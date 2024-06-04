Мы посетим самые популярные локации Чуйского тракта за один день. Эта дорога входит в топ-10 самых красивых дорог мира.
Нас ждет изобилие красивых видов природы, максимальное количество локаций: слияние Чуи и Катуни, Мертвое и Гейзерное озеро и водопад Ширлак.
Нас ждет изобилие красивых видов природы, максимальное количество локаций: слияние Чуи и Катуни, Мертвое и Гейзерное озеро и водопад Ширлак.
Описание экскурсии
Что вас ждет Мы посетим самые популярные локации Чуйского тракта за один день. Эта дорога входит в топ-10 самых красивых дорог мира. Нас ждет изобилие красивых видов природы, максимальное количество локаций. Путешествие начинается в 6 утра и заканчивается в 10-11 вечера. Множество проведенных экскурсии по данному маршруту, дало мне понимание, что больше людям нравится, где лучше остановиться, сколько времени нужно. Перевал Чике-Таман я проезжаю старой дорогой, там гораздо интересней и красивей, других туристов встречаем только на вершине, а на остальных смотровых мы одни. На ходу можем немного изменить маршрут. Считаю, что красота Чуйского тракта начинается с перевала Чике- Таман, готов вам её показать. В программе экскурсии:
- Семинский перевал, на спуске возможно посмотрим маралов, • перевал Чике-Таман, • смотровая Катунские террасы, • мост Цаплина, • песочные столбы, • слияние Чуи и Катуни, • Оленный камень и древние петроглифы, • Гейзерное озеро, • смотровая в Курайской степи на Северо-Чуйский хребет (ледники), • Марс 1 и Марс 2 (в летнее время), Красные ворота Мертвое озеро Будут и дополнительные локации без изменения стоимости. Важно знать В стоимость экскурсии включено:.
- трансфер, • услуги гида, • чай/кофе.
• платные достопримечательности. Туристы оплачивают самостоятельно:
обед в кафе,
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевалы Чике-Таман и Семинский
- Ильгуменский порог
- Смотровая на Катунь
- Мост Цаплина
- Слияние Чуи и Катуни
- Оленный камень и древние петроглифы
- Гейзерное озеро
- Смотровая в Курайской степи на Северо-Чуйский хребет (ледники)
- Марс 1 и Марс 2
- Красные ворота
- Мертвое озеро
Что включено
- Трансфер,
- Услуги гида,
- Чай/кофе.
- Платные достопримечательности.
Что не входит в цену
- Обед в кафе
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Огромное количество приятных впечатлений осталось от экскурсии. Великолепный гид Александр отлично продумал маршрут. Показал нам и самое-самое известное на Чуйском тракте, и малоизвестные локации, которые дополнили шикарную картину алтайской природы.
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