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Что вас ожидает:
- Че Чкыш
- Долина духов
- Гэс
- О. Патмос
- Бельтиртуюк
- Ороктойский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Проедем вверх вдоль р. Катунь, до конца дороги. посетим Зубы дракона, остров Патмос,"Козьей тропой" на Чемальскую ГЭС, Смотровая - заедем на машине, Ороктойский мост, скала шамана, штольни,пороги, древние петроглифы, водопад, долина духов -"Че Чкыш" - прогулка в ущелье пешком по тропе на смотровую и водопад. В общем день пройдет интересно. напою чаем/кофе, можем посетить кафе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на моем авто
- Услуги гида
- Всяческая помощь и советы:)
- Что не входит
- Обед в кафе
- Платные достопримечательности
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу Вас, где скажитеЗавершение: База где Вы отдыхаете
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Отвечу как только выйду на связь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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