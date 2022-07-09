Всё о Чемале

Полезная информация о Чемале

Что нужно знать о Чемале: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 11 экскурсий
Местное время в Чемале
13:2446
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЧемал
По-английскиchemal
Население города3 284 чел.

Где находится Чемал на карте

Популярные экскурсии в Чемале

Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
27000
за чел.
Познакомиться с разными профессиями, поучаствовать в мастер-классах и отдохнуть на свежем воздухе
Каракольские озера
Каракольские озера
0
за чел.
Прогулка по цепи из семи высокогорных озер
Поход на Камышлинский водопад
Поход на Камышлинский водопад
5
2 отзыва
1800
за чел.
Мы посетим настоящий аил, перейдем через реку Катунь по пешеходному подвесному мосту
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
10000
за всё
Познакомиться с древней алтайской культурой, открыть места силы и рассмотреть наскальные рисунки
Алтайская чайная церемония и мастер-класс по приготовлению десерта чок-чок
Алтайская чайная церемония и мастер-класс по приготовлению десерта чок-чок
0
за чел.
Интерактивная экскурсия с погружением в алтайскую этнику
Мастер-класс по алтайской керамике
Мастер-класс по алтайской керамике
0
за чел.
Первую половину экскурсии вы гуляете по Алтаю в сопровождении опытного гида
Горно-лыжный курорт «Семинский»
Горно-лыжный курорт «Семинский»
0
за чел.
«Семинский» самый высокогорный комплекс на территории Сибири
Трансфер с Чемала в аэропорт
Трансфер с Чемала в аэропорт
4000
за всё
Наша поездка до аэропорта пройдет в вместительном 7-местной машине с кондиционером
Прогулка на Емурлинский водопад
Прогулка на Емурлинский водопад
от
1800
за чел.
Мы отправимся на автомобиле к Емурлинскому водопаду. Емурлинский водопад - красивое место, настоящий подарок природы
Остров Патмос - козья тропа - Чемальская ГЭС
Остров Патмос - козья тропа - Чемальская ГЭС
5
1 отзыв
от
3000
за всё
Вас ждёт незабываемое приключение по живописным местам
Лучшие пейзажи Чемала
Лучшие пейзажи Чемала
5
6 отзывов
от
9000
за всё
Проехать по завораживающей долине Катуни, открыть легенды и узнать об Алтае изнутри
Все экскурсии Чемала
ХОРОШО
🧭
ТАМ