Мы посетим самые популярные локации Чуйского тракта за один день. Эта дорога входит в топ-10 самых красивых дорог мира.
Нас ждет изобилие красивых видов природы, максимальное количество локаций: слияние Чуи и Катуни, Мертвое и Гейзерное озеро и водопад Ширлак.
Нас ждет изобилие красивых видов природы, максимальное количество локаций: слияние Чуи и Катуни, Мертвое и Гейзерное озеро и водопад Ширлак.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Чике-Таман и Семинский
- Ильгуменский порог
- Смотровая на Катунь
- Мост Цаплина
- Слияние Чуи и Катуни
- Оленный камень и древние петроглифы
- Водопад Ширлак
- Гейзерное озеро
- Смотровая в Курайской степи на Северо-Чуйский хребет (ледники)
- Марс 1 и Марс 2
- Красные ворота
- Мертвое озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Мы посетим самые популярные локации Чуйского тракта за один день. Эта дорога входит в топ-10 самых красивых дорог мира. Нас ждет изобилие красивых видов природы, максимальное количество локаций.
Путешествие начинается в 6 утра и заканчивается в 10-12 вечера.
Множество проведенных экскурсии по данному маршруту, дало мне понимание, что больше людям нравится, где лучше остановиться, даже на обед какое кафе выбрать. Например, в летний сезон останавливаюсь в кафе, где есть живые маралы и верблюды — их можно покормить с рук.
Перевал Чике-Таман я проезжаю летом старым перевалом, там гораздо интересней и красивей, других туристов встречаем только на вершине, а на остальных смотровых мы одни. Каждый поворот уже выучил, знаю как ехать в темное время суток и чего ожидать. На ходу можем немного изменить маршрут. Считаю, что красота Чуйского тракта начинается с перевала Чике- Таман, готов вам её показать.
В программе экскурсии:
- Семинский перевал, на спуске возможно посмотрим маралов,
- перевал Чике-Таман,
- Ильгуменский порог,
- смотровая на Катунь,
- мост Цаплина,
- слияние Чуи и Катуни,
- Оленный камень и древние петроглифы,
- водопад Ширлак,
- Гейзерное озеро,
- смотровая в Курайской степи на Северо-Чуйский хребет (ледники),
- Марс 1 и Марс 2,
- Красные ворота,
- Мертвое озеро.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер,
- услуги гида,
- чай/кофе.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- обед в кафе,
- платные достопримечательности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Чай/кофе
- Что не входит
- Обед в кафе
- Платные достопримечательности
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 16 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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