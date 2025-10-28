1 день

Встреча в Челябинске и трансфер в горы

Встречаемся в Челябинске в 12:50 у музея Южного Урала, первым делом изучим историю мест, которые планируем посетить.

После экскурсии садимся в трансфер и отправляемся на Таганай. Это самый популярный среди туристов национальный парк Южного Урала, его территория охватывает 568 км², и именно здесь проходит граница Европы и Азии.

Пешком сегодня никуда идти не надо, приезжаем на Центральную усадьбу и здесь же остаёмся на ночь. Это главные ворота парка, у которых берут свое начало все официальные маршруты.

Пройдём регистрацию и получим необходимые разрешения, затем заселение в домики.

Знакомство, первый совместный ужин и спать. Завтра в поход!

Переезд на машине — около 150 км. Высота ночевки — 550 м.

переезд 150 км;

ночевка на приюте;

еще есть связь и электричество.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160