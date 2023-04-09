Природные красоты Чуйского тракта

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Мы посетим самые популярные локации Чуйского тракта за один день. Эта дорога входит в топ-10 самых красивых дорог мира.

Нас ждет изобилие красивых видов природы, максимальное количество локаций: слияние Чуи и Катуни, Мертвое и Гейзерное озеро и водопад Ширлак.
Природные красоты Чуйского тракта
Природные красоты Чуйского тракта
Природные красоты Чуйского тракта
Природные красоты Чуйского тракта
Природные красоты Чуйского тракта
Природные красоты Чуйского тракта
Природные красоты Чуйского тракта
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Что вас ожидает:

  • Перевал Чике-Таман и Семинский
  • Ильгуменский порог
  • Смотровая на Катунь
  • Мост Цаплина
  • Слияние Чуи и Катуни
  • Оленный камень и древние петроглифы
  • Водопад Ширлак
  • Гейзерное озеро
  • Смотровая в Курайской степи на Северо-Чуйский хребет (ледники)
  • Марс 1 и Марс 2
  • Красные ворота
  • Мертвое озеро
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Мы посетим самые популярные локации Чуйского тракта за один день. Эта дорога входит в топ-10 самых красивых дорог мира. Нас ждет изобилие красивых видов природы, максимальное количество локаций.
Путешествие начинается в 6 утра и заканчивается в 10-12 вечера.
Множество проведенных экскурсии по данному маршруту, дало мне понимание, что больше людям нравится, где лучше остановиться, даже на обед какое кафе выбрать. Например, в летний сезон останавливаюсь в кафе, где есть живые маралы и верблюды — их можно покормить с рук.
Перевал Чике-Таман я проезжаю летом старым перевалом, там гораздо интересней и красивей, других туристов встречаем только на вершине, а на остальных смотровых мы одни. Каждый поворот уже выучил, знаю как ехать в темное время суток и чего ожидать. На ходу можем немного изменить маршрут. Считаю, что красота Чуйского тракта начинается с перевала Чике- Таман, готов вам её показать.

В программе экскурсии:

  • Семинский перевал, на спуске возможно посмотрим маралов,
  • перевал Чике-Таман,
  • Ильгуменский порог,
  • смотровая на Катунь,
  • мост Цаплина,
  • слияние Чуи и Катуни,
  • Оленный камень и древние петроглифы,
  • водопад Ширлак,
  • Гейзерное озеро,
  • смотровая в Курайской степи на Северо-Чуйский хребет (ледники),
  • Марс 1 и Марс 2,
  • Красные ворота,
  • Мертвое озеро.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги гида,
  • чай/кофе.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед в кафе,
  • платные достопримечательности.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Чай/кофе
Что не входит
  • Обед в кафе
  • Платные достопримечательности
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Природа и пейзажи
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