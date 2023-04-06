Чемал и окрестности, до водопада Бельтиртуюк

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Чемал и окрестности, до водопада Бельтиртуюк
Чемал и окрестности, до водопада Бельтиртуюк
Чемал и окрестности, до водопада Бельтиртуюк
Чемал и окрестности, до водопада Бельтиртуюк
Чемал и окрестности, до водопада Бельтиртуюк
Чемал и окрестности, до водопада Бельтиртуюк
Чемал и окрестности, до водопада Бельтиртуюк
Чемал и окрестности, до водопада Бельтиртуюк
Чемал и окрестности, до водопада Бельтиртуюк
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Что вас ожидает:

  • Че Чкыш
  • Долина духов
  • Гэс
  • О. Патмос
  • Бельтиртуюк
  • Ороктойский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Проедем вверх вдоль р. Катунь, до конца дороги. посетим Зубы дракона, остров Патмос,"Козьей тропой" на Чемальскую ГЭС, Смотровая - заедем на машине, Ороктойский мост, скала шамана, штольни,пороги, древние петроглифы, водопад, долина духов -"Че Чкыш" - прогулка в ущелье пешком по тропе на смотровую и водопад. В общем день пройдет интересно. напою чаем/кофе, можем посетить кафе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на моем авто
  • Услуги гида
  • Всяческая помощь и советы:)
Что не входит
  • Обед в кафе
  • Платные достопримечательности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас, где скажите
Завершение: База где Вы отдыхаете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Отвечу как только выйду на связь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
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