Что вас ждет Мы посетим самые популярные локации Чуйского тракта за один день. Эта дорога входит в топ-10 самых красивых дорог мира. Нас ждет изобилие красивых видов природы, максимальное количество локаций. Путешествие начинается в 6 утра и заканчивается в 10-11 вечера. Множество проведенных экскурсии по данному маршруту, дало мне понимание, что больше людям нравится, где лучше остановиться, сколько времени нужно. Перевал Чике-Таман я проезжаю старой дорогой, там гораздо интересней и красивей, других туристов встречаем только на вершине, а на остальных смотровых мы одни. На ходу можем немного изменить маршрут. Считаю, что красота Чуйского тракта начинается с перевала Чике- Таман, готов вам её показать. В программе экскурсии:

Семинский перевал, на спуске возможно посмотрим маралов, • перевал Чике-Таман, • смотровая Катунские террасы, • мост Цаплина, • песочные столбы, • слияние Чуи и Катуни, • Оленный камень и древние петроглифы, • Гейзерное озеро, • смотровая в Курайской степи на Северо-Чуйский хребет (ледники), • Марс 1 и Марс 2 (в летнее время), Красные ворота Мертвое озеро Будут и дополнительные локации без изменения стоимости. Важно знать В стоимость экскурсии включено:.

трансфер, • услуги гида, • чай/кофе.

• платные достопримечательности. Туристы оплачивают самостоятельно:

обед в кафе,