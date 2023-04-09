Что вас ждет

Мы посетим самые популярные локации Чуйского тракта за один день. Эта дорога входит в топ-10 самых красивых дорог мира. Нас ждет изобилие красивых видов природы, максимальное количество локаций.

Путешествие начинается в 6 утра и заканчивается в 10-12 вечера.

Множество проведенных экскурсии по данному маршруту, дало мне понимание, что больше людям нравится, где лучше остановиться, даже на обед какое кафе выбрать. Например, в летний сезон останавливаюсь в кафе, где есть живые маралы и верблюды — их можно покормить с рук.

Перевал Чике-Таман я проезжаю летом старым перевалом, там гораздо интересней и красивей, других туристов встречаем только на вершине, а на остальных смотровых мы одни. Каждый поворот уже выучил, знаю как ехать в темное время суток и чего ожидать. На ходу можем немного изменить маршрут. Считаю, что красота Чуйского тракта начинается с перевала Чике- Таман, готов вам её показать.

В программе экскурсии:

Семинский перевал, на спуске возможно посмотрим маралов,

перевал Чике-Таман,

Ильгуменский порог,

смотровая на Катунь,

мост Цаплина,

слияние Чуи и Катуни,

Оленный камень и древние петроглифы,

водопад Ширлак,

Гейзерное озеро,

смотровая в Курайской степи на Северо-Чуйский хребет (ледники),

Марс 1 и Марс 2,

Красные ворота,

Мертвое озеро.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

услуги гида,

чай/кофе.

Туристы оплачивают самостоятельно: