Азией. Вы когда-нибудь стояли так, чтобы справа от вас была одна часть света, а слева — другая?:) Сегодня будет именно так!
С вершины открывается потрясающий вид: в центре — характерный пик Откликного Гребня, левее — Двуглавая сопка, правее — высшая точка горной системы — гора Круглица, на которой мы были совсем недавно.
Название «Ицыл» в переводе с башкирского языка означает «вечный ветер». И действительно, здесь довольно ветрено, поэтому отдыхаем недолго и скорей возвращаемся в приют на ночевку.
Вечером нас ждет жаркая баня, самые смелые смогут окунуться в прорубь или нырнуть в сугроб.
Дальний Таганай и метеостанция
Сегодня самый короткий переход и самый большой набор высоты под рюкзаком. Наша цель — вершина Дальний Таганай, самая северная и наиболее обширная по площади вершина одноименного хребта.
В центре вершины расположена высокогорная метеостанция «Таганай-гора», открытая 20 августа 1932 года и закрытая в 2005 г., теперь здесь находится туристический приют.
С набором высоты мы увидим, как меняется лес: сосны и березы становятся все более малорослыми, а к вершине исчезают вовсе.
На Дальнем Таганае из-за отсутствия высокой растительности потрясающие виды неба, закаты и восходы.
После заселения налегке прогуляемся на гребень «Драконова гора», своей зазубренной вершиной напоминающий спину чудовища.
Возвращение на приют Таганай
Начинаем возвращение, сегодня у нас несложный переход к уже знакомому приюту «Таганай». Гуляем, играем в активные игры.
Вечером готовим ужин, поём песни под гитару.
Зима в горах очень красивая, а ночью, когда чистое небо усыпано звёздами — просто бесподобная!
Откликной гребень и Центральная усадьба
Собираем вещи и отправляемся в путь. Сегодня нас ждут виды, наверное, самой красивой вершины Таганая, которая называется Откликной гребень (1155 м).
Это название гора получила за громкое, многократное эхо, которое отражается от почти вертикальной скалистой стены.
О происхождении эха ходит народная легенда, что будто бы много лет назад в пещере у подножия Таганайского гребня жил лютый зверь, без разбору пожиравший и пеших, и конных.
Но однажды проходивший мимо святой пустынник воззвал к Богу с молитвой о спасении от чудовища. Господь услышал старца и уничтожил зверя каменной глыбой, оставив, однако, на память в назидание людям его голос. Вот такая легенда:)
Забираться на саму вершину мы не станем, т. к. это требует альп. снаряжения, но пройдем наверх налегке (набор 80 м).
Затем под рюкзаками продолжаем путь к уже знакомой Центральной усадьбе.
Последний уютный вечер, баня, чаи и посиделки до утра.
Завершение программы и трансфер в Челябинск
Не верится, что сегодня наш последний день вместе!
Утром можно сходить за сувенирами, а затем на заказном трансфере мы поедем в Челябинск. Прибытие — примерно в 11 часов по местному времени.
По желанию можно остаться в городе Златоусте и уехать на поезде оттуда.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от дат тура:
- 30.12–05.01 — 69 750 руб.;
- 03.01–09.01 — 64 500 руб.
Ночуем на оборудованных приютах, в теплых домиках. Будут либо деревянные дома, либо утепленные палатки с печкой-буржуйкой.
Внутри достаточно тепло, но спать все равно нужно в спальниках. Пенка не нужна. Электричества нет.
Варианты проживания
Домики в туристических приютах
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Челябинска до начала маршрута и обратно
- Проживание на территории нац. парка в отапливаемых домах/шатрах/приютах
- Экскурсия в Челябинске по историческому музею Южного Урала
- Плата за посещение нац. парка
- Вкусное трехразовое питание и перекусы (готовим по дежурствам)
- Всё необходимое групповое оборудование (котлы, газовые горелки, газ)
- Жаркая баня на дровах (2 раза за поход)
- Медицинская страховка от НС
- Регистрация группы в МЧС
- Новогодние подарки от организатора тура
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Билеты до Челябинска и обратно
- Одежда и личное снаряжение по списку
- Любые расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Берем по минимуму, но очень продуманно. Ночуем в отапливаемых домиках, поэтому пенка не нужна, а спальника достаточно весенне-осеннего.
Не забывайте, что вам еще нести часть общественного снаряжения и еду, поэтому личные вещи должны занимать не более 70% рюкзака. Средний объем общественного модуля – полный большой пакет из Пятерочки, он должен легко помещаться в ваш рюкзак.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 л);
- рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5°C);
- сидушка туристическая (хоба);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки.
Одежда:
- одежда для сна;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- пуховик (теплая куртка);
- перчатки;
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, gore-tex);
- шапка теплая;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- зимняя обувь.
Личные вещи:
- паспорт;
- термос (1 л);
- набор посуды (КЛМН);
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- банные принадлежности;
- очки солнцезащитные.
Рекомендуем добавить:
- штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- фонарики (гамаши, бахилы);
- деньги;
- спички;
- медицинский полис;
- платье;
- пауэрбанк;
- химические грелки;
- зимние рыбацкие сапоги EVA.
Это пеший поход или лыжный? Как будем ходить по снегу?
Это пеший поход, идем своими ногами по заранее подготовленным тропам:)
Никакого специального оборудования не надо, только теплая и удобная зимняя обувь (об этом детальней ниже).
Снега на Урале много, но там, где мы ходим, тропы специально «утаптывают» снегоходами, а при подъемах на вершины с этим справляется ветер.
Где мы будем ночевать?
Ночуем на оборудованных приютах, в теплых домиках. Будут либо деревянные дома, либо утепленные палатки с печкой-буржуйкой. Внутри достаточно тепло, но спать все равно нужно в спальниках. Пенка не нужна. Электричества нет.
Что мы будем есть? Как готовить?
В нашем походе будет организовано полноценное 3-разовое походное питание. В каждый обед и ужин добавляется тушенка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.
Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушенка.
Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.
На маршруте еду готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи. Готовим на газу и горелках.
Заранее ознакомьтесь с походным меню и не бойтесь остаться голодными, вся еда рассчитана по нормам, с учетом нагрузок. При желании можно взять с собой какие-то ништячки, без которых ну совсем жизнь не в радость, но их объем и вес должны быть минимальными!
Не забывайте, что это поход под рюкзаком и всё питание мы несем на себе в рюкзаках.
На новогодний стол мы также приготовим набор праздничных вкусняшек.
Каждый участник может внести свою лепту в создание праздничного настроения и купить/приготовить/раздобыть какие-нибудь дополнительные ништяки, которые ассоциируются у вас с праздником и новым годом! Это может быть всё что угодно, что поднимет настроение вам и окружающим. 31го выложим всё на стол и будем радоваться.
Насколько будет холодно? Нужна ли теплая одежда?
Коротко: будет холодно. Точно нужна.
А теперь подробнее: погода может быть разной. Могут быть приятные -10, а могут и ударить заморозки до -30.
Теплая одежда и пуховик необходимы.
Даже если прогноз будет показывать +20, пожалуйста, не верьте!) Ведь прогнозы показывают температуру в ближайшем городе, а не в горах. А в горах всегда холоднее.
А еще в отличие от города, у вас не будет возможности забежать по пути в кафе или магазин погреться: тут только вы и тот запас вещей, который вы с собой взяли.
При переходе под рюкзаком бывает даже жарко. Но стоит остановиться, снять рюкзак на привале, и сразу холодает.
А еще у нас много прогулок налегке на вершины, и там будет очень сильный ветер. Он способен выдуть всё тепло за секунды.
С правильным снаряжением любая погода хорошая, поэтому пожалуйста, отнеситесь к нашим рекомендациям серьезно, особенно если вы еще не ходили в зимние походы.
Лучше взять одну лишнюю вещь и не воспользоваться, чем не взять, замерзнуть, заболеть, и испортить себе весь отпуск.
Убедитесь, что у вас теплая обувь, варежки, очень теплая верхняя одежда. Походящий экспедиционный пуховик можно взять в прокат у нас при необходимости.
Согреться также помогут термос с теплым чаем и химические грелки.
А на фото ваша ночевка на метеостанции. Которая, кстати, признана самой ветреной метеостанцией СССР, скорость ветра здесь может достигать 30−40 м/сек. Вам там очень понравится
Главное — одевайтесь теплее, обо всём остальном мы позаботимся.
Какая обувь нужна?
Вам потребуется условно 2 вида обуви: для переходов и для дома.
Обувь для дома.
Идеальны кроксы + шерстяной носок. Тепло, удобно, можно быстренько выбежать на улицу и не околеть. Они же отлично подойдут как обувь для бани - бинго!
Обувь для переходов:
Отлично себя зарекомендовали легкие сапоги для зимней рыбалки из современного материала ЭВА, с утеплителем внутри.
Можем рекомендовать такие сапоги всем, у кого нет другой надежной зимней обуви (проверенных зимних треккинговых ботинок, например, где ключевое слово - проверенных. Подробней о них ниже).
Плюсы сапог:
- Теплые. Реально.
- Вкладыш из сапог просто достать и просушить (ботинок целиком сушится дольше и сложнее)
- Цена отличная (в районе 2 т. р.)
Минусы:
- Некоторые модели скользят. Чтобы этого избежать, есть 2 варианта:
Смотрите модели сапог, у некоторых в подошве есть вставки из другого материала, такие не скользят.
Надевать поверх сапогов ледоходы (шипованные накладки на обувь, стоят 500 руб.).
- Размер. Ну, они немаленькие, да.
Если вы переживаете, что на ваши сапоги не налезут ледоходы - не переживайте, налезут:) Нужно просто брать ледоходики размера максимум.
А чтобы не занимать место в багаже, можно в самолете лететь прямо в них). Еще как вариант: если упаковываете сапоги в багаж, запихивайте внутрь какие-нибудь вещи. Носки, термос и т. д. Так не занимается лишний объем.
- Некоторым людям в сапогах неудобно долго ходить, т. к. подошва плоская. Тут смотрите сами: если нога требовательна к подошве или есть плоскостопие, возможно это не ваш вариант. Или есть смысл подобрать ортопедические стельки.
Второй не менее надежный вариант зимней обуви - хорошие зимние треккинговые ботинки.
Плюсы треккинговых ботинок:
- Удобные (если уже разношенные!).
- Не скользят.
Минусы треккинговых ботинок:
- В снегу промокают и долго сохнут.
- Цена.
Если берете треккинговые ботинки, отдавайте предпочтение высоким моделям + к ним крайне желательно иметь гамаши (чтобы снег не попадал в голенище)
Что бы вы ни выбрали, главное чтоб ваша обувь была теплой и удобной. Теплые ноги - это самое главное условие комфортного путешествия.
Будет ли на маршруте связь и электричество?
Эпизодически связь может встречаться один-два раза на маршруте, но это не точно. Мы предлагаем ориентироваться на то, что связь пропадет сразу после начала маршрута (входа в парк). Электричество будет в первый и последний день, и если повезет, то один раз посередине маршрута. Всё зависит от солнечной активности, т. к. на приютах электричество от солнечных батарей, и в случае удачи включается на 2 часа вечером. Если у вас с собой техника и фотоаппараты, рекомендуем иметь с собой заряженные пауэр-банки.
Сколько денег с собой брать?
На самом маршруте деньги не обязательны, т. к. всё необходимое уже включено в стоимость. До или после маршрута стоит иметь запас на покупку сувениров (в Челябинске и музее), на поесть в Челябинске и в дороге.
В самом походе деньги могут понадобиться разве на дополнительную баню, если будет позволять время и ситуация. Два раза за поход баня включена в стоимость.
Термос брать?
Обязательно! Наличие горячего чая на переходе — залог хорошего настроения в любую погоду. Только не берите сильно большие, рекомендуем 0,5-1 литр на человека.
Вода в бутылочках в зимних походах не очень оптимальна, т. к. может замерзнуть:)
Можно ли с детьми?
Маршрут непростой, и по нагрузке, и в принципе, так как зимний. По нашему опыту детям до 13 лет такой поход будет скорее испытанием, чем приключением, поэтому рекомендуем отложить его до более взрослого возраста.
В каждом конкретном случае рекомендуем опираться на фактический походный опыт, в первую очередь родителей, чтобы адекватно оценить нагрузку и свои силы.
Можно ли с собакой?
К сожалению, нет. На территории нацпарка строго запрещено находиться с домашними животными.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.